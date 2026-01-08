Η TCL διευρύνει το μέλλον της υγιεινής και αποδοτικής διαβίωσης με τη σειρά οικιακών τεχνολογιών της στη CES 2026

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα και τις οικιακές συσκευές, επιστρέφει στη CES με νέες τεχνολογίες σχεδιασμένες να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στο σπίτι, καθιστώντας το πιο υγιεινό, πιο έξυπνο και διασυνδεδεμένο.

Αξιοποιώντας τον ρόλο της ως Επίσημος Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών Αγώνων, η εταιρεία παρουσιάζει πρακτικές καινοτομίες που βοηθούν τις οικογένειες να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους στο σπίτι, περιορίζοντας παράλληλα το ενεργειακό αποτύπωμα.

Κατά τη διάρκεια της CES, η TCL παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα έξυπνου σπιτιού, τηλεοράσεις και σε άλλες κατηγορίες. Οι δυνατότητες αυτές έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα ειδικών της TCL σε συνεργασία με παγκόσμιους συνεργάτες λογισμικού, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ανθρωποκεντρική, προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Νέα προϊόντα και αναβαθμισμένες λειτουργίες θα ανακοινώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Κλιματισμός με τεχνητή νοημοσύνη (AI) προσαρμοσμένος σε κάθε ανάγκη

Από τα μικρά διαμερίσματα έως τις μεγαλύτερες οικογενειακές κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους, η TCL προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα κλιματιστικών, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες και σενάρια χρήσης. Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο κλιματισμού της, η TCL ενσωματώνει βελτιστοποίηση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, εξισορροπώντας άνεση, αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, ώστε να βοηθά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διατηρούν πιο υγιές το εσωτερικό περιβάλλον, διαχειρίζοντας παράλληλα πιο αποτελεσματικά την ενεργειακή κατανάλωση.

Το FreshIN 3.0 της TCL, το οποίο απέσπασε το βραβείο Smart Fresh Air Technology Innovation Award στη CES 2025, έχει σχεδιαστεί για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα του αέρα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Εξοπλισμένο με QuadruPuri φίλτρα τεσσάρων επιπέδων και σύστημα ορατής παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, το FreshIN 3.0 καθαρίζει αποτελεσματικά τον εσωτερικό αέρα και τις οσμές, δημιουργώντας πιο καθαρούς και υγιεινούς χώρους. Το Σύστημα Τετραπλής Μείωσης Θορύβου, με επίπεδα θορύβου έως και μόλις 16 dB, εξασφαλίζει απρόσκοπτη και αθόρυβη λειτουργία, ενώ ο Offline Φωνητικός Έλεγχος επιτρέπει τον ανέπαφο χειρισμό. Το FreshIN 3.0 διαθέτει πιστοποίηση κορυφαίας ενεργειακής απόδοσης A+++, ενώ ο αναβαθμισμένος αλγόριθμος εξοικονόμησης ενέργειας T-AI Energy-Saving προσφέρει έως και 37% επιπλέον εξοικονόμηση, καθιστώντας το ταυτόχρονα υψηλών επιδόσεων και φιλικό προς το περιβάλλον.

Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση, το VoxIN της TCL ενσωματώνει έξυπνο φωνητικό έλεγχο εκτός σύνδεσης, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, τις λειτουργίες ή τη ροή του αέρα με απλές φωνητικές εντολές. Η τεχνολογία εντοπισμού της πηγής του ήχου αναγνωρίζει το σημείο από όπου προέρχεται η φωνή στον χώρο και κατευθύνει ανάλογα τη ροή του αέρα, προσφέροντας διαισθητικό και άμεσο έλεγχο άνεσης. Με σχεδιασμό 5E, ειδικά μελετημένο για επαγγελματίες, το VoxIN εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, καθώς και ενημερώσεις OTA. Παράλληλα, ενσωματώνει την Τεχνολογία Εξοικονόμησης Ενέργειας T-AI και τη λειτουργία Gentle Breeze, προσφέροντας αποδοτική ψύξη χωρίς άμεσο ρεύμα αέρα. Πιστοποιημένο με Ενεργειακή Κλάση A+++, το VoxIN προσφέρει ενεργειακά αποδοτική άνεση για καθημερινή χρήση.

Η TCL ενσωματώνει την αποκλειστική τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας της εταιρείας, την T-AI Energy-Saving σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο κλιματιστικών της, εξασφαλίζοντας άνεση χωρίς ενεργειακή σπατάλη. Με συμβατότητα στην εφαρμογή TCL HOME App, το Google Assistant και το Amazon Alexa, τα κλιματιστικά της TCL προσφέρουν απρόσκοπτο έξυπνο έλεγχο, για μια ομαλή και ευέλικτη εμπειρία χρήσης.

