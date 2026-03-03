Η Xiaomi επεκτείνει το AIoT χαρτοφυλάκιό της, που περιλαμβάνει προϊόντα κινητικότητας, φορητές συσκευές και αντικείμενα καθημερινής χρήσης

Η Xiaomi ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία της νέας σειράς προϊόντων του οικοσυστήματός της, που περιλαμβάνει το Xiaomi Electric Scooter 6 Series, το Xiaomi Watch 5, το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, το Xiaomi Tag και τα REDMI Buds 8 Pro, συνδυάζοντας έξυπνη απόδοση, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για την καθημερινή ζωή.

Η σειρά Xiaomi Electric Scooter 6, σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση®

Σχεδιασμένη για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής, η σειρά Xiaomi Electric Scooter 6 προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υψηλής απόδοσης, φορητών και βασικού επιπέδου μοντέλων. Η σειρά περιλαμβάνει τα Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 και Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ομαλή και άνετη οδήγηση και συνδυάζουν την καθημερινή πρακτικότητα με την αξιόπιστη ασφάλεια, καθιστώντας την αστική κινητικότητα εύκολη και απολαυστική για οδηγούς όλων των επιπέδων.

Η ναυαρχίδα της σειράς, το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, θέτει νέα πρότυπα για τις μετακινήσεις υψηλής απόδοσης. Με μέγιστη ισχύ στα 1200W¹ και λειτουργία Boost², προσφέρει σίγουρη επιτάχυνση και ικανότητα εύκολης ανόδου σε γέφυρες, ράμπες και ανηφόρες. Τα μεγάλα ελαστικά 12 ιντσών για όλα τα εδάφη και η ανάρτηση διπλού ψαλιδιού, παρέχουν σταθερότητα και άνεση σε ποικίλες επιφάνειες, ενώ η μέγιστη αυτονομία έως 75 χλμ. και η γρήγορη φόρτιση που παρέχει ενέργεια για έως 30 χλμ. σε μία ώρα, εξασφαλίζουν καθημερινές διαδρομές με ελάχιστο χρόνο διακοπής.³

Σχεδιασμένο για ασφαλή καθημερινή οδήγηση, το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω, E-Brake, E-ABS, TCS και αντοχή στο νερό IPX6,⁴ ενώ η έξυπνη συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home και η ενσωμάτωση του Apple Find My⁵ προσθέτουν ευκολία και σιγουριά. Η άνεση και η ευχρηστία για τον αναβάτη ενισχύονται από το εργονομικό καμπύλο τιμόνι, το διευρυμένο σκελετό, το γκάζι διπλής λειτουργίας με τον αντίχειρα και με περιστροφή, το φυσικό κουμπί ελέγχου τεσσάρων κατευθύνσεων και την έγχρωμη οθόνη TFT 3 ιντσών, όλα ενσωματωμένα σε ένα χαρακτηριστικό φινίρισμα Lightning Yellow.

Xiaomi Watch 5: Κορυφαία εμπειρία με Wear OS by Google™

Με την τελευταία έκδοση Wear OS by Google (Wear OS 6), το Xiaomi Watch 5 προσφέρει κορυφαία εμπειρία smartwatch, συνδυάζοντας την αντιληπτική αλληλεπίδραση με την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google. Οι βελτιστοποιημένες εφαρμογές Google, όπως το Google Calendar, το Play και το Maps, επιτρέπουν χρήση από τον καρπό, ενώ το Google Wallet με NFC υποστηρίζει γρήγορες και βολικές ανέπαφες πληρωμές. Ως το πρώτο smartwatch της Xiaomi που διαθέτει το Google Gemini κατευθείαν από το κουτί, το Xiaomi Watch 5 προσφέρει φυσική, hands-free βοήθεια για καθημερινές εργασίες, πληροφορίες και πλοήγηση — όλα χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε το τηλέφωνό σας.⁶

