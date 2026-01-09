Η TCL αποκαλύπτει στη CES 2026 το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας και της έξυπνης ζωής με AI

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, επέστρεψε στη CES 2026 παρουσιάζοντας καινοτομίες στην επόμενη γενιά τεχνολογιών απεικόνισης τηλεοράσεων, την ψυχαγωγία και τις λύσεις έξυπνης διαβίωσης με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο Central Hall, στο περίπτερο #18604, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς η τεχνολογία της TCL προσαρμόζεται στις καθημερινές τους συνήθειες, προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερες ουσιαστικές στιγμές στο σπίτι αλλά και εν κινήσει.

Η TCL συμμετέχει στη CES μετά από μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης και διψήφιας παγκόσμιας επέκτασης. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η εταιρεία παρουσιάζει την εξέλιξη στις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από τις τηλεοράσεις και τις λύσεις smart home έως τις κινητές συσκευές και πολλά ακόμη. Οι δυνατότητες αυτές έχουν αναπτυχθεί από την εξειδικευμένη ομάδα της TCL σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς συνεργάτες λογισμικού, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων είτε στη δουλειά, είτε στην ψυχαγωγία, είτε στη μάθηση. Νέα προϊόντα και αναβαθμισμένες λειτουργίες θα παρουσιαστούν σταδιακά μέσα στο 2026.

Η TCL παρουσίασε τις εξελίξεις σε τηλεοράσεις SQD-Mini LED, tablets και smartphones NXTPAPER, συσκευές RayNeo AR, κλιματιστικά με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και έξυπνες οικιακές συσκευές. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και τις concept καινοτομίες της εταιρείας, όπως το AI companion robot Ai Me και τις ολοκληρωμένες λύσεις Human-Vehicle-Home.

«Καθώς μπαίνουμε στο 2026, θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο πώς η συνδεδεμένη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής», δήλωσε ο Stefan Streit, CMO της TCL Europe. «Αποστολή της TCL είναι να δημιουργεί προσιτά και ολοκληρωμένα προϊόντα που θέτουν το πρότυπο για τον σύγχρονο τρόπο ζωής».

Ένα νέο κεφάλαιο στην οικιακή ψυχαγωγία

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη της TCL στις τηλεοράσεις είναι η τεχνολογία SQD-Mini LED, μια προηγμένη λύση απεικόνισης που προσφέρει ανώτερη ποιότητα εικόνας, μεγαλύτερη ακρίβεια στον φωτισμό και εξαιρετική χρωματική απόδοση. Η SQD-Mini LED βελτιστοποιεί τον τρόπο φιλτραρίσματος του φωτός σε επίπεδο χρώματος, μειώνοντας το φαινόμενο της χρωματικής αλληλοεπικάλυψης και διατηρώντας σταθερή χρωματική ακρίβεια ακόμη και στις πιο απαιτητικές, πολύχρωμες σκηνές. Στη CES, η TCL παρουσίασε τη νέα σειρά SQD-Mini LED, βασισμένη στη βραβευμένη με πολλαπλές διακρίσεις σειρά QD-Mini LED, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο χρωματικής ακρίβειας και ελέγχου της αντίθεσης, σχεδιασμένο για κινηματογραφική καθαρότητα εικόνας.

