Η TCL Παρουσιάζει το TCL NXTPAPER 60 Ultra Smartphone

Στη IFA 2025, η TCL επαναπροσδιορίζει το τοπίο των smartphones με το λανσάρισμα του TCL NXTPAPER 60 Ultra, του πρώτου smartphone που ενσωματώνει την επαναστατική τεχνολογία NXTPAPER 4.0. Αναπτυγμένη σε συνεργασία με την TCL CSOT, παγκόσμιο ηγέτη στην καινοτομία οθονών, η συσκευή αυτή εκφράζει τη δέσμευση της TCL για την προστασία της ευεξίας των χρηστών. Με μια εντυπωσιακή οθόνη 7,2 ιντσών, το πιο ολοκληρωμένο smartphone στον κλάδο όσον αφορά την προστασία των ματιών, διαθέτει πολλαπλές διακεκριμένες πιστοποιήσεις από TÜV και SGS και ανεβάζει την άνεση θέασης σε νέο επίπεδο μέσω επτά βασικών eye-care τεχνολογιών. Παράλληλα, προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία ανάγνωσης και γραφής με υποστήριξη AI και την καινοτόμα τεχνολογία απεικόνισης MuseFilm που ανέπτυξε η TCL, εξασφαλίζοντας απαράμιλλη, ολοκληρωμένη απόδοση επιπέδου flagship.

Στην εποχή της αδιάκοπης ψηφιακής ροής, η συνεχής έκθεση στις οθόνες οδηγεί σε χρόνια κόπωση των ματιών και μείωση της συγκέντρωσης. Καθώς τα μάτια μας σηκώνουν το βάρος αυτής της ψηφιακής πραγματικότητας, η TCL, με τη σταθερή της δέσμευση να κάνει την τεχνολογία πιο ανθρώπινη, έχει αφιερωθεί εδώ και χρόνια στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Το νέο TCL NXTPAPER 60 Ultra αποτελεί την απόλυτη έκφραση αυτής της αποστολής. Με πρωτοποριακή τεχνολογία προστασίας των ματιών, προσφέρει ένα πραγματικό καταφύγιο για την όραση στην ψηφιακή εποχή. Η οθόνη φυσικού φωτός και η καινοτόμα λειτουργία Max Ink Mode, που έχει σχεδιαστεί για αβίαστη ψηφιακή αποτοξίνωση, μεταμορφώνουν τον χρόνο μπροστά στην οθόνη σε μια ήρεμη, φυσική και άνετη εμπειρία θέασης.

NXTPAPER 4.0: Η Πληρέστερη Λύση για Απόλυτη Άνεση και Προστασία των Ματιών

Βασισμένη στη νεότερη τεχνολογία NXTPAPER 4.0 της TCL, η συσκευή ενσωματώνει επτά βασικές τεχνολογίες φροντίδας των ματιών, όπως: natural light οθόνη, zero flickering, blue light φιλτράρισμα, reflection-free and anti-glare θέαση, dim-light προστασία ματιών, circadian screen comfort, και TruePaper Restoration τεχνολογία. Με αυτές τις καινοτομίες, το TCL NXTPAPER 60 Ultra προσφέρει την απόλυτη άνεση για τα μάτια σε καθημερινή χρήση.

Με το πρώτο στον κλάδο smartphone που διαθέτει οθόνη φυσικού φωτός και μηδενική αστάθεια, το νέο προϊόν προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη, φωτεινή και φυσική εμπειρία θέασης. Με μια εντυπωσιακή οθόνη 7,2 ιντσών, η συσκευή αξιοποιεί την τεχνολογία CPL (Circular Polarized Light), όπου το φως περιστρέφεται κυκλικά για να μιμηθεί το φυσικό φως. Διατηρώντας ζωντανές λεπτομέρειες με επαγγελματικής ακρίβειας χρωματική απόδοση (ΔE<1), προσφέρει μια εμπειρία θέασης τόσο άνετη όσο το να κοιτάς τη φύση.

