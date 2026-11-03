Κοτόπουλο με μανιτάρια και μουστάρδα: Η εύκολη συνταγή που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ένα φαγητό ιδανικό για το καθημερινό τραπέζι, χωρίς περίπλοκα υλικά.

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Υπάρχουν συνταγές που μοιάζουν εντυπωσιακές και δύσκολες, ωστόσο με λίγη προετοιμασία μπορούμε να τις φτιάξουμε για το μεσημεριανό τραπέζι.

Το κοτόπουλο με μανιτάρια και μουστάρδα είναι μία από αυτές. Ετοιμάζεται σε ένα τηγάνι και μπορεί να συνοδευτεί με πολλά διαφορετικά υλικά.

Υλικά για 4 άτομα

700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο, κομμένο σε μέτρια κομμάτια

350 γρ. φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα

150 ml κρέμα μαγειρικής

150 ml ζωμό κοτόπουλου

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι θυμάρι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Σοτάρουμε το κοτόπουλο

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι.

Προσθέτουμε το κοτόπουλο και το σοτάρουμε για περίπου 5–6 λεπτά, γυρίζοντάς το ώστε να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.

Το μεταφέρουμε προσωρινά σε ένα πιάτο.

2. Μαγειρεύουμε τα μανιτάρια

Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε για 2–3 λεπτά.

Ρίχνουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να αποβάλουν τα υγρά τους και να αρχίσουν να ροδίζουν.

Προσθέτουμε το σκόρδο και το θυμάρι.

3. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα

Ρίχνουμε τον ζωμό και τη μουστάρδα, ανακατεύοντας καλά.

Προσθέτουμε την κρέμα μαγειρικής και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

4. Ολοκληρώνουμε το φαγητό

Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στο τηγάνι και αφήνουμε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 8–12 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος των κομματιών, μέχρι να ψηθεί πλήρως.

Για ασφάλεια, το κοτόπουλο πρέπει να φτάσει εσωτερική θερμοκρασία 74°C. Αν η σάλτσα γίνει πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο ζωμό ή νερό.

Πασπαλίζουμε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρουμε με ρύζι, πουρέ πατάτας ή ζυμαρικά.

Τα μικρά μυστικά της συνταγής

Μην παραγεμίσεις το τηγάνι όταν σοτάρεις το κοτόπουλο, γιατί θα βγάλει υγρά αντί να πάρει χρώμα. Επίσης, άφησε τα μανιτάρια να ροδίσουν πριν προσθέσεις τη σάλτσα. Έτσι θα αποκτήσουν πιο πλούσια γεύση.

Αν θέλεις μια διαφορετική εκδοχή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φυτική κρέμα μαγειρικής, αρκεί να είναι κατάλληλη για αλμυρές συνταγές. Ένα εύκολο, χορταστικό φαγητό που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεσαι πολλές ώρες στην κουζίνα για να ετοιμάσεις κάτι πραγματικά νόστιμο.