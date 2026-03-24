Kärcher Comfort Series: Νέα γενιά πλυστικών υψηλής πίεσης K4–K7

Η Kärcher λανσάρει τη νέα σειρά πλυστικών μηχανών υψηλής πίεσης Comfort, θέτοντας νέα πρότυπα καινοτομίας και ευχρηστίας στην premium κατηγορία για οικιακή χρήση και τον κήπο.

Η σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα K 4 έως K 7 και έχει σχεδιαστεί για να κάνει τον καθαρισμό βεραντών, αυλών, οχημάτων και εργαλείων κήπου πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Η νέα σειρά ξεχωρίζει για τον προσεκτικά μελετημένο εργονομικό σχεδιασμό της, τα αναβαθμισμένα αξεσουάρ και τις βελτιωμένες λειτουργίες που διευκολύνουν τη συναρμολόγηση, τη μεταφορά και την αποθήκευση των εξαρτημάτων. Παράλληλα, το νέο concept 2 σε 1 κάνει τη χρήση απορρυπαντικών πιο πρακτική, ενώ η λειτουργία eco!Mode στις εκδόσεις Connect συμβάλλει στην αποδοτική χρήση τόσο του νερού όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη εκκίνηση των συσκευών είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς τα πλυστικά μηχανήματα είναι έτοιμα για χρήση σε λίγα μόνο βήματα και χωρίς την ανάγκη χρήσης εργαλείων. Η λαβή μεταφοράς, η βάση στήριξης του πιστολιού, το κουτί αξεσουάρ και ο γάντζος καλωδίου τοποθετούνται εύκολα, ενώ η μακριά τηλεσκοπική λαβή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη μετακίνηση. Η λειτουργία κλειδώματος ενισχύει τη σταθερότητα και διευκολύνει τον χειρισμό κατά τη χρήση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη διαχείριση των καλωδίων και των σωλήνων, ώστε να αποφεύγεται το μπλέξιμο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Οι συνδέσεις νερού και ρεύματος βρίσκονται στη μία πλευρά της συσκευής, ενώ η έξοδος του σωλήνα υψηλής πίεσης βρίσκεται στην άλλη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.

Όλα τα μοντέλα της νέας σειράς είναι εξοπλισμένα με τον σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, ο οποίος ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ευκαμψία του. Το χαρακτηριστικό αυτό διευκολύνει το τύλιγμα και το ξετύλιγμα του σωλήνα μέσω του ενσωματωμένου κυλίνδρου, ενώ παράλληλα επιτρέπει στον σωλήνα να απλώνεται επίπεδα στο έδαφος, μειώνοντας τον κίνδυνο να σκοντάψει ο χρήστης και προσφέροντας μεγαλύτερη ακτίνα καθαρισμού.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν την εφαρμογή Kärcher Home & Garden, η οποία παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την αρχική εκκίνηση της συσκευής, καθώς και πρακτικές συμβουλές για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού.

Η Kärcher Greece, για πάνω από 30 χρόνια που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, προσφέρει λύσεις για κάθε δύσκολη εργασία καθαρισμού, μέσα από μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας. Ο απόλυτος ειδικός σε συστήματα Επαγγελματικού & Οικιακού Εξοπλισμού Καθαριότητας, συνεχίζει να εξελίσσει τόσο τα προϊόντα της, όσο και να βρίσκεται δίπλα στις απαιτητικές ανάγκες καθαριότητας των καταναλωτών.