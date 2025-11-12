Kappa x ΛΕΞ: η Limited Collection που γράφει το επόμενο κεφάλαιο του ελληνικού streetwear

Η ιστορία συνεχίζεται.

Στις 12 Νοεμβρίου 2025, η Kappa και ο ΛΕΞ, ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της ελληνικής ραπ σκηνής, επιστρέφουν με τη νέα limited collection “Kappa x ΛΕΞ”.

H capsule σειρά αποτελείται από τρία unisex tracksuits, όπου η iconic banda της Kappa συναντά τη ρεαλιστική, ωμή αισθητική του ΛΕΞ. Η Kappa x ΛΕΞ Limited Collection δεν κυκλοφορεί για να ακολουθήσει τάσεις.

Δύο sold-out drops που έγιναν ήδη συλλεκτικά, άνοιξαν τον δρόμο για αυτό που συμβαίνει τώρα. Μια στιγμή cultural relevance που ενώνει γενιές, ήχους και στυλ, όπως μόνο η Kappa μπορεί να κάνει εδώ και μισό αιώνα.

Η Kappa x ΛΕΞ Limited Collection θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, online στο Admiral Sports Shop

Δείτε το video για τη νέα συλλογή.