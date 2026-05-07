Η σύγχρονη μητέρα: ανάμεσα στη φροντίδα των άλλων και την ανάγκη για φροντίδα του εαυτού της

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές ταυτότητες της γυναίκας σήμερα και ιδιαίτερα τη βαθιά μεταμόρφωση που συνοδεύει τη μητρότητα. Σε μια εποχή όπου η γυναίκα διεκδικεί ενεργό ρόλο σε κάθε τομέα της ζωής — επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό — η μητρότητα δεν αναιρεί την ταυτότητά της, αλλά την εμπλουτίζει με νέες προκλήσεις και ευθύνες.

Η μητρότητα δεν αντικαθιστά τη γυναίκα που ήταν — την επεκτείνει, με τρόπους που μπορεί να είναι ταυτόχρονα όμορφοι, απαιτητικοί και αντιφατικοί. Η σύγχρονη μητέρα είναι φροντίστρια, επαγγελματίας, σύντροφος, αλλά και αυτόνομη προσωπικότητα. Αυτή η πολυπλοκότητα, αν και αποτελεί ένδειξη προόδου, συνοδεύεται συχνά από αυξημένες απαιτήσεις και πιέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η φροντίδα του εαυτού αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση και όχι σε πολυτέλεια. Η υγεία της γυναίκας — σωματική και ψυχική — χρειάζεται συστηματική φροντίδα σε κάθε στάδιο της ζωής της. Η γυναικεία υγεία δεν αποτελεί μια μεμονωμένη φάση, αλλά μια συνεχόμενη πορεία που ξεκινά από την εφηβεία και εκτείνεται στη γονιμότητα, την εγκυμοσύνη, τον θηλασμό, την εμμηνόπαυση και την υγιή γήρανση.

Από όλες αυτές τις φάσεις, η εγκυμοσύνη αποτελεί μια μοναδική αλλά και απαιτητική περίοδο στη ζωή της γυναίκας, συνοδευόμενη από σημαντικές σωματικές, ορμονικές και συναισθηματικές μεταβολές. Η σωστή ιατρική παρακολούθηση, η έγκαιρη πρόληψη και η επαρκής θρεπτική υποστήριξη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο για την υγεία της μητέρας όσο και για την ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου.

Θέματα όπως η ισορροπημένη διατροφή, η επάρκεια βασικών θρεπτικών συστατικών και η συμμόρφωση σε σύγχρονες ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού και την υγεία της μητέρας. Η κατάλληλη ενημέρωση ενισχύει την αυτοπεποίθηση της μέλλουσας μητέρας και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος για την έναρξη της ζωής.

Η φροντίδα συνεχίζεται και μετά τον τοκετό. Ο θηλασμός αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια από τις σημαντικότερες πράξεις φροντίδας και προστασίας της υγείας του νεογνού, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά οφέλη και στη μητέρα. Παρά τα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη μοναδική αξία του μητρικού θηλασμού, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρακτικές, σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες.

Η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης, η ανεπαρκής πληροφόρηση και οι κοινωνικές πιέσεις συχνά οδηγούν σε πρόωρη διακοπή του θηλασμού. Η ολιστική προσέγγιση, που περιλαμβάνει ιατρική καθοδήγηση, ψυχολογική ενδυνάμωση και κατάλληλη διατροφική υποστήριξη της μητέρας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και επιτυχημένη συνέχισή του.

Χρόνια αργότερα, η γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα φάση. Η εμμηνόπαυση δεν αποτελεί τέλος, αλλά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της γυναίκας. Ωστόσο, οι ορμονικές μεταβολές που τη συνοδεύουν συχνά επιφέρουν έντονα συμπτώματα, όπως εξάψεις, διαταραχές ύπνου, μεταβολές στη διάθεση, αλλαγές στη μεταβολική λειτουργία και επιπτώσεις στην οστική υγεία.

Παρότι πρόκειται για μια φυσιολογική φάση της ζωής, πολλές γυναίκες βιώνουν την εμμηνόπαυση χωρίς επαρκή ενημέρωση ή υποστήριξη. Η σωστή καθοδήγηση, η εξατομικευμένη φροντίδα και η πρόσβαση σε αξιόπιστες θεραπευτικές και υποστηρικτικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της λειτουργικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα με τα παραπάνω στάδια, η συνολική φροντίδα της γυναίκας συνδέεται άρρηκτα με την υγεία του οργανισμού στο σύνολό του. Η λειτουργία του εντέρου, η πνευματική διαύγεια και η ψυχική ισορροπία αποτελούν πλέον αναπόσπαστα στοιχεία της σύγχρονης έννοιας της ευεξίας και της υγιούς γήρανσης.

Η κα Πόλυ Λεονταρίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ITF Hellas, δήλωσε:

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η γυναίκα και η μητέρα χρειάζονται συνεχή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολιστική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Η ενημέρωση, η πρόληψη και η πρόσβαση σε αξιόπιστες λύσεις υγείας αποτελούν βασικούς πυλώνες ενδυνάμωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ITF Hellas παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην υποστήριξη της γυναικείας υγείας, προσφέροντας σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές και εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής, με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας ζωής της γυναίκας σε κάθε ηλικία.»

Γιατί μια μητέρα που φροντίζει τον εαυτό της είναι μια μητέρα πιο δυνατή, πιο παρούσα και πιο υγιής — για την ίδια, την οικογένειά της και την κοινωνία συνολικά.