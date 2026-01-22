LG SMART HOME:Πως οι έξυπνες συσκευές εξοικονομούν ενέργεια τον χειμώνα

22/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 26.01.2026 - 23:45)
LG SMART HOME:Πως οι έξυπνες συσκευές εξοικονομούν ενέργεια τον χειμώνα
Με το LG Smart Home, η τεχνολογία δεν προσφέρει απλώς άνεση, αλλά μετατρέπει τον χειμώνα σε μια πιο αποδοτική, connected και βιώσιμη εμπειρία διαβίωσης.

Τον χειμώνα, όπου η κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά αυξάνεται σημαντικά, η LG Electronics αναδεικνύει τον ρόλο του LG Smart Home ως ενός πλήρως διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες και real-time data για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Στον πυρήνα του LG Smart Home βρίσκεται η πλατφόρμα LG ThinQ, η οποία συνδέει τις έξυπνες συσκευές, συλλέγει δεδομένα χρήσης και περιβάλλοντος και εφαρμόζει αλγορίθμους AI για αποδοτικότερη λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες

LG SMART HOME:Πως οι έξυπνες συσκευές εξοικονομούν ενέργεια τον χειμώνα

Τα κλιματιστικά LG DUALCOOL™  με το νέο σύστημα AI Air να αναλύει όλες τις πληροφορίες λειτουργίας μέσω του διακομιστή LG ThinQ™, εφαρμόζει τεχνικές Deep Learning για να κατανοήσει τις προτιμήσεις του χρήστη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του δωματίου. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει και αναλύει δεδομένα όπως η εσωτερική θερμοκρασία, η επιθυμητή θερμοκρασία, ο ρυθμός μεταβολής και άλλες παραμέτρους, εφαρμόζει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να βρίσκει αυτόματα τον ιδανικό συνδυασμό θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και κατεύθυνσης του αέρα και προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του κλιματιστικού ανάλογα με το φορτίο ψύξης ή θέρμανσης (μεγάλο, τυπικό ή χαμηλό) που απαιτείται στον χώρο.

Οι συσκευές πλυντηρίου και στεγνωτηρίου LG αξιοποιούν την τεχνολογία AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), η οποία αναλύει το βάρος και την υφή των ρούχων, επιλέγοντας αυτόματα τον ιδανικό κύκλο πλύσης. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένος χρόνος λειτουργίας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα κρίσιμη τους χειμερινούς μήνες όπου η χρήση αυξάνεται.

Οι φούρνοι LG γίνεται πλέον προσωπικός βοηθός μαγειρικής χάρη στην πλατφόρμα LG ThinQ™. Από την προθέρμανση, τον χρονοδιακόπτη και την παρακολούθηση του ψησίματος, έως τη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων με βάση τα μοτίβα χρήσης, όλα μπορούν να γίνουν απευθείας από το κινητό, για μέγιστη άνεση και ευελιξία. 

Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας σε κάθε ράφι, το τετραπλό τζάμι για θερμική ασφάλεια και η ενεργειακή κλάση A++/A καθιστούν τους φούρνους LG ιδανική επιλογή. 

Η εφαρμογή LG ThinQ παρέχει αναλυτικά δεδομένα κατανάλωσης ανά συσκευή, ειδοποιήσεις υπέρβασης και προτάσεις εξοικονόμησης βάσει συμπεριφοράς. Μέσω της διασύνδεσης όλων των συσκευών στο Smart Home οικοσύστημα, το σπίτι αποκτά έναν κεντρικό, ψηφιακό πίνακα ελέγχου ενέργειας.

Η LG ενσωματώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό των προϊόντων της, επενδύοντας σε AI-driven λειτουργίες, υψηλές ενεργειακές κλάσεις και software updates που παρατείνουν τον κύκλο ζωής των συσκευών. Το LG Smart Home λειτουργεί ως ένα «έξυπνο ενεργειακό σύστημα», συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 