Η σειρά ενσωματώνει το Deep Color System της TCL, το οποίο προσφέρει ευρύτερο χρωματικό φάσμα και ενισχυμένη αντίθεση σε κάθε είδους περιεχόμενο. Σε συνδυασμό με το TCL Halo Control System, που περιορίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο «halo» γύρω από φωτεινά αντικείμενα σε σκοτεινό φόντο, η σειρά SQD-Mini LED διατηρεί την αντίθεση καθαρή και απόλυτα ελεγχόμενη ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης. Η σειρά διαθέτει επίσης ενσωμάτωση του Google Gemini Interactive AI, δίνοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο για τη δημιουργία μιας απολύτως εξατομικευμένης εμπειρίας ψυχαγωγίας. Όλα αυτά συνδυάζονται με έναν ακόμη πιο λεπτό σχεδιασμό, με πάχος κάτω από 0,8 ίντσες, ώστε να εντάσσεται αρμονικά στους σύγχρονους χώρους διαβίωσης.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, η TCL X11L Series SQD-Mini LED, έχει σχεδιαστεί για απόλυτη απόδοση. Προσφέρει εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας μέσω του Deep Color System της TCL με Super Quantum Crystals (Super QLED), εξασφαλίζοντας εξαιρετική καθαρότητα και ζωντανά, πλούσια χρώματα. Παράλληλα, το WHVA 2.0 Ultra Panel διασφαλίζει σταθερή φωτεινότητα και χρωματική ακρίβεια, ακόμη και όταν η τηλεόραση παρακολουθείται από ευρύτερες γωνίες θέασης. Ο επεξεργαστής TSR AI και ο ρυθμός ανανέωσης 144Hz εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας και απόλυτα ομαλή κίνηση, ακόμη και στις πιο γρήγορες σκηνές. Έως και 20.000 ζώνες τοπικού φωτισμού ακριβείας και φωτεινότητα που αγγίζει τα 10.000 Peak Nits προσφέρουν βαθιά αντίθεση και εκλεπτυσμένες φωτεινές λεπτομέρειες, κάνοντας τις ταινίες και τις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις να μοιάζουν πιο ρεαλιστικές από ποτέ. Την εμπειρία ολοκληρώνει ο ήχος Audio by Bang & Olufsen, που γεμίζει τον χώρο με πλούσιο, καθηλωτικό ήχο, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων ηχείων.

Παράλληλα, η TCL παρουσίασε και επιπλέον πρωτοποριακές καινοτομίες, όπως την τεχνολογία RGB Mini-LED, καθώς και μια διευρυμένη σειρά lifestyle τηλεοράσεων, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών και ευελιξία στις premium εμπειρίες θέασης.

Συσκευές με ενισχυμένες δυνατότητες AI για εργασία, ψυχαγωγία και την καθημερινότητα

Η μετάβαση σε υβριδικά μοντέλα ζωής έχει καταστήσει τη φορητότητα βασικό στοιχείο τόσο της ψυχαγωγίας όσο και της παραγωγικότητας. Οι πιο πρόσφατες συσκευές της TCL με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν την καθημερινότητα και να προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που εργάζονται, μαθαίνουν και χαλαρώνουν.

Τα RayNeo Air 4 Pro είναι τα πρώτα γυαλιά AR παγκοσμίως με οθόνη HDR10, προβάλλοντας μπροστά στα μάτια του χρήστη μια ζωντανή, υψηλής αντίθεσης εικονική οθόνη. Η τεχνολογία HDR10 κάνει τις ταινίες, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές να δείχνουν πιο ρεαλιστικά και λεπτομερή. Το αποτέλεσμα είναι μια φορητή εμπειρία μεγάλης οθόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, με καθαρότερη εικόνα και μεγαλύτερη άνεση ακόμη και σε πολύωρη χρήση.

Το RayNeo X3 Pro επεκτείνει το όραμα της RayNeo για την AR, προσφέροντας μια πιο διαδραστική εμπειρία με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Σχεδιασμένο ως ένα ελαφρύ wearable με ενσωματωμένη υπολογιστική ισχύ, προβάλλει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο όπως μεταφράσεις και καθοδήγηση βάσει περιβάλλοντος απευθείας στο οπτικό πεδίο του χρήστη, υποστηρίζοντας παραγωγικότητα χωρίς τη χρήση χεριών και την καθημερινή εξερεύνηση εν κινήσει.

Το Ai Me Companion Robot της TCL είναι το πρώτο αρθρωτό (modular) ρομπότ συντροφιάς με τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως. Με σχεδιασμό εμπνευσμένο από διαστημική κάψουλα, το Ai Me συνδυάζει τη συντροφικότητα με δυνατότητες έξυπνης διαβίωσης σε μία συσκευή, μέσω της λειτουργίας Smart Living Assistant. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διασύνδεση με οικιακές συσκευές, φωτισμό και κουρτίνες, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα του σπιτιού. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός και η προηγμένη τεχνολογία AI προσαρμόζουν το ρομπότ στις συνήθειες του χρήστη, επιτρέποντας φυσικές αλληλεπιδράσεις που ενθαρρύνουν το παιχνίδι, την αφήγηση ιστοριών και τη δημιουργική σκέψη.