Η αλληλεπίδραση βελτιώνεται χάρη στις προηγμένες, γρήγορες κινήσεις που υποστηρίζονται από αισθητήρες EMG, IMU και PPG⁷, επιτρέποντας την εκτέλεση βασικών ενεργειών με απλές κινήσεις του χεριού ή του καρπού. Μέσω 2 γενικών και 2 προσαρμοσμένων κινήσεων των χεριών, Pinch Twice και Rub Twice και Snap Fingers, Shake Wrist και Rotate Wrist, οι χρήστες μπορούν να απορρίψουν κλήσεις, να βάλουν το ξυπνητήρι στη σίγαση, να ξεκινήσουν προπονήσεις, να ελέγχουν εξ αποστάσεως την κάμερα για φωτογραφίες και εγγραφές⁸ ή να έχουν πρόσβαση σε συμβατές εφαρμογές Google, όπως Google Gemini, Google Wallet και YouTube Music⁶, απολαμβάνοντας μια πιο ομαλή και hands-free εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο απρόσκοπτος έλεγχος μεταξύ συσκευών επιτυγχάνεται περαιτέρω με το Xiaomi HyperConnect, όπως η απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερα του τηλεφώνου για φωτογραφίες και εγγραφές,⁸ και η διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών μέσω του Xiaomi Smart Hub.⁹

Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει εκτεταμένη καθημερινή χρήση, το Xiaomi Watch 5 διαθέτει μπαταρία 930mAh με 10% περιεκτικότητα σε πυρίτιο-άνθρακα¹⁰ που ενισχύεται από την τεχνολογία Xiaomi Surge Battery και αρχιτεκτονική διπλού chip που τροφοδοτείται από Snapdragon® W5 Gen 1 και BES2800 low-power co-processor, προσφέροντας έως και 6 ημέρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε smart mode ή έως και 18 ημέρες σε power saver mode. ¹⁰ Με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, το Xiaomi Watch 5 διαθέτει μια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη 1,54 ιντσών με εξαιρετικά λεπτή στεφάνη, προστατευμένη από ζαφείρι τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος για μακροχρόνια αντοχή. ¹⁰ Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης περιλαμβάνει ελέγχους υγείας με ένα πάτημα,¹¹ προηγμένες πληροφορίες προπόνησης και ακριβή παρακολούθηση σε εξωτερικούς χώρους με διπλής ζώνης GNSS για χάρτες εκτός σύνδεσης.¹² Κατασκευασμένο για να ισορροπεί την απόδοση, την ευφυΐα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής, το Xiaomi Watch 5 προσφέρει μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία smartwatch, φτιαγμένη για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W: Εξαιρετικά λεπτή τροφοδοσία για μια ζωή σε κίνηση

Το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W επαναπροσδιορίζει τη φορητή φόρτιση με ένα εξαιρετικά λεπτό, ελαφρύ σχεδιασμό, κατασκευασμένο για καθημερινή κινητικότητα. Με πάχος μόλις 6 mm και βάρος 98 g,¹³ η συμπαγής, μεγέθους κάρτας, μορφή του χωράει εύκολα σε τσέπες ή μικρές τσάντες, καθιστώντας το ένα βολικό σύντροφο για μετακινήσεις, ταξίδια και πολύωρη απομάκρυνση από τη βάση.

Σχεδιασμένο για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, το power bank υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μέσω ασύρματων και ενσύρματων μεθόδων και προσφέρει ταυτόχρονη ενσύρματη και ασύρματη έξοδο. Με ασύρματη γρήγορη φόρτιση έως 15W¹⁴ και ενσύρματη φόρτιση USB-C υψηλής ταχύτητας,¹⁵ παρέχει αποτελεσματική ισχύ όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, ενώ η μαγνητική ευθυγράμμιση εξασφαλίζει σταθερή φόρτιση και άνετη χρήση με το ένα χέρι. Παρά τον ελάχιστο όγκο του, το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W διαθέτει μπαταρία υψηλής πυκνότητας 5000mAh με 16% περιεκτικότητα σε πυρίτιο-άνθρακα,¹⁰ υποστηριζόμενη από προηγμένη θερμική διαχείριση και πολλά επίπεδα προστασίας για αξιόπιστη, σταθερή απόδοση. Διαθέτει εκλεπτυσμένο φινίρισμα και σώμα από κράμα αλουμινίου με κομψές επιλογές χρωμάτων και εξισορροπεί τη φορητότητα, την απόδοση και την ανθεκτικότητα, καθιστώντας την αξιόπιστη τροφοδοσία εύκολη στη μεταφορά όπου κι αν σας οδηγήσει η μέρα.

