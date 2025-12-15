Η TOMMY HILFIGER καλωσορίζει τον οδηγό formula 1® SERGIO PÉREZ ως global brand ambassador

Αξιοποιώντας τη μακρά παράδοση συνεργασιών με κορυφαίους αθλητές, η νέα συνεργασία ενισχύει τη σύνδεση της Tommy Hilfiger με τον παγκόσμιο αθλητισμό και την κουλτούρα.

Η Tommy Hilfiger, μέλος του ομίλου PVH Corp. παρουσιάζει τον Sergio Pérez ως τον νέο Global Menswear Ambassador της TOMMY HILFIGER.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την περαιτέρω διεύρυνση της μακροχρόνιας σχέσης του brand με τη Formula 1®, ενισχύοντας την ιστορία συνεργασιών με επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Ως ένας από τους πιο θρυλικούς, αγαπητούς και καταξιωμένους οδηγούς της Formula 1®, ο Sergio Pérez διαθέτει μία από τις πιο πολυπληθείς και πιστές κοινότητες θαυμαστών, φέρνοντας μια ισχυρή πολιτισμική επιρροή που έρχεται να συμπληρώσει την κληρονομιά του brand στο να συνδυάζει τον αθλητισμό με το Classic American Cool.

«Πάντα υποστηρίζαμε την ελευθερία των οδηγών να εκφράζονται μέσα από το προσωπικό τους στιλ. Και καθώς η Formula 1® εξελίσσεται αγκαλιάζοντας τη μόδα και τη διασκέδαση, οι πρωταγωνιστές της έχουν πλέον πραγματικά παγκόσμια επιρροή», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Εμβληματική προσωπικότητα στη χώρα του, το Μεξικό, και ιδιαίτερα δημοφιλής διεθνώς, ο Sergio Pérez εμπνέει τη νέα γενιά μέσα από τη σιγουριά, το ταλέντο και τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Αποτυπώνει τέλεια το πνεύμα της διαχρονικής, ανεπιτήδευτης ανδρικής ένδυσης που εκφράζει η Tommy Hilfiger. »

Με αφετηρία μια κοινή κουλτούρα αυθεντικότητας, δυναμισμού και μοντέρνας, εκλεπτυσμένης αισθητικής, η συνεργασία ανακοινώνεται λίγο πριν την αγωνιστική σεζόν του 2026, όταν ο Pérez επιστρέφει στο grid με την ομάδα Cadillac Formula 1® Team, έχοντας την TOMMY HILFIGER ως Official Apparel Partner. Η προετοιμασία του ενόψει της νέας χρονιάς αντικατοπτρίζει την πειθαρχία και τη διαρκή κίνηση προς τα εμπρός του ίδιου και του brand, εκφράζοντας τη θετική ενέργεια και το πνεύμα υπέρβασης που το χαρακτηρίζει.

«Ο Tommy ήταν από τους πρώτους που έφεραν στιλ στο paddock, δίνοντας στους οδηγούς την αυτοπεποίθηση να εκφράσουν την προσωπικότητά τους και εκτός πίστας», δήλωσε ο Sergio Pérez. «Βρίσκεται πάντα στο κέντρο της δράσης και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο grid με το brand του στο πλευρό μου. Θαυμάζω τη ματιά και τη δημιουργικότητά του και αισθάνομαι περήφανος που εκπροσωπώ ένα brand με τόσο ξεχωριστή ενέργεια.»

Η συνεργασία ενισχύει τη θέση της TOMMY HILFIGER στο σημείο όπου συναντώνται ο αθλητισμός, το στιλ και η σύγχρονη κουλτούρα. Καθώς ο μηχανοκίνητος αθλητισμός συνεχίζει να αποκτά παγκόσμια δυναμική, η απήχηση του Pérez στο νεανικό, fashion-conscious κοινό λειτουργεί ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, ιδιαίτερα ανάμεσα σε Gen Z και Millennials. Ακολουθώντας τις συνεργασίες με προσωπικότητες όπως οι Lewis Hamilton, Rafael Nadal και Thierry Henry, η νέα αυτή σύμπραξη επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του brand να συνδέεται με πρόσωπα που επηρεάζουν ουσιαστικά την παγκόσμια πολιτισμική σκηνή.

