LG AC24BK ARTCOOL: αποδοτική θέρμανση το χειμώνα με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας

Στο κέντρο της καθημερινής άνεσης βρίσκεται η χαμηλή κατανάλωση, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία Inverter και τις έξυπνες λειτουργίες που μειώνουν το λογαριασμό ρεύματος.

Με τις χαμηλές θερμοκρασίες να έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους, η LG Electronics αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και να διατηρήσουν την άνεσή τους μέσα στο σπίτι. Το LG ARTCOOL Inverter 24.000 BTU, με τεχνολογία DUAL Inverter Compressor™ και ψυκτικό μέσο R32, προσφέρει αποδοτική θέρμανση με αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνθήκες καθημερινής χρήσης.

Έξυπνες λύσεις για οικονομία ρεύματος το χειμώνα

Η τεχνολογία Inverter της LG ρυθμίζει με ακρίβεια την απόδοση του κλιματιστικού, αποφεύγοντας τις απότομες αυξομειώσεις και μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση. Σε συνδυασμό με το R32, ένα ψυκτικό μέσο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, το ARTCOOL συμβάλλει σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και σε μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Ενεργός Έλεγχος Ενέργειας (Active Energy Control) επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει την κατανάλωση σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες του, είτε βρίσκεται μόνος στο σπίτι είτε σε πολυμελή οικογένεια. Παράλληλα, η ενσωματωμένη οθόνη κατανάλωσης βοηθά στην παρακολούθηση της ενεργειακής χρήσης, ώστε ο χρήστης να έχει πλήρη εικόνα και έλεγχο.

Η εφαρμογή LG ThinQ™ και το ενσωματωμένο Wi Fi παρέχουν πρόσβαση από οπουδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη θέρμανση πριν επιστρέψει στο σπίτι, αποφεύγοντας περιττή λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Θερμική άνεση και υψηλή απόδοση τις πιο ψυχρές ημέρες

Το ARTCOOL προσφέρει γρήγορη και δυνατή θέρμανση χάρη στον DUAL Inverter Compressor™, προσφέροντας σταθερή θερμική απόδοση ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η αθόρυβη λειτουργία του συμβάλλει σε ένα ήρεμο περιβάλλον ιδανικό για ξεκούραση και ύπνο. Επιπλέον, η λειτουργία άνετου ύπνου ρυθμίζει αυτόματα τις συνθήκες θερμοκρασίας, προσφέροντας επιπλέον εξοικονόμηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μοντέλο είναι σχεδιασμένο για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και διαθέτει ενισχυμένη αντοχή στις διακυμάνσεις τάσης για ασφαλή λειτουργία.

Καθαρός αέρας και υγιεινή λειτουργία σε κάθε εποχή

Η υγιεινή ατμόσφαιρα στο σπίτι αποτελεί προτεραιότητα. Η λειτουργία UVnano™ απομακρύνει βακτηρίδια σε ποσοστό 99,99% χάρη στον LED UV φωτισμό που διατηρεί τον ανεμιστήρα καθαρό, ενώ ο Plasmaster ™ Ionizer++ αφαιρεί το 99,9% των προσκολλημένων βακτηρίων στον αέρα.

Το αντιαλλεργικό φίλτρο μειώνει αλλεργιογόνα όπως τα ακάρεα σκόνης, προσφέροντας αίσθηση καθαρότητας σε όλο το χώρο. Ο αυτόματος εσωτερικός καθαρισμός απομακρύνει υγρασία από το εσωτερικό του κλιματιστικού, ώστε η λειτουργία του να παραμένει καθαρή και αποδοτική σε βάθος χρόνου.

Το LG ARTCOOL συνδυάζει την κομψότητα με την αντοχή, προσφέροντας ένα κλιματιστικό που ταιριάζει σε κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ο λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός με το κατοπτρικό γυαλί αναβαθμίζει αισθητικά το σπίτι, ενώ ο DUAL Inverter Compressor™ εξασφαλίζει υψηλή ανθεκτικότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και αθόρυβη λειτουργία. Με δύο χρόνια εγγύηση και οχτώ επιπλέον χρόνια στο συμπιεστή στον συμπιεστή και τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος, το LG ARTCOOL αποτελεί μια αξιόπιστη και αισθητικά προσεγμένη επιλογή για ζεστασιά, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας το χειμώνα.