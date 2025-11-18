Η TCL παρουσιάζει κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα

Από τις εντυπωσιακές QD-Mini LED τηλεοράσεις και τις έξυπνες οικιακές συσκευές μέχρι τα πρωτοποριακά tablets NXTPAPER και τον premium ήχο, η εταιρεία συνδυάζει τεχνολογία, σχεδιασμό και άνεση, δημιουργώντας εμπειρίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη, πιο έξυπνη και πιο διαδραστική.

Απόλυτη εμπειρία θέασης για τους λάτρεις του cinema & των sports

Για όσους αναζητούν κινηματογραφική ατμόσφαιρα στο σπίτι ή ζουν την ένταση κάθε αγώνα, η TCL προσφέρει λύσεις που μεταμορφώνουν την οικιακή ψυχαγωγία. Οι τηλεοράσεις της εταιρείας συνδυάζουν υψηλή ευκρίνεια, ρεαλιστικά χρώματα και κομψό σχεδιασμό, προσφέροντας εικόνα που καθηλώνει.

TCL P8K QLED TV – 98″ : Χάρη στην QLED τεχνολογία με ευρεία χρωματική γκάμα, προσφέρει ζωντανά και ρεαλιστικά χρώματα, ενώ το 144Hz Native Refresh Rate εξασφαλίζει ομαλή κίνηση και καθαρότητα εικόνας. Το ενσωματωμένο ONKYO 2.1 Hi-Fi σύστημα με subwoofer χαρίζει πλούσιο στερεοφωνικό ήχο και βαθύ μπάσο, μετατρέποντας κάθε ταινία σε ζωντανή εμπειρία. Τέλος, το HVA Panel και ο κομψός Slim σχεδιασμός συνδυάζουν υψηλή αντίθεση με μοντέρνα αισθητική, ολοκληρώνοντας την πολυτελή εμπειρία home cinema.

TCL C7K Premium QD-Mini LED TV & TCL C6K Premium QD-Mini LED TV : Η τεχνολογία QD-Mini LED της TCL προσφέρει μια νέα εποχή στις τηλεοράσεις, συνδυάζοντας την ακρίβεια φωτισμού σε επίπεδο pixel με βαθύτερα μαύρα, υψηλή φωτεινότητα και πλούσια χρωματική γκάμα. Με τη σειρά Precise Dimming και τον προηγμένο έλεγχο halo, κάθε λεπτομέρεια φωτός και σκιάς αποδίδεται με μοναδική καθαρότητα, δημιουργώντας εικόνα που ξεπερνά τις συνηθισμένες τηλεοράσεις. Την εμπειρία ολοκληρώνει η ONKYO , με στερεοφωνικό ήχο υψηλής πιστότητας και βαθύ μπάσο, μετατρέποντας το home cinema σε μια καθηλωτική εμπειρία που αγκαλιάζει όλες τις αισθήσεις.

Για το σπίτι που ζει κάθε στιγμή έντονα από ταινίες μέχρι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Έξυπνες συσκευές κουζίνας. Εκεί όπου χτυπά η ‘καρδιά’ του σπιτιού

Η TCL μεταφέρει την καινοτομία στο αγαπημένο σημείο του σπιτιού: την κουζίνα. Οι οικιακές συσκευές της εταιρείας σχεδιάζονται για να προσφέρουν πρακτικότητα, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Free Built-In® Ψυγείο RC532FXE0EE: Μεγιστοποιεί τη φρεσκάδα και την υγιεινή των τροφίμων με πολυεπίπεδη διάχυση κρύου αέρα.

Ψυγείο RP631SSE1 : Μεγάλη χωρητικότητα και σύστημα ομοιόμορφης ψύξης για σταθερές συνθήκες διατήρησης.

Ψυγείο RP409BLE0EE: Ίδιος σχεδιασμός, μεγαλύτερη χωρητικότητα με Ultra Space και VIP μόνωση για περισσότερο εσωτερικό χώρο.