Οι προηγμένες τεχνολογίες της TCL προσφέρουν επίσης επεκτάσιμες και αξιόπιστες λύσεις για επαγγελματικούς χώρους, όπως συστήματα αντλιών θερμότητας και διαχείριση θερμικής ενέργειας. Μέσα από τη συνεχή επένδυση σε ψηφιακές, έξυπνες και «πράσινες» τεχνολογικές καινοτομίες, η TCL δεσμεύεται να εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο ηγέτη, παρέχοντας ολοκληρωμένες έξυπνες λύσεις για πιο υγιείς συνθήκες διαβίωσης.

Υποστηρίζοντας την καθημερινότητα: Λύσεις ψύξης και πλυντηρίων TCL

Στη CES, η TCL παρουσιάζει το Molecular MagFresh: μια νέα τεχνολογία σχεδιασμένη να βοηθά τα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα να διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο συρτάρι συντήρησης του ψυγείου. Μέσω της εφαρμογής ελεγχόμενου μαγνητικού πεδίου, το MagFresh επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα μόρια του νερού μέσα στα κύτταρα των τροφίμων. Αυτό επιβραδύνει τη μεταβολική δραστηριότητα, βοηθώντας τα υλικά να διατηρούν την υγρασία, την υφή και τη διατροφική τους αξία. Η καινοτομία αυτή, που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε ένα τριών θυρών concept ψυγείο, προανήγγειλε παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση της TCL στον τομέα της προηγμένης συντήρησης τροφίμων.

Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή γκάμα της TCL συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυριά με αξιόπιστες και προσεγμένα σχεδιασμένες οικιακές συσκευές. Το ψυγείο της σειράς Free Built-in® έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται άψογα στις κουζίνες, χωρίς να θυσιάζει χώρο, προσφέροντας ελευθερία στον σχεδιασμό της κουζίνας. Παράλληλα, συνδυάζει σύστημα καθαρού αέρα για τη μείωση των οσμών με την τεχνολογία αποστείρωσης τέταρτης γενιάς T-Fresh, η οποία αποτρέπει κατά 99,99% τη δημιουργία των βακτηρίων* στο εσωτερικό του ψυγείου, προστατεύοντας την υγεία όλης της οικογένειας. Χάρη στις μετατρέψιμες ζώνες και τον προηγμένο έλεγχο θερμοκρασίας, προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σας, διευκολύνοντας την οργάνωση των τροφίμων και τη διατήρηση της φρεσκάδας τους.

Το πλυντήριο ρούχων P5 Super Drum® έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή φροντίδα των ρούχων πιο εύκολη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της απαιτητικής οικογενειακής καθημερινότητας. Η σειρά συνδυάζει κάδο διαμέτρου 540 mm με προηγμένο μηχανολογικό σχεδιασμό, περιλαμβάνοντας 6 Bionic Lifters, ειδικά σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την κίνηση των υφασμάτων και την αποδοτικότητα του καθαρισμού. Το σύστημα autoStain Removal™ αξιοποιεί διαδοχικά στάδια θερμοκρασίας και κινήσεις του κάδου, ώστε να διασπά αποτελεσματικά διαφορετικούς τύπους λεκέδων σε μία μόνο πλύση, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση στην καθημερινή χρήση. Η σειρά είναι πιστοποιημένη στην ενεργειακή κλάση A-40%**, παρέχοντας 40% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά πλυντήρια ενεργειακής κλάσης A, γεγονός που την καθιστά ταυτόχρονα υψηλών επιδόσεων και φιλική προς το περιβάλλον.

Από την αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας έως την ουσιαστική αξία στην καθημερινή χρήση, οι σειρές οικιακών συσκευών αναδεικνύουν τη δέσμευση της TCL να αποτελεί μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη μάρκα, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις για το σπίτι που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο, τεχνολογικά υποστηριζόμενο οικοσύστημα, σχεδιασμένο να καλύπτει κάθε βασική ανάγκη των σύγχρονων νοικοκυριών.

* 99,99% σύμφωνα με την έκθεση της BV. Τα βακτήρια που ελέγχθηκαν ήταν Staphylococcus aureus και Escherichia coli.

** Εξοικονόμηση ενέργειας 40% σε σύγκριση με το όριο ορισμού της ενεργειακής κλάσης A, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2019/2014 και (ΕΕ) 2019/2023.

Εξερεύνησε τις κορυφαίες καινοτομίες της TCL όπως παρουσιάστηκαν στη CES, μέσα από τον σύνδεσμο που ακολουθεί Start I TCL CES 2026

TCL CES 2026 Booth:

Ημερομηνία: 6–9 Ιανουαρίου 2026

Τοποθεσία: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth #18604