ΚΕΒΕ: Συνεχίζει την υπεύθυνη πορεία της δημοσιεύοντας τη 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

H ΚΕΒΕ παρουσιάζει τις δεσμεύσεις και τις επιδόσεις της όσον αφορά στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση για το 2024, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της σε «έναν κόσμο δομικά καλύτερο» και πιο «πράσινο».

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) πιστή στο όραμά της για έναν «κόσμο δομικά καλύτερο», εκδίδει τη δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG Report), για το 2024, σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για διαφάνεια, υπεύθυνη λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΚΕΒΕ αποτελεί τη μοναδική ελληνική κεραμουργία και μία από τις λίγες στην Ευρώπη με Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις (EPDs) για το σύνολο των προϊόντων της, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και συμβάλλοντας στην υψηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να μειώσει κατά 26,3% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει τοποθεσίας και κατά 25% τα απόβλητα πλαστικών συσκευασιών, ενώ πάνω από το 50% των ημερήσιων αναγκών σε νερό καλύπτεται από συλλογή βρόχινου νερού. Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης και αποκατάστασης γης, με 9.300 τ.μ. αποκαταστημένης γης μόνο το 2024, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε προήλθε 100% από ΑΠΕ.

Συνδυάζοντας την οικογενειακή παράδοση με την καινοτομία, την υψηλή ποιότητα και τη βιωσιμότητα, η ΚΕΒΕ προάγει την «πράσινη» δόμηση μέσω προϊόντων που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Στόχος της εταιρείας είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 69% στην παραγωγή κεραμιδιών και κατά 65% στην παραγωγή των τούβλων έως το 2030, έχοντας ήδη επιτύχει μείωση κατά 47% και 41% αντίστοιχα.

O Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, Άγις Κοθάλης, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στην ΚΕΒΕ, η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, με προτεραιότητες τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την οικονομία. Κατέχοντας πείρα και τεχνογνωσία 90 χρόνων, εστιάζουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων δόμησης και στέγασης κορυφαίας ποιότητας, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και την ενίσχυση της βιώσιμης δόμησης. Ο «Άνθρωπος» παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ασφαλείς, αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες για όλους.»

Η ΚΕΒΕ προάγει ένα αξιοκρατικό, συμπεριληπτικό και ισότιμο περιβάλλον εργασίας για όλους τους ανθρώπους της, με 186 εργαζομένους, και το 40% των ανώτερων στελεχών της να είναι γυναίκες. Το 2024, η εταιρεία προχώρησε σε ολική αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ συνέχισε τη συστηματική επένδυση στους εργαζομένους της, παρέχοντας συνεχείς ευκαιρίες εξέλιξης μέσω εκπαιδεύσεων, με 1.199 ώρες εκπαίδευσης, 26 εκπαιδευτικά προγράμματα και 10 θεματικές ενότητες το 2024, τριπλασιάζοντας τις ώρες εκπαίδευσης σε σχέση με το 2023. Επίσης, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, η εταιρεία καλύπτει το 100% των εργαζομένων με το πιστοποιημένο Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά ISO 45001:2018, ενώ από το 2024 ξεκίνησε η συνολική αξιολόγηση και αναθεώρησή του για περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΚΕΒΕ εφαρμόζει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζοντας ευάλωτες ομάδες και την τοπική κοινωνία, ενώ πρωτοπορεί στην έρευνα και την καινοτομία με το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) να συνεργάζεται με κορυφαίες ερευνητικές ομάδες, για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων λύσεων δόμησης. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετείχε σε δύο καινούργια ερευνητικά προγράμματα το 2024, τα EEETHOS και THESEUS.

Τέλος, η ΚΕΒΕ συμμορφώνεται πλήρως με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και δεσμεύεται στις 10 Αρχές του ΟΗΕ και στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει, στηρίζεται στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία διασφαλίζοντας συνέπεια στη λειτουργία και ουσιαστική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με τη σταθερή επένδυση σε καινοτομία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, η ΚΕΒΕ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί όχι μόνο στρατηγική επιλογή, αλλά και θεμέλιο για ένα πιο «πράσινο» και ποιοτικό μέλλον.

Η πλήρης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kebe-sa.gr/esg-report