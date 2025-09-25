KIVOTOS MYKONOS Summer art & wine experiences 2025

Για ακόμα μία σεζόν, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Summer Art & Wine Experiences στο KIVOTOS MYKONOS, το ξενοδοχείο-ορόσημο στη Μύκονο και μέλος του δικτύου των κορυφαίων ανεξάρτητων καταλυμάτων Preferred Hotels & Resorts. Ήταν μια γιορτή, όπου Live Art Performances από Έλληνες καλλιτέχνες, επιλεγμένα κρασιά από το Κτήμα Άλφα, το La Tour Melas, τα Domaines Otts και εμπνευσμένα degustation menus, μετέτρεψαν το καλοκαίρι όσων επισκέφθηκαν φέτος το πέντε αστέρων ξενοδοχείο στον Ορνό… σε εμπειρία ζωής!

ΑΞΕΧΑΣΤΑ ART PERFORMANCES

Η σεζόν χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακά Live Art Performances, που έφεραν το κοινό σε άμεση επαφή με τη δημιουργική διαδικασία. Ο Γιώργος Δρίτσας, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες pop art καλλιτέχνες, παρουσίασε έργο εμπνευσμένο από το νησί των ανέμων και το φως του Αιγαίου, ακολουθώντας την Cranna Boglou, η οποία εμπνευσμένη από την οικογενειακή της παράδοση στο καλό κρασί, παρουσίαση έργα τέχνης με υλικά και έμπνευση από τα ίδια της τ’ αμπέλια.

Η Irsa Phanis, καλλιτέχνιδα κυπριακής καταγωγής, έδωσε «λάμψη» σε ένα γυναικείο γλυπτό εφαρμόζοντας την τεχνική του μωσαϊκού και χρησιμοποιώντας λαμπερές ψηφίδες, ενώ η Μιράντα Βατοπούλου aka Mirro, με τη χαρακτηριστική της ματιά και την πολυχρωμία που χαρακτηρίζει τα έργα της, παρέσυρε το κοινό σε μια εικαστική αφήγηση όπου η τέχνη ξεπερνά τα όρια του καμβά.

Για το κλείσιμο της σεζόν, ο Αθανάσιος Κολλιντζάς, με τη χρήση υφασμάτων πάνω σε καμβά και την τεχνική του textile collage, παρουσίασε στην art gallery του KIVOTOS MYKONOS απρόσμενες κατασκευές που μετέτρεψαν την ύλη σε τέχνη.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ WINE PAIRING NIGHTS

To καλοκαίρι του 2025 και για πρώτη φορά παράλληλα με τα Art Projects και συνοδεία ζωντανής μουσικής, το εστιατόριο Namah φιλοξένησε για ακόμα μία χρονιά, τις βραδιές οινογνωσίας που καθιερώθηκαν πλέον ως θεσμός. Οι επισκέπτες του KIVOTOS MYKONOS είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν degustation menus που συνδυάστηκαν με ετικέτες κορυφαίων οινοποιείων. Το Κτήμα Άλφα και το La Tour Melas από την Ελλάδα, καθώς και οι εκλεκτές γαλλικές ετικέτες του Domaines Otts, συνάντησαν τις δημιουργίες του chef Χρήστου Πεδέ σε ένα ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων! Οι sommeliers των οινοποιείων μοιράστηκαν με το κοινό το πάθος και τη γνώση τους, αναδεικνύοντας την τέχνη του κρασιού σε τελετουργία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μέσα σε ένα σκηνικό απαράμιλλης ομορφιάς, όπου η πισίνα του ξενοδοχείου καθρεφτίζει τον έναστρο ουρανό πάνω από το Αιγαίο, το KIVOTOS MYKONOS απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η φιλοξενία του αναδεικνύεται σε εμπειρία ζωής χάρη στα Art & Wine Experiences… όπου η τέχνη γίνεται ζωντανή εμπειρία και η γαστρονομία μετατρέπεται σε ποιητική αφήγηση!