Xiaomi Tag: Απρόσκοπτος εντοπισμός για τα καθημερινά απαραίτητα

Το Xiaomi Tag προσφέρει μια απλή, αξιόπιστη εμπειρία παρακολούθησης που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή. Συμβατό με το Apple Find My ή το Google Android Find Hub, το Xiaomi Tag λειτουργεί στο οικοσύστημα iOS ή Android που έχει επιλέξει ο χρήστης,¹⁶ επιτρέποντας την εύκολη παρακολούθηση της θέσης καθημερινών αντικειμένων, όπως κλειδιά, τσάντες ή αποσκευές, μέσω γνωστών πλατφορμών.

Εξοπλισμένο με έξυπνες δυνατότητες εντοπισμού, το Xiaomi Tag υποστηρίζει την απομακρυσμένη εύρεση αντικειμένων,¹⁷ τη λειτουργία απώλειας, τη συνεργατική εύρεση (collaborative finding) και την ενισχυμένη προστασία της ιδιωτικότητας. Όταν είναι συνδεδεμένο με ένα smartphone και βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Bluetooth, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίσουν εύκολα το Xiaomi Tag και να ενεργοποιήσουν έναν ήχο μέσω της εφαρμογής Apple Find My ή του Google Android Find Hub¹⁷. Η λειτουργία απώλειας επιτρέπει στους χρήστες να επισημάνουν ένα αντικείμενο ως χαμένο και να προσθέσουν στοιχεία επικοινωνίας για να διευκολύνουν την ανάκτησή του, ενώ η συνεργατική εύρεση βελτιώνει περαιτέρω την ανάκτηση, επιτρέποντας την ασφαλή κοινή χρήση της τοποθεσίας εντός του δικτύου, όταν χρειάζεται. Για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και την αποτροπή ανεπιθύμητης παρακολούθησης, το τηλέφωνο ειδοποιεί αυτόματα τους χρήστες όταν ανιχνεύεται μια άγνωστη ετικέτα παρακολούθησης που κινείται μαζί τους.²⁸

Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, το Xiaomi Tag διαθέτει συμπαγή και ελαφριά μορφή με μεταλλικό εξωτερικό δακτύλιο και μινιμαλιστικό σώμα. Με βάρος περίπου 10 g,¹⁰ προσαρμόζεται εύκολα σε κλειδιά, σακίδια ή αποσκευές χωρίς να προσθέτει όγκο, ενώ ο ενσωματωμένος σχεδιασμός για αγκίστρωση και επισήμανση εξασφαλίζει ότι είναι έτοιμο για χρήση αμέσως μετά την αγορά. Κατασκευασμένο για πραγματική αξιοπιστία, το Xiaomi Tag προσφέρει διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και πάνω από ένα έτος¹⁸ με αντικαταστάσιμη μπαταρία CR2032 και αντοχή στη σκόνη και το νερό IP67.¹⁹

REDMI Buds 8 Pro: Εντυπωσιακός ήχος με έξυπνο έλεγχο θορύβου

Σχεδιασμένα για να προσφέρουν πλούσιο, λεπτομερή ήχο και εντυπωσιακή ακουστική εμπειρία σε καθημερινές καταστάσεις, τα REDMI Buds 8 Pro διαθέτουν αναβαθμισμένη ομοαξονική διαμόρφωση τριπλού driver (coaxial triple-driver configuration) που προσφέρει βαθύτερα μπάσα, καθαρότερη φωνή και ισορροπημένο ήχο σε όλες τις συχνότητες. Με υποστήριξη για Dolby Audio,²⁰ τα REDMI Buds 8 Pro μπορούν να προσθέσουν διαστατικότητα και καθαρότητα στην ηχητική σας εμπειρία, για ψυχαγωγία όπως ταινίες, βίντεο και παιχνίδια, καθώς και να προσφέρουν διαλόγους με καθαρή ευκρίνεια, καθιστώντας τους πιο ζωντανούς και αληθινούς. Η απόδοση του ήχου surround ενισχύεται περαιτέρω από μια ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας ήχου που είναι ενσωματωμένη σε κάθε ακουστικό, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα ήχου σε διαφορετικές μάρκες smartphone και εφαρμογές.

Επιπλέον, τα REDMI Buds 8 Pro διαθέτουν Xiaomi dimensional audio,²¹ προσφέροντας πολλαπλές ειδικές λειτουργίες χωρικού ήχου, προσαρμοσμένες σε διαφορετικά σενάρια ακρόασης — συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Standard για ισορροπημένη καθημερινή χρήση, της λειτουργίας Music για βελτιωμένες φωνές και μπάσα, της λειτουργίας Video για πιο κινηματογραφικό ηχητικό πεδίο, της λειτουργίας Game για ακριβείς χωρικές ενδείξεις και της λειτουργίας Audiobooks για πιο καθαρή και εστιασμένη αναπαραγωγή φωνής.

Κατασκευασμένα για να διατηρούν την εστίαση σε σύνθετα περιβάλλοντα, τα REDMI Buds 8 Pro υποστηρίζουν ενεργή ακύρωση θορύβου έως 55dB με εκτεταμένο εύρος ζώνης έως 5kHz,²² μειώνοντας αποτελεσματικά τόσο τους χαμηλής συχνότητας θορύβους όσο και τους υψηλότερους περιβαλλοντικούς θορύβους. Ένας προηγμένος αλγόριθμος προσαρμοστικής μείωσης θορύβου καταγράφει τον περιβαλλοντικό ήχο έως 32.000 φορές ανά δευτερόλεπτο,¹⁰ επιτρέποντας την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο για πιο ομαλή και σταθερή ησυχία. Για τις κλήσεις, το σύστημα AI μείωσης θορύβου με τριπλό μικρόφωνο ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά τον θόρυβο του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη επικοινωνία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο ειδικός σχεδιασμός ανθεκτικός στον θόρυβο του ανέμου, βελτιώνει περαιτέρω την καθαρότητα των κλήσεων, παρέχοντας καθαρή λήψη φωνής ακόμη και σε ανέμους έως 12 m/s.²³

Σχεδιασμένα για καθημερινή ευκολία, τα REDMI Buds 8 Pro υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση, προσφέροντας έως και 2 ώρες ακρόασης με μόλις 5 λεπτά φόρτισης,²⁴ μαζί με απόδοση μπαταρίας μεγάλης διάρκειας έως και 8 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση ή έως και 33 ώρες με τη θήκη φόρτισης. ²⁵ Τα αντιληπτικά χειριστήρια αφής, η συνδεσιμότητα Bluetooth με δύο συσκευές και η αντοχή στη σκόνη και το νερό IP54²⁶ βελτιώνουν τη χρηστικότητα στην εργασία, τα ταξίδια και τις προπονήσεις. Συνολικά, τα REDMI Buds 8 Pro συνδυάζουν καθηλωτικό ήχο, έξυπνο έλεγχο θορύβου και πρακτικό σχεδιασμό για να προσφέρουν μια premium ασύρματη εμπειρία ακρόασης.

