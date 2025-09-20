Η Stefanidou Tsoukala Gallery φέρνει στην Art Athina την εμβληματική καρέκλα Klismos

Η καρέκλα klismos, που πρωτοεμφανίστηκε στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., ενσάρκωνε τα ιδεώδη της αναλογίας, της κομψότητας και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Από τις παραστάσεις σε αγγεία και ναούς μέχρι τις σύγχρονες αναβιώσεις, η φόρμα της έχει εμπνεύσει κορυφαίους designers, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Στο περίπτερο της Stefanidou Tsoukala Gallery (STG), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια εντυπωσιακή διαδρομή μέσα στον χρόνο. Η παρουσίαση ξεκινά με μια αυθεντική καρέκλα klismos του 20ού αιώνα, σχεδιασμένη από τον T.H. Robsjohn- Gibbings σε συνεργασία με τους Σούζαν και Ελευθέριο Σαρίδη, που προέρχεται από ιδιωτική συλλογή. Η συνέχεια δίνεται με μια σπάνια εκδοχή του 1985, επανασχεδιασμένη από τον θρυλικό David Hicks, σε μια περίοδο που ο ίδιος υπήρξε μέντορας της Βέτας Στεφανίδου Τσουκαλά· ένα έργο που συνδυάζει την κλασική φόρμα με την πρωτοποριακή κομψότητα του μοντερνισμού. Ως τελική πινελιά, η γκαλερί εντάσσει στην παρουσίασή τής μια σύγχρονη εκδοχή της καρέκλας, προερχόμενη από τη συλλογή της Blue Cycle, μιας πρωτοπόρας ελληνικής εταιρείας αφιερωμένης στο βιώσιμο design. Δημιουργημένη από θαλάσσια πλαστικά και άλλα ανακυκλωμένα υλικά, η καρέκλα της Blue Cycle συνδυάζει την περιβαλλοντική ευθύνη με τη μεσογειακή δεξιοτεχνία, ανοίγοντας τη συζήτηση για το μέλλον του design μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την καινοτομία.

Η παρουσίαση πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό τρίπτυχο του Νικολάου Ντε Γκρες, που αποτυπώνει σε ασπρόμαυρη εκδοχή τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ένα μνημείο άρρηκτα δεμένο με τη θάλασσα, τη μυθολογία και την κλασική αρχιτεκτονική, λειτουργεί ως σκηνικό και πηγή έμπνευσης, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Για τη φετινή παρουσίαση, η Λώρα Τσουκαλά, ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της Stefanidou Tsoukala Gallery, δήλωσε: «Η καρέκλα klismos είναι για εμένα κάτι περισσότερο από ένα αντικείμενο design, είναι ένα σύμβολο διαχρονικότητας και πολιτιστικής συνέχειας. Με αυτή την έκθεση θέλουμε να τιμήσουμε την ελληνική κληρονομιά, να αναδείξουμε τους δημιουργούς που την επανερμήνευσαν και να εντάξουμε τη βιωσιμότητα στον διάλογο για το design του μέλλοντος».

Η Stefanidou Tsoukala Gallery, μέσα από τη συμμετοχή της στην Art Athina 2025, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να φέρνει σε επαφή την τέχνη με τον σχεδιασμό, την παράδοση με την καινοτομία, και την πολιτιστική κληρονομιά με τις σύγχρονες προκλήσεις.