07/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 13.01.2026 - 20:44)
Η TCL παρουσιάζει το Note A1 NXTPAPER.
Η νέα τεχνολογία NXTPAPER Pure προσφέρει φιλική προς τα μάτια απεικόνιση, ρεαλιστική εμπειρία γραφής με το T-Pen Pro και ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για επαγγελματίες, φοιτητές και creators σε όλο τον κόσμο.

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του TCL Note A1 NXTPAPER, ενός έξυπνου E-Note που έχει σχεδιαστεί για να μεταμορφώσει την ψηφιακή ανάγνωση, τη γραφή και τη δημιουργικότητα. Με την πρωτοποριακή NXTPAPER Pure Display της TCL και εργαλεία παραγωγικότητας βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, η συσκευή συνδυάζει την αίσθηση του χαρτιού με την ευελιξία της σύγχρονης τεχνολογίας.

«Το TCL Note A1 NXTPAPER σας επιτρέπει να σκέφτεστε, να γράφετε και να δημιουργείτε με την ίδια φυσικότητα όπως στο χαρτί, αλλά με την ευφυΐα και την ελευθερία της σύγχρονης τεχνολογίας», δήλωσε ο Daniel Sun, Chief Technology Officer της TCL Industries. «Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που ενισχύει τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη διασύνδεση, με προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένες για επαγγελματίες, freelancers, φοιτητές και ακαδημαϊκούς.»

Τεχνολογία Οθόνης που Θυμίζει Χαρτί
Βασισμένο στην τεχνολογία NXTPAPER της TCL που παρουσιάστηκε το 2021, το Note A1 NXTPAPER αξιοποιεί τη νέα NXTPAPER Pure, μια καινοτομία οθόνης ειδικά σχεδιασμένη για E-Notes. Η οθόνη των 120Hz προσφέρει απεικόνιση χωρίς τρεμόπαιγμα, πιστοποιημένη άνεση για τα μάτια από την TÜV, εξαιρετικά χαμηλή επιβλαβή μπλε ακτινοβολία (μόλις 2,44%, πιστοποίηση SGS) και καθαρότητα χωρίς αντανακλάσεις. Με παλέτα 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων και προσαρμοζόμενη φωτεινότητα, οι χρήστες απολαμβάνουν ρεαλιστικό βάθος εικόνας και μειωμένη καταπόνηση των ματιών σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

Η TCL παρουσιάζει το Note A1 NXTPAPER.

Εμπειρία Γραφής Υψηλής Ακρίβειας
Η γραφίδα (stylus) T-Pen Pro προσφέρει 8.192 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης, λειτουργία διπλής μύτης και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, κάτω από 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Με πιστοποίηση «Pencil-Like Writing», προσομοιάζει την αντίσταση και την υφή του πραγματικού χαρτιού, προσφέροντας μια ρεαλιστική και άνετη εμπειρία τόσο για τη λήψη σημειώσεων όσο και για τον σχεδιασμό.

Παραγωγικότητα με τη Δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τα ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες, προσφέροντας λειτουργίες όπως απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο, μετάφραση και αυτοματοποιημένη καταγραφή και σύνοψη συναντήσεων. Παράλληλα, εργαλεία γραφής όπως τα AI Rewrite και Writing Assist βελτιώνουν τη σαφήνεια και την αποδοτικότητα, ενώ το Inspiration Space οργανώνει ιδέες και περιεχόμενο, διευκολύνοντας τη δημιουργικότητα χωρίς περιορισμούς.

 Απόδοση και Σχεδιασμός
Το Note A1 NXTPAPER διαθέτει μπαταρία 8.000mAh για παρατεταμένη χρήση, ενιαίο αλουμινένιο ‘’σώμα’’ πάχους μόλις 5,5 mm με βάρος 500 γραμμάρια, καθώς και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Τα διαθέσιμα αξεσουάρ, όπως θήκη τύπου flip και θήκη-πληκτρολόγιο (προαιρετικά), μετατρέπουν τη συσκευή σε έναν φορητό σταθμό εργασίας. Οι επιλογές συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν LAN, Bluetooth, cloud και διαμοιρασμό μέσω email.

 

Πίνακας Χαρακτηριστικών 

Χαρακτηριστικά Λεπτομέρειες
Οθόνη NXTPAPER Pure, 120Hz, πιστοποίηση άνεσης ματιών TÜV, περιεκτικότητα επιβλαβούς μπλε φωτός (HEV) πιστοποιημένη από SGS: 2,44%, καθαρότητα που θυμίζει χαρτί
Stylus / Γραφίδα T-Pen Pro: διπλή μύτη, λειτουργία γόμας, 8.192 επίπεδα πίεσης, καθυστέρηση < 5ms
Εργαλεία AI Μετατροπή χειρόγραφου σε κείμενο, απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο, μετάφραση, σύνοψη περιεχομένου, καλλωπισμός χειρόγραφης γραφής, υποβοήθηση γραφής, σχηματισμός χαρακτήρων με μία κίνηση, αναγνώριση χειρόγραφων μαθηματικών τύπων, Inspiration AI
Μπαταρία 8.000mAh, για αυτονομία πολλών ημερών
Σχεδιασμός Υπερλεπτό αλουμινένιο σώμα 5,5 mm, βάρος 500 g
Αποθηκευτικός χώρος 256GB, με μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών και διαμοιρασμό στο cloud μέσω των δημοφιλέστερων πλατφορμών
Ήχος Σύστημα οκτώ μικροφώνων, έξυπνη μείωση θορύβου και κατευθυντική λήψη
Αξεσουάρ Θήκη flip, κάλυμμα-πληκτρολόγιο για διαμόρφωση φορητού σταθμού εργασίας

