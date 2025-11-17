LG ON BOARD: Η νέα εποχή όπου το αυτοκίνητο «νιώθει» τον οδηγό

Η LG Vehicle Solution (VS) Company με την παγκόσμια καμπάνια “LG on board”, σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ανθρώπινης κινητικότητας. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η LG αναδεικνύει τη δέσμευσή της να μετατρέψει το αυτοκίνητο από ένα απλό μέσο μετακίνησης σε έναν ευφυή, προσαρμοστικό και ανθρώπινο χώρο εμπειριών.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η φιλοσοφία ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι αόρατη αλλά παρούσα – όπως ακριβώς ο αέρας-, που συνοδεύει τον επιβάτη σε κάθε διαδρομή. Με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI), software-defined vehicles (SDV) και προηγμένων λύσεων συνδεσιμότητας, η LG επαναπροσδιορίζει την έννοια της άνεσης, της ασφάλειας και της εξατομίκευσης μέσα στο όχημα.

Η καμπάνια αναπτύσσεται γύρω από τρεις θεματικούς άξονες:

AI on board: Προβάλλει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οδηγού και οχήματος, που επιτρέπουν στο σύστημα να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη.

Insight on board: Αναλύει τις τεχνολογικές και κοινωνικές τάσεις που καθορίζουν το μέλλον της κινητικότητας, προσεγγίζοντας την αυτοκίνηση ως εμπειρία ζωής.

Experience on board: Μεταμορφώνει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σε έναν «υπερ-προσωπικό» χώρο άνεσης, ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας.

Με το LG on board, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η τεχνολογία αυτοκινήτου μπορεί να είναι πραγματικά ανθρώπινη, ενστικτώδης και οικεία, συνδέοντας τον οδηγό και τους επιβάτες με το όχημα με φυσικό και συναισθηματικό τρόπο.

Η LG Vehicle Solution (VS) Company συνεχίζει να επενδύει σε συστήματα infotainment, Cockpit Electronics, συνδεσιμότητας και in-cabin εμπειριών που μεταμορφώνουν την οδήγηση σε μια πιο ασφαλή, ευφυή και απολαυστική εμπειρία.