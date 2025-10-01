Η ZeniΘ έδωσε τη δική της «ενέργεια» στο Greece Race for the Cure®

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ZeniΘ υποστήριξε το Greece Race for the Cure®, μία από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις για κοινωνικό σκοπό στην Ευρώπη, με στόχο την πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Ο συμβολικός αγώνας που πραγματοποιήθηκε στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την υποστήριξη του Think Pink Europe®.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 60.000 δρομέων και περιπατητών, το φετινό Greece Race for the Cure® έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ενότητας και αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας σε όλους τη σημασία της πρόληψης. Η καρδιά της διοργάνωσης, χτύπησε δυνατά την Κυριακή, με τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου 5χλμ και του περίπατου των 2χλμ και με απομακρυσμένη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, με τους χιλιάδες συμμετέχοντες να ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.

Η ΖeniΘ έδωσε τη δική της «ενέργεια» στο Χωριό των Υποστηρικτών και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης, προσκαλώντας επισκέπτες και δρομείς να συμμετέχουν σε ξεχωριστές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο περίπτερο της ΖeniΘ, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία, να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό «Elevate your home Part 2», να παίξουν και να κερδίσουν δώρα. Παράλληλα, η ΖeniΘ Running Team έδωσε δυναμικό «παρών» στον αγώνα, υποστηρίζοντας με το δικό της τρόπο την προσπάθεια της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο του «Health Promotion Day», οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες με βασικό μήνυμα την προαγωγή της υγείας και της άσκησης όπως sessions γυμναστικής και workshops για μικρούς και μεγάλους.

Με τη συμμετοχή της στο Race for the Cure®, η ΖeniΘ επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας, ενισχύοντας δράσεις που προάγουν την υγεία, την πρόληψη και την ενδυνάμωση.