Για κουζίνες που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και τη φρεσκάδα που απαιτεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Τα πλυντήρια TCL φέρνουν καινοτομία στην καθημερινότητα, συνδυάζοντας κορυφαία καθαριότητα με έξυπνη τεχνολογία και ενεργειακή αποδοτικότητα:

Πλυντήριο FP0944WA0: Εξοπλισμένο με έξυπνες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, προσφέρει άψογο καθαρισμό και προστασία υφασμάτων, ενώ το Mega Opening με διάμετρο 360 mm διευκολύνει τη διαχείριση ακόμη και ογκωδών υφασμάτων όπως κλινοσκεπάσματα.

Καλύτερο κλίμα στο σπίτι. Ευεξία σε κάθε εποχή

Η σειρά TCL BREEZEIN δημιουργεί ιδανικές συνθήκες μέσα στο σπίτι όλο τον χρόνο. Με κορυφαία ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία και προηγμένο σύστημα καθαρισμού, τα κλιματιστικά της TCL προσφέρουν δροσιά, καθαρό αέρα και άνεση με σεβασμό στο περιβάλλον.

Ιδανική λύση για όσους θέλουν ένα ευχάριστο, υγιεινό περιβάλλον χωρίς συμβιβασμούς στην αισθητική.

Αναβάθμισε την mobile εμπειρία με τις συσκευές της TCL

Το NXTPAPER 60 Ultra, ξεχωρίζει με την πρωτοποριακή τεχνολογία NXTPAPER 4.0, προσφέροντας εμπειρία θέασης σαν χαρτί με φυσική αίσθηση και προηγμένη προστασία ματιών. Διαθέτει 7.2″ FHD+ οθόνη με αντιθαμβωτική επίστρωση και χαμηλή εκπομπή μπλε φωτός, καθώς και AI εργαλεία για ανάγνωση, γραφή και μετατροπή χειρόγραφου σε κείμενο.

Ιδανικό για όσους κινούνται γρήγορα και θέλουν να συνδυάζουν τεχνολογία και άνεση, όπου κι αν βρίσκονται.

Το TCL NXTPAPER 14 προσφέρει εμπειρία σαν χαρτί χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία 3-σε-1 VersaView, που επιτρέπει άμεση εναλλαγή μεταξύ τριών λειτουργιών UI με το αποκλειστικό πλήκτρο NXTPAPER. Έτσι, ο χρήστης απολαμβάνει βέλτιστο εύρος χρωμάτων και βαθμό φωτεινότητας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ειδικά ισορροπημένη προστασία ματιών. Το αποτέλεσμα είναι μια ενιαία και άνετη εμπειρία χρήσης, ιδανική για διάβασμα, εργασία και ψυχαγωγία.

Για έναν τρόπο ζωής που παντρεύει τεχνολογία και εργονομία χωρίς περιορισμούς.

Αξεπέραστο gaming & επαγγελματική απόδοση – Για εργασία και ψυχαγωγία χωρίς όρια

Η TCL δημιουργεί συσκευές που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των gamers όσο και των επαγγελματιών.

TCL 27R83U Gaming Monitor: Υψηλός ρυθμός ανανέωσης και γρήγορη απόκριση για αυθεντική gaming εμπειρία.

TCL 25G54 Working Monitor : Καθαρή απεικόνιση και εργονομικός σχεδιασμός για άνετη, παραγωγική εργασία.

TCL Q85 Series 7.1.4 Soundbar: Με την τεχνολογία Ray•Danz και το Wireless Subwoofer, προσφέρει πλούσιο, τρισδιάστατο ήχο που «αγκαλιάζει» τον χώρο.

Για όσους απαιτούν κορυφαία απόδοση, καθηλωτικό ήχο και εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.

Η τεχνολογία TCL στο επίκεντρο της καθημερινότητας

Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία, η TCL συνεχίζει να δημιουργεί προϊόντα που κάνουν τη ζωή πιο άνετη, πιο έξυπνη και πιο απολαυστική. Από την ψυχαγωγία και την εργασία μέχρι την άνεση στο σπίτι, η TCL προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών.