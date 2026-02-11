Η TCL φέρνει τα χειμερινά αθλήματα πιο κοντά στους φιλάθλους ενόψει των Αγώνων Milano Cortina 2026

Ως Παγκόσμιος Συνεργάτης Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, η TCL στηρίζει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχοντας οπτικοακουστικό εξοπλισμό για τους φιλάθλους και τους αθλητές που βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους.

Καθώς η Ευρώπη ζει στον παλμό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, εκατομμύρια θεατές παρακολουθούν τη διοργάνωση είτε από το σπίτι είτε από τις εξέδρες των σταδίων. Η γκάμα καινοτόμων τεχνολογιών εικόνας και ήχου της TCL προσφέρει σε όλους μια εμπειρία πρώτης θέσης στη δράση είτε απολαμβάνουν τους αγώνες από την άνεση του καναπέ τους είτε εμψυχώνουν τους αθλητές από κοντά.

Δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για φιλάθλους και αθλητές

Ως Παγκόσμιος Συνεργάτης Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στις κατηγορίες Οικιακού Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Οικιακών Συσκευών, η TCL στηρίζει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, προσφέροντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο οικιακού οπτικοακουστικού εξοπλισμού που αναδεικνύει την live εμπειρία των αγώνων, τόσο για τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους.

Παράλληλα, η TCL παρέχει τηλεοράσεις, οθόνες και τεχνική υποστήριξη στο Olympic Broadcasting Services (OBS) και στο International Broadcast Center (IBC), την καρδιά της παγκόσμιας δημοσιογραφικής κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων, διασφαλίζοντας μια υψηλής ποιότητας εμπειρία θέασης για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες από 300 τηλεοράσεις TCL, από 32 έως 98 ίντσες, έχουν προμηθευτεί και εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ελέγχου και μετάδοσης σήματος, καλύπτοντας διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες και υποστηρίζοντας τη live μετάδοση των αγώνων σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Παρουσιάζοντας νέες Καινοτόμες οθόνες στην Ευρώπη

Ως παγκόσμιος ηγέτης στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη και το Νο.1 brand τηλεοράσεων Mini LED παγκοσμίως για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η TCL επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη της τεχνολογίας Mini LED από την πρώτη παρουσίασή της το 2018. Στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, και μετά την παρουσίασή της στην CES 2026, η TCL παρουσιάζει στην Ευρώπη τη νέα της ναυαρχίδα, SQD-Mini LED TV X11L. Η ευρωπαϊκή της πρεμιέρα πραγματοποιείται στο TCL Showcase στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου (Piazza Duca d’Aosta 1), από τις 7 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Το showcase, το οποίο είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00, απευθύνεται τόσο στους επισκέπτες των Αγώνων όσο και στο ευρύ κοινό, προσφέροντας μια βιωματική γνωριμία με την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της TCL, εμπνευσμένα από το Ολυμπιακό πνεύμα.

Η X11L SQD-Mini LED TV, η οποία απέσπασε το Χρυσό Βραβείο Καινοτόμου Τεχνολογίας Οθονών (Innovative Display Technology Gold Award) στην CES 2026, ενσωματώνει σημαντικές εξελίξεις στον έλεγχο φωτεινότητας, την ακρίβεια της αντίθεσης και την απόδοση σε μεγάλες ίντσες, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση μέσα από εντυπωσιακές εικόνες από τους αγωνιστικούς χώρους και τις κορυφαίες στιγμές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η X11L SQD-Mini LED TV θα διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2026, ενώ επιπλέον μοντέλα τηλεοράσεων του 2026 με τεχνολογία SQD-Mini LED θα κυκλοφορήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Φέρνοντας την εμπειρία του σταδίου στο σπίτι

Παράλληλα με την τεχνολογική της υποστήριξη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρουσίαση των μελλοντικών της καινοτομιών, η TCL διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά τηλεοράσεων και soundbars, σχεδιασμένων ώστε να προσφέρουν πιο καθηλωτική εμπειρία σε αθλητικό περιεχόμενο, gaming και καθημερινή ψυχαγωγία στο σπίτι. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν και οικιακές συσκευές της TCL, όπως κλιματιστικά, ψυγεία και πλυντήρια, που συμβάλλουν στην άνεση και την ομαλή καθημερινότητα στο σπίτι κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Τηλεοράσεις TCL C-Series QD-Mini LED

