Η Walk the Talk το νέο επικοινωνιακό agency της ευΖΗΝ feelόsophy sports

Τη Walk the Talk επέλεξε η ευΖΗΝ feelόsophy sports για την επικοινωνία της, στο πλαίσιο του πρόσφατου transition της εταιρείας σε νέο επικοινωνιακό agency.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Όπως δήλωσε η Ρίτα Μακράκη, ιδρύτρια της Walk the Talk, «η συνεργασία με την ευΖΗΝ feelόsophy sports μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς αφορά έναν οργανισμό με ξεκάθαρες αξίες και κορυφαίες διοργανώσεις».

Η ευΖΗΝ feelόsophy sports δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον χώρο των sports & lifestyle events, με παρουσία σε διεθνή event brands, όπως το IRONMAN® 70.3®, το L’Étape by Tour de France και το B2Run.