Για όσους αναζητούν συνδεσιμότητα εν κινήσει, το TCL NXTPAPER 70 Pro προσφέρει έναν πιο άνετο τρόπο για ανάγνωση, γραφή και εργασία. Με την τεχνολογία NXTPAPER 4.0, η οθόνη φυσικού φωτισμού μειώνει τις αντανακλάσεις, φιλτράρει το μπλε φως και παραμένει ευκρινής ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, καθιστώντας την πολύωρη χρήση πιο ξεκούραστη για τα μάτια. Η συσκευή διαθέτει το ειδικό πλήκτρο NXTPAPER Key, που προσφέρει άμεση πρόσβαση στο Max Ink Mode για ανάγνωση και γραφή χωρίς περισπασμούς, καθώς και έναν AI Companion με εργαλεία όπως η μετάφραση και δημιουργικές λειτουργίες, όπως το MuseFilm. Η κάμερα 50MP και το chipset MediaTek Dimensity 7300 εξασφαλίζουν ομαλή απόδοση στις καθημερινές εργασίες, ενώ η πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη, σε συνδυασμό με υποστήριξη αποθηκευτικού χώρου έως 512GB, καθιστούν το NXTPAPER 70 Pro μια αξιόπιστη συσκευή για καθημερινή χρήση.

Το TCL Note A1 NXTPAPER δεν είναι απλώς ένα e-note, αλλά ένα σύγχρονο εργαλείο παραγωγικότητας που συνδυάζει «True Paper-Like Display», «All-Round AI Assistant» και κορυφαία αυθεντικότητα στη γραφή με το χέρι. Πρόκειται για ένα νέο προϊόν που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μαθαίνουν, δημιουργούν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Το e-note tablet TCL Note A1 NXTPAPER διαθέτει τη νέα οθόνη NXTPAPER Pure, μια επιφάνεια τύπου χαρτιού σχεδιασμένη για άνετη ανάγνωση, γραφή και σχεδίαση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η οθόνη 11,5 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz προσφέρει ομαλή εμπειρία και ξεκούραστη θέαση, ενώ το ενισχυμένο γυαλί 3A Crystal Shield αυξάνει την αντοχή και μειώνει τις αντανακλάσεις, διατηρώντας το περιεχόμενο καθαρό και ευδιάκριτο τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Η μπαταρία χωρητικότητας 8.000mAh εξασφαλίζει πολύωρη αυτονομία για πολλές ώρες μελέτης ή δημιουργικής απασχόλησης, ενώ το AI Toolbox του tablet προσφέρει λειτουργίες όπως μετατροπή χειρόγραφου σε κείμενο, απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο και μετάφραση, βοηθώντας τους χρήστες να εργάζονται πιο αποδοτικά. Με απλοποιημένο λειτουργικό σύστημα, εργαλεία έμπνευσης και προαιρετικά αξεσουάρ πληκτρολογίου και γραφίδας, το TCL Note A1 NXTPAPER έχει σχεδιαστεί για οργανωμένη μάθηση, συγκεντρωμένη παραγωγικότητα και απρόσκοπτη καθημερινή δημιουργία. Στην Ευρώπη, το tablet διατίθεται στάνταρ με Magnetic Flip Case και T-Pen Pro, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γραφής και παραγωγικότητας από την πρώτη στιγμή.

Βελτιστοποιημένες οικιακές συσκευές

Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τεχνολογία που αυτοματοποιεί και απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες, οι πιο σύγχρονες οικιακές συσκευές της TCL αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν την άνεση της καθημερινότητας πιο εύκολη και αποδοτική. Στη CES, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς οι λύσεις κλιματισμού, ψύξης και πλύσης της TCL προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες του σπιτιού, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας για όλη την οικογένεια.

