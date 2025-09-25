Η Siris Craft Brewery συμμετέχει στα Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025 και προσκαλεί το κοινό σε μια γιορτή αυθεντικής ζυθοποιίας

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η Siris Craft Brewery ανοίγει τις πόρτες της στη νέα της τοποθεσία, στο 6ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης, και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία, τις αξίες και την κουλτούρα πίσω από τις αγαπημένες μπύρες VOREIA και Happy Brewers. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις, με κράτηση θέσης, τις ώρες 11:00, 12:00, 13:00 και 14:00, στις νέες εγκαταστάσεις της Voreia, όπου η ομάδα της Siris θα παρουσιάζει την παραγωγική διαδικασία «μέσα από τα μάτια» του ζυθοποιού. Παράλληλα, στον εξωτερικό χώρο θα προσφέρεται γευστική δοκιμή απευθείας από βαρέλι στους κωδικούς Voreia Pilsner & IPA, καθώς και σε όλες τις διαθέσιμες ετικέτες σε φιάλη.

Η δράση αποτελεί μια ανοιχτή γιορτή για τη ζυθοποιία στην Ελλάδα και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη Siris εκεί όπου όλα ξεκινούν: στον τόπο παραγωγής, με αυθεντική ατμόσφαιρα, αληθινές γεύσεις και ιστορίες φτιαγμένες από λυκίσκο, βύνη και μεράκι.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εμπειρία μοναδική όπως και η κάθε σταγόνα της VOREIA.