Διάθεση

Ακολουθούν πληροφορίες για τη διάθεση των νέων ΑΙοΤ προϊόντων της Xiaomi. Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Μοντέλο Χρώμα Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης Xiaomi Watch Black, Green 349,00 ευρώ Redmi Buds 8 Pro Black, Blue, White 89,90 ευρώ Xiaomi Tag (1 pack) 19,90 ευρώ Xiaomi Tag (4 pack) 59,90 ευρώ

Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Φωτογραφίες των προϊόντων θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Xiaomi Electric Scooter 6 Series Quick Specs²⁷

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Xiaomi Electric Scooter 6 Max Xiaomi Electric Scooter 6 Pro Xiaomi Electric Scooter 6 Xiaomi Electric Scooter 6 Lite Performance Power 500W/1200W 450W/1100W 400W/1000W 400W/800W 300W/500W Incline 25% 24% 22% 18% 15% Brake Front disc brake, rear disc brake + E-Brake Front disc brake, rear disc brake + E-Brake Front disc brake, rear E-Brake Front drum brake, rear E-Brake Front drum brake, rear E-Brake Tire 12″ AT tire 12″ tubeless tire 12″ AT tire 12″ tubeless tire 10″ pneumatic tire Suspension Front and rear dual-swing-arm Front and rear dual-spring Front dual-spring, rear single-spring Front dual-spring, rear single-spring Front dual-spring Design Display 3″ TFT 3″ TFT Digital Digital Digital Throttle 2-in-1 throttle 2-in-1 throttle Finger throttle Finger throttle Finger throttle Max. load 140kg 130kg 120kg 120kg 100kg Battery Range

(15km/h) 75km 70km 70km 45km 25km Fast charging Y Y x x x Intelligence & Safety Bluetooth searching Y Y Y Y Y Apple Find My Y Y x x x BMS Y Y Y Y Y TCS Y Y Y x x

Διάθεση

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση της νέας σειράς Xiaomi Electric Scooter 6. Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Μοντέλο Τιμή (ευρώ) Xiaomi Electric Scooter 6 499 Xiaomi Electric Scooter 6 Lite 399 Xiaomi Electric Scooter 6 Pro 649 Xiaomi Electric Scooter 6 Max 749 Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra 899

Με κάθε αγορά μοντέλου της σειράς Xiaomi Electric Scooter 6, δίνεται δωρεάν και μια Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Η προσφορά ισχύει από τις 2 μέχρι και τις 29 Μαρτίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Σημειώσεις

¹ Ισχυρός κινητήρας 1200W: Η ισχύς του κινητήρα δοκιμάστηκε με δυναμόμετρο σε μέγιστη τάση 54,6Vdc και μέγιστο ρεύμα αποκοπής. Απαίτηση συμμόρφωσης: ≥1200W. Δοκιμασμένο από την Beijing TIRT Technology Service Co., Ltd. Αριθμός έκθεσης: OTSA1-202501024/OTSA1-202501025/OTSA1-202501023/OTSA1-202501038.

² Η λειτουργία Boost μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω του οχήματος (πατώντας ταυτόχρονα παρατεταμένα το πλήκτρο M + το δεξί φρένο) μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, ενώ το όχημα πρέπει να βρίσκεται στη θέση S, με ταχύτητα 0km/h, επίπεδο μπαταρίας άνω του 40% και κανονική θερμοκρασία οχήματος.

³ Αυτονομία 75 km ή 47 μίλια: Δοκιμασμένο σε συνθήκες χωρίς άνεμο στους 25 ± 2 °C. Ένα πλήρως φορτισμένο σκούτερ οδηγήθηκε με σταθερή ταχύτητα 15 km/h ή 9 mph σε πάγκο δοκιμών μέχρι να σβήσει, με φορτίο 75 ± 0,5 kg. Δοκιμασμένο από την Beijing TIRT Technology Service Co., Ltd. Αριθμός έκθεσης: OTSA1-202501024/OTSA1-202501025/OTSA1-202501023/OTSA1-202501038. 30 χλμ. τα 19 μίλια είναι η μέση αυτονομία που επιτυγχάνεται μετά από 1 ώρα γρήγορης φόρτισης. Για γρήγορη φόρτιση, απαιτείται η αγορά ενός συμβατού γρήγορου φορτιστή. Τα δεδομένα έχουν δοκιμαστεί από τον κατασκευαστή. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁴ Συνολική αντοχή στο νερό IPX6: Συμμορφώνεται με το πρότυπο δοκιμών IEC 60529:2013. Οι δοκιμές διεξήχθησαν από την Beijing TIRT Technology Service Co., Ltd. Αριθμός έκθεσης: OTSA1-202501024/OTSA1-202501025/OTSA1-202501023/OTSA1-202501038.

