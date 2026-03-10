LEROY MERLIN Ελλάδας: Τα βασικά αποτελέσματα της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024

Η LEROY MERLIN Ελλάδας παρουσιάζει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για μια υπεύθυνη, διαφανή και βιώσιμη λειτουργία, με θετικό αποτύπωμα για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Το 2024, η εταιρεία συνέχισε τη σταθερή της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 8% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €194,8 εκατομμύρια. Παράλληλα, επένδυσε €1,2 εκατομμύρια για την ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών της, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα εξυπηρέτησης και την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά.

«Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 δεν αποτελεί απλώς αποτύπωση πεπραγμένων, αλλά έναν ακόμη σταθμό σε μια εξελισσόμενη διαδρομή υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η LEROY MERLIN συνεχίζει να λειτουργεί με συνέπεια, να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον» δήλωσε η Εύη Σπυροπούλου, Sustainability Specialist της LEROY MERLIN Ελλάδας & Κύπρου.

Οι άνθρωποί μας στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της στρατηγικής παρέμειναν οι άνθρωποι της LEROY MERLIN. Η εταιρεία απασχόλησε συνολικά 1.182 εργαζόμενους στην Ελλάδα, με τις γυναίκες να αποτελούν το 44% του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, επένδυσε ενεργά στην εξέλιξή τους, προσφέροντας περισσότερες από 19.750 ώρες εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονα προγράμματα e-learning και τεχνικής κατάρτισης, καλλιεργώντας παράλληλα μια κουλτούρα πρόληψης, ευημερίας και ασφάλειας.

Η Εμπειρία που Κερδίζει την Εμπιστοσύνη

Η εμπειρία του πελάτη συνέχισε να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Οι δείκτες ικανοποίησης παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με τον Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (CSAT) για αγορές από τα καταστήματα να διαμορφώνεται στο 9,5 στα 10, τον Δείκτη Σύστασης Πελατών (NPS) στο 8,7 και την αξιολόγηση των υπηρεσιών τοποθέτησης στο 9,2. Παράλληλα, ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη και η πιστότητα του πελάτη, χάρη σε στρατηγικές βελτίωσης της εμπειρίας και μείωσης των παραπόνων.

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα με Μετρήσιμα Αποτελέσματα

Στον τομέα του περιβάλλοντος, η LEROY MERLIN συνέχισε να ενισχύει σημαντικά τις επιδόσεις της, καταγράφοντας σημαντικές βελτιώσεις σε βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες. Η κατανάλωση νερού μειώθηκε σε 20.415 κυβικά μέτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 8 ολυμπιακές πισίνες νερού, ενώ ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 947 τόνοι αποβλήτων. Παράλληλα, τα επικίνδυνα απόβλητα περιορίστηκαν κατά 64%, καταγράφηκε μείωση 7% στην ενεργειακή κατανάλωση και 34% στις εκπομπές CO₂ (βάσει location-based υπολογισμού). Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών σε όλα τα στάδια λειτουργίας.

Κοινωνική Συνεισφορά με Αντίκτυπο

Η κοινωνική προσφορά υπήρξε για ακόμη μία χρονιά βασικός άξονας δράσης. Μέσα από 63 κοινωνικές πρωτοβουλίες – περισσότερες από μία δράσεις κάθε εβδομάδα – καθώς και τη συμμετοχή 31 εθελοντών, περισσότεροι από 1.200 ωφελούμενοι υποστηρίχθηκαν μέσω στοχευμένων ενεργειών, στους πυλώνες Κοινωνία, Παιδί, Υγεία, Περιβάλλον. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι δύο νέες δράσεις του προγράμματος #giakalo: η πρωτοβουλία «Κήπος #giakalo», που ενισχύει την ψυχική υγεία μέσω της αξιοποίησης αστικών πράσινων χώρων, και η «Ανακαίνιση #giakalo», που υποστηρίζει έργα αναβάθμισης δομών και φορέων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Τοπική Αξία μέσα από Σταθερές Συνεργασίες

Η LEROY MERLIN επενδύει διαχρονικά στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, διατηρώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο 451 ενεργών προμηθευτών σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων το 58% είναι Έλληνες. Το 2024, η συνεργασία με την εγχώρια αγορά ενισχύθηκε περαιτέρω, με 80.563.039€ να κατευθύνονται στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εντοπιότητας και της υπεύθυνης παραγωγής. Παράλληλα, ο αριθμός των τοπικών προμηθευτών στην Αττική αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση 19%.