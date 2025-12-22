Η ΒΙΚΟΣ COLA ξαναδίνει παλμό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Το βουνό διψάει και η ΒΙΚΟΣ COLA θα του δώσει ρυθμό, ενέργεια και σε εσένα λόγο να μείνεις μέχρι το τελευταίο beat.

Η ΒΙΚΟΣ COLA ανεβάζει την ένταση στο βουνό και ανανεώνει τη συνεργασία της με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων δίνοντας ρυθμό σε εμπειρίες γεμάτες δράση και μουσική.

Ετοιμαστείτε για έναν χειμώνα γεμάτο, events, happenings και εκπλήξεις που απογειώνουν το on και off piste experience. Η νέα σεζόν φέρνει δυνατά DJ sets, απρόβλεπτες στιγμές και εμπειρίες που δεν τελειώνουν όταν δύει ο ήλιος. Το βουνό αλλάζει ρυθμό και η διασκέδαση μεταφέρεται ψηλά. Τα Park Dark Sessions & Night Riding by ΒΙΚΟΣ COLA μεταμορφώνουν το χιονοδρομικό σε playground μετά το σκοτάδι, ενώ τα μοναδικά ΒΙΚΟΣ BELOW ZERO Sessions φέρνουν τη μουσική εκεί που δεν την περιμένεις κάτω από τις πίστες, μέσα στο vibe, στην καρδιά της εμπειρίας.