Σχεδιασμένη για να φέρει την ουσία της φύσης στα μάτια σας, η οθόνη ενσωματώνει multi-layer καινοτομίες, όπως anti-glare, reflection free, zero flicker, και blue light reduction. Το NXTPAPER 4.0, επίσης, ενσωματώνει τεχνολογία nano-matrix lithography, προσφέροντας μια οθόνη με εξαιρετική ευκρίνεια και ζωντανές εικόνες. Προσφέρει άνετη προβολή στον χρήστη, παρόμοια με την ανάγνωση σε πραγματικό χαρτί, και η άνεση έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο.

Η καινοτομία δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των κύριων αιτίων της κόπωσης των ματιών, αλλά αποτελεί μια ολιστική και ανθρωποκεντρική λύση. Η πιστοποιημένη από την SGS dim-light eye protection ανιχνεύει το φως του περιβάλλοντος μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη και ρυθμίζει τη φωτεινότητα σε μόλις 2 nits για άνετη περιήγηση τη νύχτα. Η άνεση της Circadian οθόνης μεταβάλλει διακριτικά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος σε συγχρονισμό με τον φυσικό σας ρυθμό, διατηρώντας τη ζωντάνια κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταβαίνοντας σε πιο ζεστούς τόνους τη νύχτα, δημιουργώντας μια πιο φυσική εμπειρία προβολής που προσαρμόζεται στη ζωή σας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, τόσο χαλαρωτική και αυθεντική όσο η ίδια η φύση.

Ανάγνωση και γραφή με τεχνητή νοημοσύνη: Βελτίωση της παραγωγικότητας και απελευθέρωση της δημιουργικότητας

Πέρα από την απαράμιλλη οπτική άνεση, το NXTPAPER 60 Ultra προσφέρει επίσης την απόλυτη εμπειρία ανάγνωσης και γραφής χάρη στις ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει.

Για τη γραφή, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με το T-Pen Magic, ένα ηλεκτρομαγνητικό στυλό χαμηλής καθυστέρησης, ευαίσθητο στην πίεση, που διαθέτει την πρώτη εμπειρία στυλό επιπέδου S+ στον κλάδο, πιστοποιημένη από την SGS. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή TCL Note που υποστηρίζει λειτουργίες Mixed Input Formats, Easy Script, Memo Craft και One Stroke to Form, προσφέρει μια εμπειρία γραφής παρόμοια με αυτή σε χαρτί, που είναι φυσική και διαισθητική, επιτρέποντας ευέλικτη δημιουργία οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Με ΑΙ εργαλεία παραγωγικότητας, οι χρήστες μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ταυτόχρονη διερμηνεία, έξυπνα φωνητικά μηνύματα, σύνοψη, επανεγγραφή — όλα με ένα μόνο πάτημα, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε μια ευκαιρία για απρόσκοπτη δημιουργία και βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Για την ανάγνωση, η αναβαθμισμένη λειτουργία Max Ink Mode, που ενεργοποιείται μέσω του πλήκτρου NXTPAPER, προσφέρει μια απαράμιλλη, καθηλωτική και χωρίς περισπασμούς εμπειρία ανάγνωσης για ψηφιακή αποτοξίνωση, αποκλείοντας τις ειδοποιήσεις. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν ποικιλία βιβλίων σε έξι γλώσσες ή να εισάγουν τα δικά τους βιβλία για να διαμορφώσουν την βιβλιοθήκη τους, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Εξοπλισμένο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook και AI Podcast για καλύτερη κατανόηση, το NXTPAPER 60 Ultra επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο.

Περισκοπικός Τηλεφακός που Συνδυάζει Την Καλλιτεχνική MuseFilm Τεχνολογία: Όταν η Τέχνη συναντά την τεχνολογία

Στον πυρήνα της, η συσκευή διαθέτει μια τηλεφακό κάμερα με πλήρες εστιακό μήκος και εντυπωσιακή υψηλή ποιότητα εικόνας 50MP, επιτρέποντας διάφορα επίπεδα ζουμ, συμπεριλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 3x και του ζουμ 6x χωρίς απώλεια, καταγράφοντας με ευκολία την τέχνη με περίπλοκες λεπτομέρειες, τόσο από κοντά όσο και από μακριά. Σε συνδυασμό με διπλές κάμερες OIS και μια κύρια κάμερα με μέγεθος pixel 1μm για εξαιρετική καταγραφή κίνησης και σταθερές λήψεις, το σύστημα κάμερας προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η συσκευή είναι η πρώτη στην κατηγορία τιμών της που διαθέτει τηλεφακό με περισκοπική τεχνολογία.

