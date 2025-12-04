Καθάρισε σε Βάθος – Καθάρισε στην Πηγή: 6 χρόνια δράσεων και 60 καθαρισμοί σε όλη την Ελλάδα από το Dixan

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Henkel Consumer Brands και το Dixan «καθάρισαν σε βάθος» περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του επιτυχημένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Dixan, «Καθάρισε σε Βάθος – Καθάρισε στην Πηγή», του μακροβιότερου προγράμματος καθαρισμών στην Ελλάδα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της κοινωνικής προσφοράς, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους εθελοντές να συμβάλουν σε έναν πλανήτη πιο καθαρό.

Τελευταίος σταθμός για φέτος και 60ός εθελοντικός καθαρισμός του Dixan αποτέλεσε το Ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον Ταύρο, ένα από τα ελάχιστα ανοιχτά ρέματα της Αττικής που είχε μετατραπεί σε μια άτυπη χωματερή. Με τη δύναμη των εθελοντών της Henkel Hellas και του ηθοποιού και Ambassador του προγράμματος, Νίκου Κουρή, απομακρύνθηκαν 1.800 κιλά απορριμμάτων, τα οποία παρεμπόδιζαν την ομαλή ροή του νερού και αύξαναν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Ο Θάνος Καλουδιώτης, Ηead of Sustainability & Laundry Category για την Henkel Consumer Brands, Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Το Dixan δεν προσφέρει μόνο καθαρά ρούχα, αλλά και ένα πιο καθαρό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που για ακόμα μια χρονιά ολοκληρώνουμε δυναμικά τους καθαρισμούς μας μέσα από το πρόγραμμα “Καθάρισε σε βάθος, Καθάρισε στην πηγή” και γιορτάζουμε την 60η εθελοντική δράση καθαρισμού από την έναρξη του προγράμματος πριν 6 χρόνια. Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να καθαρίζουμε σε βάθος, όχι μόνο τα ρούχα αλλά και τις περιοχές που το έχουν ανάγκη.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Dixan, «Καθάρισε σε Βάθος – Καθάρισε στην Πηγή» έχει ταξιδέψει σε 60 διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα από το 2020, δίνοντας ανάσα ζωής σε παραλίες, βυθούς, ρέματα, πάρκα, άλση και δάση. Ως μέρος του ευρύτερου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Dixan, «Ξεκάθαρα Μαζί», προάγει την υπέρτατη αξία του εθελοντισμού και καλλιεργεί το αίσθημα ατομικής ευθύνης και περιβαλλοντικής συνείδησης. Συνολικά, περισσότεροι από 2.800 εθελοντές και 25 ΜΚΟ έχουν συμμετέχει στους καθαρισμούς, απομακρύνοντας 75 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων, 9 τόνοι πλαστικό.