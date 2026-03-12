Ισχυρές επιδόσεις για τη Zalando το 2025 και προβλέψεις για περαιτέρω επιτάχυνση το 2026 μέσω της ευρύτερης αξιοποίησης καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εξαγορά της ABOUT YOU, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της στους τομείς B2C και B2B, επέτρεψαν στην εταιρεία να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες. Η εταιρεία αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση το 2026, καθώς επεκτείνει την εφαρμογή καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

O Daniel Roginski, General Manager της Zalando σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δηλώσε σχετικά με την ελληνική αγορά: «Το 2025 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Zalando, καθώς επισημοποιήθηκε η παρουσία μας στην ελληνική αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που έχουμε λάβει και από το πόσο γρήγορα καταφέραμε να συνδεθούμε με τον Έλληνα καταναλωτή και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου έτους, βασική μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι η πρότασή μας ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας μια επιμελημένη επιλογή από κορυφαία διεθνή brands.»

«Κοιτάζοντας μπροστά, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θέση μας στην ελληνική αγορά και να αποτελέσουμε τον κορυφαίο προορισμό για έμπνευση στη μόδα και το lifestyle σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και AI-generated περιεχομένου, δημιουργούμε μια πιο εμπνευσμένη, προσωποποιημένη και διαδραστική εμπειρία αγορών, που ανταποκρίνεται στο μοναδικό στυλ και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη.»