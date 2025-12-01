The Issue
Η SWAROVSKI γεμίζει την Αθήνα με γιορτινό φως στο 91 Athens Riviera
Η SWAROVSKI γεμίζει την Αθήνα με γιορτινό φως στο 91 Athens Riviera

1 Δεκεμβρίου, 2025
Με αυτή τη συνεργασία, η Swarovski συνεχίζει μια παράδοση δημιουργίας γιορτινών εμπειριών που αγγίζουν την καρδιά και κάνουν κάθε Χριστούγεννα λίγο πιο φωτεινά.

Αυτές τις γιορτές, η Swarovski φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων στην αθηναϊκή Ριβιέρα, φωτίζοντας το 91 Athens Riviera με ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που γίνεται το νέο σημείο αναφοράς της σεζόν.

Το members-only club, γνωστό για την εκλεπτυσμένη του ατμόσφαιρα και τη ζεστή αίσθηση κοινότητας, αποκτά μια λαμπερή γιορτινή πινελιά, δημιουργώντας την πιο φωτεινή στιγμή της χρονιάς.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 130 Years of Joy σε όλο τον κόσμο και αποτυπώνει όλα όσα αγαπάμε στις γιορτές: το φως που ενώνει, την ομορφιά που εμπνέει και τις στιγμές που μένουν.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Swarovski δεν είναι απλώς στολίδι είναι μια πρόσκληση να σταματήσουμε για λίγο, να μοιραστούμε ένα χαμόγελο,να νιώσουμε τη ζεστασιά της περιόδου και να ζήσουμε τη μαγεία με τους ανθρώπους μας.

Με τη χαρακτηριστική του λάμψη, το δέντρο αντανακλά το δημιουργικό πνεύμα και την τεχνογνωσία της Swarovski, φωτίζοντας τον χώρο με μια κομψότητα που ταιριάζει απόλυτα στο 91 Athens Riviera. 

