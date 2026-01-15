Η Walk the Talk το νέο επικοινωνιακό agency της ευΖΗΝ feelόsophy sports
Η συνεργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Όπως δήλωσε η Ρίτα Μακράκη, ιδρύτρια της Walk the Talk, «η συνεργασία με την ευΖΗΝ feelόsophy sports μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς αφορά έναν οργανισμό με ξεκάθαρες αξίες και κορυφαίες διοργανώσεις».
Η ευΖΗΝ feelόsophy sports δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον χώρο των sports & lifestyle events, με παρουσία σε διεθνή event brands, όπως το IRONMAN® 70.3®, το L’Étape by Tour de France και το B2Run.