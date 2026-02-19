Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα Ambassador για τον ορό προσώπου NIVEA Cellular Epigenetics

Η επιστήμη της επιγενετικής συναντά τη σύγχρονη γυναίκα.

Η NIVEA ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Ζέτα Μακρυπούλια ως τη νέα ambassador του ορού προσώπου NIVEA Cellular Epigenetics, του καινοτόμου ορού που επαναπροσδιορίζει την αντιγήρανση μέσα από την επιστήμη της επιγενετικής.

Με διαχρονική κομψότητα, αυθεντικότητα και φυσική λάμψη, η Ζέτα Μακρυπούλια ενσαρκώνει ιδανικά τη φιλοσοφία της σειράς: η ηλικία της επιδερμίδας δεν καθορίζεται μόνο από τα χρόνια, αλλά από τη βιολογική της λειτουργία  και αυτή μπορεί να επηρεαστεί.

Η επιστήμη πίσω από τη νεότητα

Η επιγενετική μελετά πώς παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής, το στρες και το περιβάλλον επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων, χωρίς να μεταβάλλουν το DNA. Με την πάροδο του χρόνου αυτοί οι επιγενετικοί παράγοντες μπορούν να «απενεργοποιήσουν» βασικά γονίδια νεότητας, επιταχύνοντας τη διαδικασία γήρανσης.

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι η νέα Ambassador για τον ορό προσώπου NIVEA Cellular Epigenetics

Με 15 χρόνια έρευνας και περισσότερα από 50.000 δοκιμασμένα συστατικά, οι επιστήμονες της NIVEA ανέπτυξαν το αποκλειστικό δραστικό συστατικό: το Epicelline®

Πρόκειται για το πρώτο ενεργό συστατικό στην ευρεία αγορά που στοχεύει στην αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας της επιδερμίδας.

Βασισμένο στην πατενταρισμένη τεχνολογία Skin Age Clock, το Epicelline®:

  • Επαναδραστηριοποιεί τις λειτουργίες νεότητας των κυττάρων
    • Αντιστρέφει επιγενετικές μεταβολές
    • Ενισχύει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης
    • Βελτιώνει τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα

Κλινικές μελέτες έδειξαν ορατή αναζωογόνηση της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες, με μείωση ρυτίδων και βελτίωση της υφής και της λάμψης.

«Η συνεργασία μου με τη NIVEA βασίζεται σε κάτι πολύ ουσιαστικό: στην επιστημονική καινοτομία. Η ιδέα ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τη βιολογική ηλικία της επιδερμίδας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Για μένα, η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια  είναι καθημερινή επιλογή», δήλωσε η ambassador του NIVEA Cellular Epigenetics SerumΖέτα Μακρυπούλια

Μια νέα γενιά αντιγήρανσης

Ο ορός προσώπου NIVEA Cellular Epigenetics Serum σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη συμβατική αντιγήρανση σε μια πιο στοχευμένη, εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση, που εστιάζει στη ρίζα του προβλήματος.

Η συνεργασία με τη Ζέτα Μακρυπούλια αναδεικνύει τη δέσμευση της NIVEA να φέρνει προηγμένη δερματολογική έρευνα στο προσκήνιο — με τρόπο προσιτό, αξιόπιστο και σύγχρονο.

