Η Swarovski λάμπει στα 79α BAFTA Awards με την Odessa A’zion

24/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 02.03.2026 - 13:25)
Η Swarovski φώτισε το κόκκινο χαλί της 79ης απονομής των British Academy Film Awards, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Royal Festival Hall στο Southbank του Λονδίνου, γιορτάζοντας τις κορυφαίες δημιουργίες του παγκόσμιου κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η Swarovski στόλισε την Αμερικανίδα ηθοποιό και υποψήφια για BAFTA, Odessa A’zion, η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Marty Supreme.

Στην ταινία, η A’zion ενσαρκώνει τη Rachel Mizler, τη ρομαντική σύντροφο του χαρακτήρα που υποδύεται ο Timothée Chalamet, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της.

Για την περίσταση, η Odessa A’zion απέπνεε σύγχρονη κομψότητα στο κόκκινο χαλί, φορώντας εκλεκτά κοσμήματα Swarovski, ανάμεσά τους statement δημιουργίες από τις συλλογές Mesmera Choker και Sublima rings, που ολοκλήρωσαν ιδανικά το look της και ανέδειξαν το χαρακτηριστικό savoir-faire του Οίκου.

