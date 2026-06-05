LEROY MERLIN: Νέα εποχή για πιο «πράσινες» παραδόσεις σε συνεργασία με την ΠΕΤΡΑΚΗΣ Transport & Logistics

Με επένδυση άνω των 600.000€ από τον στρατηγικό της συνεργάτη για τη δημιουργία Πράσινου Στόλου, η LEROY MERLIN στοχεύει σε μείωση των εκπομπών CO₂ έως και 45% μέχρι το 2030.

Η LEROY MERLIN, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των λύσεων για το σπίτι και τον κήπο σε Ελλάδα και Κύπρο, εγκαινιάζει τον νέο της Πράσινο Στόλο στην Αττική, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο last mile παραδόσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας και αποτυπώνει τη φιλοσοφία «Πράσινο Μέσα – Έξω»: τη δέσμευση να ενσωματώνεται η βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του πελάτη, από τα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρει έως τον τρόπο παράδοσής τους.

H Επένδυση και ο νέος Πράσινος Στόλος

Με στρατηγικό συνεργάτη την ΠΕΤΡΑΚΗΣ Transport & Logistics, η οποία διαχειρίζεται το 47% του συνολικού μεταφορικού έργου της εταιρείας στην Ελλάδα, υλοποιείται επένδυση ύψους περίπου 600.000 ευρώ για την απόκτηση ηλεκτρικών και χαμηλότερων εκπομπών CO₂ οχημάτων. Παράλληλα, υλοποιούνται επιπλέον επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διανομής, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την αυτονομία του νέου στόλου.

Ο Πράσινος Στόλος ξεκινά από την Αττική με 3 ηλεκτρικά vans και 9 φορτηγά μεσαίου τύπου Diesel + CNG, ενώ έως τον Σεπτέμβριο του 2026 προβλέπεται η προσθήκη 2 ακόμη ηλεκτρικών vans και ενός 100% ηλεκτρικού φορτηγού 8 παλετών. Συνολικά, 6 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένα στις υπηρεσίες της LEROY MERLIN, πλήρως branded με την εταιρική ταυτότητα της εταιρείας.

Πρωτοπορώντας στις βιώσιμες μεταφορές στον κλάδο του Home Improvement

Η LEROY MERLIN είναι η πρώτη εταιρεία στον χώρο του Home Improvement στην Ελλάδα που υλοποιεί μια τόσο οργανωμένη πρωτοβουλία «πράσινων last mile παραδόσεων». Παράλληλα, αποτελεί το τρίτο business unit του ομίλου ADEO — μετά τη Γαλλία και την Πορτογαλία — που υιοθετεί ηλεκτρικά οχήματα για υπηρεσίες B2C.

Η Τζένη Σκούφη, Last Mile & Delivery Leader GR & CY, της LEROY MERLIN δήλωσε το εξής: «Με τον Πράσινο Στόλο κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς πιο βιώσιμες παραδόσεις. Για εμάς, ένα πιο βιώσιμο σπίτι δεν αφορά μόνο τα προϊόντα που επιλέγει ο πελάτης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά φτάνουν στην πόρτα του. Ξεκινώντας από την Αττική, επενδύουμε σε έναν στόλο που εξελίσσεται σταδιακά, με συγκεκριμένους στόχους μείωσης CO₂ και με τη στήριξη του στρατηγικού μας συνεργάτη, Πετράκης Transport. Πρόκειται για το πρώτο ορόσημο ενός ευρύτερου πλάνου που θα εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια.»

Από την πλευρά του ο Θωμάς Πετράκης, CEO της ΠΕΤΡΑΚΗΣ Transport & Logistics σημείωσε: «Η συνεργασία μας με τη LEROY MERLIN αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς δύο οργανισμοί με κοινές αξίες μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο. Η δημιουργία του Πράσινου Στόλου αποτελεί μια σημαντική επένδυση στο μέλλον των logistics και αποδεικνύει ότι η καινοτομία και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν να συμβαδίζουν με την επιχειρησιακή αριστεία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε σε μια πρωτοβουλία που θέτει νέα πρότυπα για τις last mile παραδόσεις στην Ελλάδα.»

Μετρήσιμοι περιβαλλοντικοί στόχοι έως και το 2030

Η στρατηγική του Πράσινου Στόλου βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών CO₂, με έτος βάσης το 2025: μείωση 15%–25% έως το τέλος του 2026 και 35%–45% έως το τέλος του 2027. Οι στόχοι παραμένουν ενεργοί έως το 2030, με προβλεπόμενη ενίσχυση του ηλεκτρικού στόλου ανάλογα με την αύξηση του όγκου παραγγελιών.

Με τον Πράσινο Στόλο, η LEROY MERLIN ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις παραδόσεις τελευταίου μιλίου, συνδυάζοντας καινοτομία, λειτουργική αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.