⁵ Η λειτουργία Apple Find My είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home ή της εφαρμογής Find My. Απαιτούμενο σύστημα: iOS 14.5 και macOS 11.5 ή νεότερη έκδοση. Το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra δεν υποστηρίζεται, δεν χορηγείται και δεν συνδέεται με την Apple Inc. με κανέναν τρόπο. Τα Apple, iPhone, Apple Watch, Mac, macOS, iPad και iPadOS είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

⁶ Ελέγξτε τις απαντήσεις. Απαιτείται ρύθμιση. Η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα ποικίλουν. Τα Google, Wear OS by Google, Gemini και άλλα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

⁷ Βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες Tilt-to-wake και Gestures είναι ενεργοποιημένες στο ρολόι. Για να τις ενεργοποιήσετε, παραμείνετε ακίνητοι με τον αγκώνα σας παράλληλο με το στήθος σας και το ρολόι στραμμένο προς τα πάνω. Οι λειτουργίες χειρονομίας είναι διαθέσιμες μόνο σε υποστηριζόμενες σελίδες, όταν εμφανίζεται ένα πλωτό εικονίδιο φυσαλίδας ή μπλε κουκίδας. Η λειτουργία ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικά, στη λειτουργία Sleep, στη λειτουργία Do Not Disturb, στην οθόνη Always-On Display (AOD) του ρολογιού ή όταν ανιχνεύεται ύπνος. Συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης υπόκεινται στην πραγματική εμπειρία του χρήστη και στις λεπτομέρειες που περιγράφονται στις οδηγίες χειρονομιών του ρολογιού. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες χειρονομιών, ενημερώστε το σύστημα του ρολογιού στην πιο πρόσφατη έκδοση.

⁸ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απαιτείται τηλέφωνο με Xiaomi HyperOS 3 και το σύστημα του ρολογιού πρέπει να ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Και οι δύο συσκευές πρέπει να διατηρούν σταθερή σύνδεση Bluetooth κατά τη χρήση.

⁹ Για να χρησιμοποιήσετε το Xiaomi Smart Hub, το ρολόι πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε smartphone ή tablet Xiaomi που υποστηρίζει την τελευταία έκδοση του Xiaomi HyperOS 3 και να εκτελεί την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Mi Fitness και την έκδοση 10.4 ή νεότερη της εφαρμογής Xiaomi Home. Το Xiaomi Smart Hub πρέπει να είναι ενεργοποιημένο εκ των προτέρων στο smartphone ή το tablet.

¹⁰ Δεδομένα που προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi.

¹¹ Αυτό το προϊόν και οι λειτουργίες του δεν έχουν σχεδιαστεί ως ιατρική συσκευή και δεν προορίζονται για την πρόβλεψη, διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας.

¹² Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της περιοχής σας. Οι χάρτες εκτός σύνδεσης πρέπει να ληφθούν ξεχωριστά μέσω της εφαρμογής Mi Fitness στο smartphone σας.

¹³ Οι μετρήσεις και το βάρος μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς, ανάλογα με τη διαδικασία κατασκευής.

¹⁴ Η ασύρματη γρήγορη φόρτιση 15W υποστηρίζεται στη σειρά Xiaomi 17. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

¹⁵ Η ενσύρματη γρήγορη φόρτιση απαιτεί καλώδιο USB-C Xiaomi 3A ή υψηλότερης ισχύος.