Από μικρά διαμερίσματα έως μεγαλύτερες κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, η TCL προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων κλιματισμού, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες και σενάρια χρήσης. Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο κλιματιστικών της, η TCL ενσωματώνει βελτιστοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη, εξισορροπώντας την άνεση, την ενεργειακή απόδοση και την ευκολία χρήσης, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διατηρούν πιο υγιεινά εσωτερικά περιβάλλοντα, διαχειριζόμενα παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το FreshIN 3.0, το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Smart Fresh Air Technology Innovation Award στη CES 2025, διαθέτει το σύστημα φιλτραρίσματος QuadruPuri τεσσάρων επιπέδων και ορατή ένδειξη ποιότητας αέρα, εξασφαλίζοντας καθαρότερο εσωτερικό αέρα και αποτελεσματική απομάκρυνση οσμών για πιο υγιεινούς χώρους. Διαθέτει την κορυφαία στην κατηγορία του ενεργειακή πιστοποίηση A+++ και, σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο εξοικονόμησης ενέργειας T-AI Energy-Saving, επιτυγχάνει έως και 37% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το VoxIN της TCL ενσωματώνει έξυπνο φωνητικό έλεγχο εκτός σύνδεσης, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, τις λειτουργίες ή τη ροή του αέρα με απλές φωνητικές εντολές. Παράλληλα, ενσωματώνει την τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας T-AI και τη λειτουργία Gentle Breeze, προσφέροντας αποδοτική ψύξη χωρίς άμεση ροή αέρα. Με ενεργειακή πιστοποίηση A+++, το VoxIN προσφέρει άνεση υψηλής απόδοσης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την καθημερινότητα.

Για πιο έξυπνες, τεχνολογικά αναβαθμισμένες κουζίνες και χώρους βοηθητικών εργασιών, η TCL παρουσίασε μια σειρά καινοτομιών στους τομείς της ψύξης και της πλύσης ρούχων.

Η τεχνολογία TCL Molecular MagFresh κάνει το ντεμπούτο της στη CES, φέρνοντας μια νέα προσέγγιση στη διατήρηση των φρέσκων τροφίμων. Σχεδιασμένη για να διατηρεί φρούτα, λαχανικά και κρέας φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο συρτάρι συντήρησης του ψυγείου, η MagFresh αξιοποιεί ένα ελεγχόμενο μαγνητικό πεδίο που επηρεάζει τον τρόπο οργάνωσης των μορίων του νερού μέσα στα κύτταρα των τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνεται η μεταβολική τους δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγρασίας, της υφής και της θρεπτικής τους αξίας.

Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή γκάμα της TCL συνεχίζει να υποστηρίζει τα νοικοκυριά με αξιόπιστες και προσεκτικά σχεδιασμένες οικιακές συσκευές. Το ψυγείο Free Built-in® Series έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στις κουζίνες χωρίς απώλεια χώρου, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό της κουζίνας. Παράλληλα, συνδυάζει σύστημα καθαρού αέρα για τη μείωση των οσμών με την τεχνολογία αποστείρωσης τέταρτης γενιάς T-Fresh, η οποία συμβάλλει στην αποτροπή σχηματισμού έως και 99,99% των βακτηρίων* στο εσωτερικό του ψυγείου, προστατεύοντας την υγεία ολόκληρης της οικογένειας.

Τέλος, το πλυντήριο ρούχων P5 Super Drum® έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή φροντίδα των ρούχων πιο εύκολη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ενός απαιτητικού οικογενειακού προγράμματος. Η σειρά συνδυάζει κάδο διαμέτρου 540mm με προηγμένο μηχανολογικό σχεδιασμό, ενσωματώνοντας 6 Bionic Lifters που βελτιώνουν την κίνηση των υφασμάτων και την αποδοτικότητα του καθαρισμού. Το σύστημα autoStain Removal™ εφαρμόζει διαδοχικούς κύκλους με εναλλασσόμενες θερμοκρασίες και κινήσεις του κάδου, απομακρύνοντας αποτελεσματικά διαφορετικούς τύπους λεκέδων σε μία μόνο πλύση, για αξιόπιστη απόδοση στην καθημερινότητα. Η σειρά διαθέτει πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης A-40%**, προσφέροντας έως και 40% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά πλυντήρια Α κατηγορίας, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

* 99,99% σύμφωνα με την έκθεση της BV. Τα βακτήρια που ελέγχθηκαν ήταν Staphylococcus aureus και Escherichia coli.

