Η σειρά Redmi Note 15 διαθέσιμη στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop

Η σειρά περιλαμβάνει δύο μοντέλα στην κλασική έκδοση, δύο στη σειρά Pro και το κορυφαίο Redmi Note 15 Pro+, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Η νέα σειρά Redmi Note 15 είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop, και φέρνει αναβαθμισμένο σχεδιασμό, ισχυρές επιδόσεις και κορυφαία χαρακτηριστικά σε κάθε κατηγορία.

Η φετινή σειρά Redmi Note ξεχωρίζει με αυξημένη χωρητικότητα μπαταρίας, ανανεωμένη σειρά επεξεργαστών και ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα στο πίσω μέρος όλων των συσκευών, που ενισχύει τον χαρακτήρα της σειράς. Για πρώτη φορά, η σειρά Redmi Note 15 υιοθετεί κυρτή σχεδίαση τόσο στην οθόνη όσο και στο πίσω μέρος, μειώνοντας τα bezels και προσφέροντας την αίσθηση συσκευής ανώτερης κατηγορίας. Παράλληλα, η αντοχή των συσκευών της βασικής σειράς έχει ενισχυθεί, καθιστώντας τις ακόμη πιο αξιόπιστες στη καθημερινή χρήση και στον χρόνο.

Στα μοντέλα Redmi Note 15 Pro 5G και Pro+, η ανάλυση της οθόνης παραμένει στο κορυφαίο επίπεδο της κατηγορίας, 1.5K, ενώ οι φωτογραφικές επιδόσεις συνεχίζουν να ξεχωρίζουν, με κάμερα 108MP για την κλασική σειρά και 200MP για τα μοντέλα Pro και Pro+, προσφέροντας εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και υψηλή λεπτομέρεια.

Επιπλέον, έως και 8 Φεβρουαρίου, όλα τα μοντέλα της σειράς Redmi Note 15 θα διατίθενται με ειδικές μειωμένες προτεινόμενες τιμές λιανικής:

Redmi Note 15 6/128GB σε μαύρο, μπλε, μωβ : από 249€ σε 219€ (9,13€/μήνα)

Redmi Note 15 8/256GB: από 279€ σε 249€ (10,38€/μήνα)

Redmi Note 15 5G 6/128GB: από 299€ σε 269€ (11,21€/μήνα)

Redmi Note 15 5G 8/256GB: από 339€ σε 299€ (12,46€/μήνα)

Redmi Note 15 Pro 8/256GB: από 369€ σε 319€ (13,29€/μήνα)

Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB: από 429€ σε 379€ (15,79€/μήνα)

Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB: από 499€ σε 449€ (18,71€/μήνα)

Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB: από 549€ σε 499€ (20,79€/μήνα)

Τα διαθέσιμα χρώματα για τα μοντέλα Redmi Note 15 4G και 5G με χωρητικότητες 128GB και 256GB, το μαύρο, το μπλε και το μώβ, για τα Redmi Note 15 Pro 4G και 5G, σε 128GB και 256GB είναι το μαύρο, το μπλε και το τιτάνιο, καθώς και για το Redmi Note 15 Pro+ 5G, σε εκδόσεις 256GB και 512GB, είναι το μαύρο, το μπλε και το καφέ.