Οι τηλεοράσεις TCL C-Series QD-Mini LED, που περιλαμβάνουν τα μοντέλα C6K, C7K, C8K και C9K, έχουν σχεδιαστεί για καθημερινή θέαση, συνδυάζοντας αυξημένη φωτεινότητα, ομαλή απεικόνιση κίνησης και σταθερή ποιότητα εικόνας σε ένα ευρύ φάσμα διαστάσεων. Είτε πρόκειται για την παρακολούθηση γρήγορων χειμερινών αθλημάτων, για κινηματογραφικές βραδιές ή για αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, η C-Series προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαφορετικούς χώρους και συνθήκες φωτισμού.

Τηλεόραση TCL NXTVISION A300 Series

Η τηλεόραση TCL NXTVISION A300 Series αποτελεί μια σχεδιαστικά προσανατολισμένη επιλογή για σύγχρονους χώρους διαβίωσης. Η ματ, anti-reflective οθόνη της μειώνει τις αντανακλάσεις κατά τη θέαση, ενώ οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης επιτρέπουν την εύκολη ένταξή της σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού.

Ηχομπάρες για καθαρό και ευρύχωρο ήχο

Για να συμπληρώσει την εμπειρία θέασης σε μεγάλες οθόνες, η TCL προσφέρει ηχητικές λύσεις σχεδιασμένες για κοινόχρηστους χώρους. Το soundbar TCL Z100 δίνει έμφαση στην καθαρότητα της ομιλίας για ζωντανές μεταδόσεις και καθημερινή θέαση, ενώ το soundbar TCL Q65H προσφέρει πιο πλούσιο, γεμάτο ήχο, ιδανικό για αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.

Οικιακές συσκευές για κάθε μέρα του χειμώνα

Πέρα από την οικιακή ψυχαγωγία, το χαρτοφυλάκιο οικιακών συσκευών της TCL υποστηρίζει την καθημερινότητα κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ενδεικτικά προϊόντα περιλαμβάνουν το κλιματιστικό TCL FreshIN 3.0, σχεδιασμένο για την εισροή φρέσκου αέρα και τη δημιουργία άνετων εσωτερικών χώρων· το εντοιχιζόμενο ψυγείο TCL Free Built-in Refrigerator, που ενσωματώνεται διακριτικά στην κουζίνα χωρίς απώλεια χώρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό· καθώς και το πλυντήριο ρούχων TCL P5 Super Drum, σχεδιασμένο να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες πλύσης της οικογένειας τον χειμώνα, διευκολύνοντας την καθημερινή φροντίδα των ρούχων. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να χαρίζουν αίσθηση άνεσης και να συνοδεύουν φυσικά κάθε στιγμή της καθημερινότητας.

Με το βλέμμα στραμμένο στους Αγώνες Milano Cortina 2026

Καθώς οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano Cortina 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη, η TCL συνεχίζει να στηρίζει τη διοργάνωση μέσα από έναν συνδυασμό τεχνολογίας, στρατηγικών συνεργασιών και τοπικών ενεργειών. Πέρα από την τεχνολογική υποστήριξη στους αγωνιστικούς χώρους, η TCL στηρίζει τους αθλητές-πρεσβευτές της και υλοποιεί τοπικές δράσεις στο Μιλάνο και σε όλη την Ευρώπη, εκφράζοντας έμπρακτα την αποστολή του Inspire Greatness να υποστηρίζει όσους ξεπερνούν τα όριά τους στον αθλητισμό και στην καθημερινή ζωή. Από τους επαγγελματικούς αθλητικούς χώρους μέχρι την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, οι λύσεις εικόνας και ήχου της TCL φέρνουν τα χειμερινά αθλήματα πιο κοντά στους φιλάθλους και τις τοπικές κοινωνίες.