Συμπληρωματικά με αυτές τις προηγμένες δυνατότητες, διατίθεται η τεχνολογία απεικόνισης MuseFilm, μια καινοτομία που φέρνει την επανάσταση στην φωτογραφία με smartphone, συνδυάζοντας την προηγμένη απόδοση της κάμερας με την καλλιτεχνική έκφραση. Σε αντίθεση με τις συμβατικές κάμερες smartphone που απλώς καταγράφουν στιγμές, η MuseFilm μετατρέπει το τηλέφωνό σας σε έναν καμβά τέχνης. Κάθε εικόνα μοιάζει κινηματογραφική, εκφραστική και λεπτομερής.

Αξιόπιστη Απόδοση για Καθημερινή Υπεροχή

Πέρα από την eye-friendly οθόνη και κινηματογραφική απεικόνηση, το NXTPAPER 60 Ultra προσφέρει απόλυτα ολοκληρωμένη απόδοση, σχεδιασμένη για να βοηθά τους χρήστες να ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις. Με τον τελευταίο chipset MediaTek Dimensity 7400 με 24 GB RAM (12 GB + 12 GB επέκταση RAM), τεράστιο χώρο αποθήκευσης έως 512 GB και μπαταρία 5200 mAh με γρήγορη φόρτιση 33 W, το NXTPAPER 60 Ultra εξασφαλίζει απρόσκοπτο multitasking και αξιόπιστη χρήση όλη την ημέρα χωρίς συμβιβασμούς. Σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής, η συσκευή είναι ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 και λειτουργεί ομαλά με μαγνητικά αρθρωτά αξεσουάρ.

Technology for Good: NXTPAPER Phone για Νέους

Ωστόσο, με όλο και περισσότερα παιδιά να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα σε νεαρή ηλικία, οι βλαβερές επιπτώσεις της παρατεταμένης χρήσης οθονών —από την καταπόνηση των ματιών και τη γνωστική υπερφόρτωση έως τον ψηφιακό εθισμό— αποτελούν πλέον επείγοντα ζητήματα που οι γονείς δεν μπορούν πλέον να αγνοούν.

Η TCL κάνει ένα βήμα μπροστά με το TCL NXTPAPER 5G Junior, ένα smartphone ειδικά σχεδιασμένο για εφήβους, που συνδυάζει την κορυφαία στην αγορά eye-care οθόνη NXTPAPER με τη λειτουργία Digital Detox Mode που ανέπτυξε η TCL, για μια εμπειρία προβολής χωρίς περισπασμούς. Έτσι ώστε οι νεαροί χρήστες να έχουν μία άνετη εμπειρία θέασης, να μεγαλώνουν με συγκέντρωση , ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους εφήβους να αναπτύξουν υγιείς ψηφιακές συνήθειες και να αφοσιωθούν στη μάθηση. Μάλιστα, η αποκλειστική γονική καθοδήγηση, που υποστηρίζεται από το Google Family Link, εξασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών μέσω φίλτρου καθαρού περιεχομένου, παρακολούθησης τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, ελέγχου χρόνου οθόνης και εφαρμογών.Έτσι, δίνεται στα παιδιά η ελευθερία να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο, ενώ παράλληλα προσφέρει στους γονείς ηρεμία και πλήρη έλεγχο.

Συνολικά, αυτές οι καινοτομίες αντικατοπτρίζουν την αποστολή της TCL «Technology for Good» (Τεχνολογία για το καλό) — τη δημιουργία συσκευών που προστατεύουν την όραση, ενισχύουν τη συγκέντρωση και βοηθούν άτομα όλων των ηλικιών να απολαμβάνουν πιο υγιεινό και ουσιαστικό χρόνο μπροστά στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TCL NXTPAPER 60 Ultra, επισκεφθείτε: https://www.tcl.com/global/en/mobile/tcl-nxtpaper-60-ultra

Για να μάθετε πώς το NXTPAPER επαναπροσδιορίζει την άνεση των ματιών και να εξερευνήσετε την επιστήμη πίσω από αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία, επισκεφθείτε: https://www.tcl.com/global/en/nxtpaper-whitepaper