** Εξοικονόμηση ενέργειας 40% σε σύγκριση με το όριο ορισμού της ενεργειακής κλάσης A, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2019/2014 και (ΕΕ) 2019/2023.

Ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα σχεδιασμένο γύρω από τον άνθρωπο

Η αξιόπιστη συνδεσιμότητα αποτελεί τη βάση κάθε εμπειρίας έξυπνης διαβίωσης. Η TCL παρουσίασε το WiFi Router BE36, σχεδιασμένο για να προσφέρει γρήγορη και σταθερή κάλυψη στα σύγχρονα νοικοκυριά με πολλές συνδεδεμένες συσκευές. Με δυνατότητες mesh networking για μεγαλύτερη εμβέλεια, έξυπνη διαχείριση της κίνησης δεδομένων για ομαλό streaming και gaming, καθώς και ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας, το BE36 λειτουργεί ως ένας ισχυρός πυρήνας συνδεσιμότητας για το ευρύτερο οικοσύστημα smart living της TCL.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της να ενσωματώνει ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η TCL θα παρουσιάσει μέσα από τις ζώνες NXHOME Human-Vehicle-Home πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον της ζωής, τόσο στο σπίτι όσο και πέρα από αυτό.

Το TCL NXTHOME™ αποτελεί έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο, όπου παρουσιάζεται στην πράξη πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της TCL συνεργάζονται μέσα σε ένα ενιαίο οικοσύστημα έξυπνου σπιτιού. Αντί να εστιάζει σε μεμονωμένες συσκευές, ο χώρος αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές, συστήματα κλιματισμού, κινητές συσκευές και δημιουργικά εργαλεία συνδέονται απρόσκοπτα, υποστηρίζοντας πραγματικές καθημερινές συνήθειες. Με έμπνευση από το όραμα της TCL «Inspire the Artists of Tomorrow», το TCL NXTHOME™ προσφέρει ένα καθηλωτικό, lifestyle-driven περιβάλλον, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κατανοήσουν ολοκληρωμένα την εμπειρία του οικοσυστήματος σε έναν ενιαίο χώρο.

Η λύση Human-Vehicle-Home της TCL οραματίζεται ένα μέλλον όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται φυσικά στην καθημερινότητα. Αξιοποιώντας το οικοσύστημα της TCL, το σύστημα εντός του οχήματος συνδέεται με τηλεοράσεις, tablets, συσκευές smart home και άλλα, δημιουργώντας μια ενιαία πλατφόρμα απρόσκοπτης συνδεσιμότητας. Επεκτείνοντας με φυσικό τρόπο το σπίτι, η λύση εναρμονίζει τη μετακίνηση, την ψυχαγωγία και την άνεση, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία πιο ελκυστική, ασφαλή και πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη.

Βιώσιμη καινοτομία και υλικά ECORA™

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών TCL Green, η TCL ανέπτυξε νωρίτερα μέσα στη χρονιά το TCL ECORA™, ένα ανθεκτικό σύνθετο υλικό από υπολείμματα πορσελάνης και πλαστικό, που συνδυάζει τη βιωσιμότητα με μια αίσθηση υψηλής ποιότητας στα καθημερινά ηλεκτρονικά προϊόντα. Η TCL πρόκειται να παρουσιάσει τα πρώτα προϊόντα που θα κατασκευάζονται με TCL ECORA™ μέσα στον επόμενο χρόνο, σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Εξερεύνησε τις κορυφαίες καινοτομίες της TCL όπως παρουσιάστηκαν στη CES, μέσα από τον σύνδεσμο που ακολουθεί Start I TCL CES 2026