¹⁶ Το Xiaomi Tag δεν υποστηρίζεται, δεν χρηματοδοτείται και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την Google LLC ή την Apple Inc. Το Google και το Find Hub είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Apple και το Find My είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Το Xiaomi Tag υποστηρίζει τηλέφωνα και tablet με Android 9 ή νεότερη έκδοση μέσω του Google Find Hub, ή υποστηρίζει iPhone και iPad με iOS 14.5 ή iPadOS 14.5 ή νεότερη έκδοση μέσω του Apple Find My. Το Google Find Hub και το Apple Find My δεν υποστηρίζονται ταυτόχρονα.

¹⁷ Όταν το Xiaomi Tag βρίσκεται εντός της εμβέλειας Bluetooth μιας συνδεδεμένης συσκευής iOS ή μιας συσκευής Android με Google Android Find Hub, η εφαρμογή Find My ή η εφαρμογή Google Android Find Hub μπορεί να εντοπίσει το Xiaomi Tag και να το ενεργοποιήσει για να αναπαράγει έναν ήχο.

¹⁸ Τα δεδομένα σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχουν δοκιμαστεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μετράται υπό τις ακόλουθες συνθήκες καθημερινής χρήσης: τέσσερις αναζητήσεις ήχου ανά ημέρα. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τον κατασκευαστή της ανταλλακτικής μπαταρίας και άλλους παράγοντες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

¹⁹ Η συσκευή είναι πιστοποιημένη ως ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη αποκλειστικά υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις κανονικές συνθήκες χρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από υγρά που προκλήθηκαν από συνθήκες άλλες από τις συνθήκες δοκιμής. Η προστασία από την εισχώρηση υγρών ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω φθοράς, φυσικής ζημιάς και/ή αποσυναρμολόγησης που απαιτείται για επισκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi.

²⁰ Τα Dolby, Dolby Audio™ και το σύμβολο διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

²¹ Ο ήχος Dolby surround και ο τρισδιάστατος ήχος Xiaomi είναι αμοιβαία αποκλειστικοί και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

²² Δεδομένα δοκιμής ενεργής ακύρωσης θορύβου που παρέχονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Κίνας. Το προϊόν επιτυγχάνει βάθος ANC 55dB σε συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων και 5kHz σε συγκεκριμένο εύρος βάθους, αλλά όχι ταυτόχρονα. Οι δοκιμές διεξάγονται ξεχωριστά. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη χρήση.

²³ Δεδομένα δοκιμής ακύρωσης θορύβου ανέμου που παρέχονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Κίνας. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση.

²⁴ Όταν η θήκη φόρτισης έχει τουλάχιστον 20% μπαταρία, μια γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών παρέχει έως και 2 ώρες αναπαραγωγής. Συνθήκες δοκιμής: Χρήση AAC, απενεργοποιημένη ANC, σε ένταση 50%, με όλες τις άλλες λειτουργίες στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα δεδομένα προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, με βάση προσομοιώσεις πραγματικών σεναρίων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, τις συνθήκες χρήσης, το επίπεδο φόρτισης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

²⁵ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των ακουστικών 8 ώρες και 33 ώρες αναφέρεται στον χρόνο αναπαραγωγής μουσικής. Συνθήκες δοκιμής: Πλήρως φορτισμένα, σύνδεση Bluetooth AAC, ANC και σύνδεση διπλής συσκευής απενεργοποιημένα, σε ένταση 50%, με όλες τις άλλες λειτουργίες ρυθμισμένες στις προεπιλεγμένες τιμές. Τα δεδομένα προέρχονται από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, με βάση προσομοιώσεις πραγματικών σεναρίων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, τις συνθήκες χρήσης, το επίπεδο φόρτισης και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

²⁶ Η βαθμολογία IP54 ισχύει μόνο για τα ακουστικά. Οι δοκιμές διεξήχθησαν από την TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch (Αριθμός έκθεσης 704202506085-00). Τα ακουστικά δεν είναι ανθεκτικά στο ζεστό νερό και δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο μπάνιο ή το ντους. Συνιστάται να αποφεύγετε την έντονη άσκηση για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από τη διείσδυση ιδρώτα. Η αντοχή σε πιτσιλιές, νερό και σκόνη δεν είναι μόνιμη και μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.

²⁷ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi.