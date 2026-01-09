Η Samsung ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για τους Αγώνες Milano Cortina 2026 και παρουσιάζει τους αθλητές της Ομάδας Samsung Galaxy

Μια νέα ομάδα πρωτοπόρων αθλητών από όλο τον κόσμο, στην πορεία τους προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, πρεσβεύει το μήνυμα «Το ανοιχτό πνεύμα νικά πάντα» (“Open Always Wins”).

Η Samsung Electronics Co., Ltd., Παγκόσμιος Χορηγός των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, αποκαλύπτει τη νέα σύνθεση των αθλητών της Ομάδας Samsung Galaxy για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, Milano Cortina 2026. Η νέα ομάδα αποτελείται από 68 αθλητές από 17 χώρες, που εκπροσωπούν Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα. Κάθε μέλος της Ομάδας επιλέχθηκε για την ξεχωριστή προσωπική του πορεία, η οποία ενσαρκώνει το ανοιχτό πνεύμα τόσο εντός όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου.

Το μήνυμα “Open Always Wins” στην πορεία προς το Milano Cortina 2026

Οι αθλητές θα μοιραστούν τις εμπειρίες από την πορεία τους προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, συμβάλλοντας στη διάδοση του κεντρικού μηνύματος της Samsung για το Milano Cortina 2026, “Open Always Wins” («Το ανοιχτό πνεύμα νικά πάντα»). Το θέμα αυτό, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, επιστρέφει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, αντικατοπτρίζοντας την πεποίθηση της Samsung ότι, με ανοιχτό μυαλό, όλα είναι δυνατά. Η Ομάδα Samsung Galaxy θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, μοιράζοντας προσωπικές ιστορίες που αναδεικνύουν πώς το ανοιχτό πνεύμα καθοδηγεί τη ζωή και την καριέρα τους.

«Οι αθλητές και οι φίλαθλοι αποτελούν την καρδιά των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε η Sophia Kim, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Experience Marketing Group, Mobile eXperience (MX) Business της Samsung Electronics. Μαζί με την Ομάδα Samsung Galaxy, θα ανοίξουμε νέες προοπτικές και άπειρες δυνατότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων, μεταφέροντας το μήνυμά μας “Open Always Wins” («Το ανοιχτό πνεύμα νικά πάντα») στους φιλάθλους και τις κοινότητες».

Αθλητές που κάνουν πράξη το ανοιχτό πνεύμα

Η σύνθεση της Ομάδας Samsung Galaxy, με ισχυρή παρουσία σε εννέα βασικούς κλάδους– όπως το snowboarding, η παγοδρομία ταχύτητας, το σκι, το bobsleigh και το σκι αντοχής – αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία των χειμερινών σπορ.

Για το Milano Cortina 2026, η Ομάδα Samsung Galaxy στο ελεύθερο σκι, περιλαμβάνει τον Ολυμπιονίκη Alex Hall (ΗΠΑ) και τα αδέρφια Miro και Flora Tabanelli (ΙΤΑ). Στο snowboarding, συμμετέχει ο καινοτόμος Ian Matteoli (ΙΤΑ), που εκτέλεσε πρώτος πασγκοσμίως νέα κόλπα. Στο πατινάζ ταχύτητας μικρής πίστας, την ομάδα ενισχύει η πολλαπλή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης Minjeong Choi (ΚΟΡ), ενώ στο ελεύθερο σκι έχουμε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Zoe Atkin (ΜΒ) και στo snowboarding τη δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκη Anna Gasser (ΑΥΣ). Στο αλπικό σκι, την ομάδα πλαισιώνουν ο Arthur Bauchet (ΓΑΛ), κάτοχος πολλαπλών Παραολυμπιακών και Παγκόσμιων τίτλων, καθώς και ο Adam Žampa (ΣΛΚ), ο οποίος φέρνει την πλούσια εμπειρία του από τη διεθνή σκηνή. Επίσης, η Ομάδα Samsung Galaxy για το Milano Cortina 2026 περιλαμβάνει κορυφαίους αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ, όπως η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Alysa Liu (ΗΠΑ) και ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ilia Malinin (ΗΠΑ).

Ανεξάρτητα από το άθλημα και την καταγωγή τους, κάθε αθλητής της Ομάδας Galaxy Team αντιπροσωπεύει το ανοιχτό πνεύμα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Οι πορείες τους, διαμορφωμένες από τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα και την προθυμία τους να εξερευνήσουν τα όρια του δυνατού, εκτείνονται πέρα από τον ανταγωνισμό. Στόχος τους είναι να εμπνεύσουν τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας πώς μια ανοιχτή νοοτροπία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την απόδοση, αλλά και την καθημερινή ζωή, εντός και εκτός της πορείας προς το Milano Cortina 2026.

Για τον Ian Matteoli, το ανοιχτό πνεύμα εκδηλώνεται μέσω της τολμηρής δημιουργικότητας. Ως ένας από τους πιο λαμπρούς νέους snowboarders της Ιταλίας, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής που εκτέλεσε ένα frontside 2160 σε αγώνα. Αυτή η στιγμή ανέδειξε τόσο την τεχνική του μαεστρία όσο και την ανοιχτή, ατρόμητη προσέγγισή του στην εξέλιξη του αθλήματος. Μεγαλωμένος σε οικογένεια snowboarder, η πορεία του χαρακτηρίζεται από μια αποφασιστική επιστροφή μετά από σοβαρό τραυματισμό, δίνοντας μάχη για να επανέλθει στην κορυφαία του φόρμα. Ως μέλος μιας γενιάς που αντιλαμβάνεται το άθλημα τόσο ως απόδοση όσο και ως τρόπο ζωής, ο Ian γεφυρώνει τον κόσμο του snowboarding και του skateboarding, φέρνοντας μια ανοιχτή νοοτροπία καθώς εκπροσωπεί τη χώρα του στο Milano Cortina 2026.

«Το snowboarding ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου, κάτι περισσότερο από ένα απλό άθλημα. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω ποιος είμαι», δήλωσε ο Ian. «Μετά τον τραυματισμό μου, άλλαξα τον τρόπο προσέγγισης τόσο στο snowboarding όσο και στη ζωή, πιέζοντας τον εαυτό μου να επανέλθω πιο δυνατός, πιο δημιουργικός και πιο συνδεδεμένος με τον λόγο που αγαπώ αυτό το άθλημα. Το να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, στην Ιταλία, είναι απίστευτα ξεχωριστό, και η υποστήριξη της Samsung με παρακινεί να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να δημιουργώ».

Για τον Mike Schultz, το ανοιχτό πνεύμα εκφράζεται μέσω του επαναπροσδιορισμού και της ανθεκτικότητας. Μετά από ένα ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, ξαναέχτισε την αθλητική του πορεία, παραμένοντας ανοιχτός σε νέους τρόπους σκέψης, προπόνησης και δημιουργίας. Μετέτρεψε τις προκλήσεις σε ευκαιρία, κατασκευάζοντας μάλιστα το δικό του προσθετικό μέλος για να επιστρέψει στον κορυφαίο ανταγωνισμό. Μέσω μιας ανοιχτής νοοτροπίας που βασίζεται στη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα, ο Mike συνεχίζει να εξελίσσει την προσέγγισή του στην απόδοση και την αποκατάσταση, κερδίζοντας τρία Παραολυμπιακά μετάλλια και πολλαπλούς τίτλους Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Η ιστορία του δείχνει πώς το ανοιχτό πνεύμα μπορεί να μετατρέψει τις αντιξοότητες σε στοχευμένη πρόοδο.

«Αν δεν ήταν η δημιουργικότητα, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα. Μετά το ατύχημά μου, έπρεπε να επαναπροσδιορίσω εντελώς τον τρόπο που προπονούμουν και αποκαθιστούσα τις δυνάμεις μου. Το να παραμείνω ανοιχτός σε νέες ιδέες και να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία για να κατανοήσω καλύτερα το σώμα μου, με βοήθησε να ξαναχτίσω την αυτοπεποίθησή μου», δήλωσε ο Mike. «Είναι απίστευτο να είμαι μέλος της Ομάδας Samsung Galaxy, δεδομένου του πώς εργαλεία όπως η ψηφιακή πλατφόρμα υγείας έχουν υποστηρίξει την πρόοδό μου, επιτρέποντάς μου να προπονούμαι πιο έξυπνα και να συνεχίζω να εξελίσσομαι ως αθλητής».

Ο Alex Hall διαφοροποίησε την καριέρα του ιδρύοντας μια εταιρεία παραγωγής ταινιών σκι, η οποία καταγράφει σκηνές από το αστικό περιβάλλον και το backcountry σκι. Μεγαλωμένος στη Ζυρίχη πριν μετακομίσει στο Park City, η ζωή του σε δύο ηπείρους του προσέφερε μια παγκόσμια προοπτική στο ελεύθερο σκι, συνδυάζοντας την τεχνική ακρίβεια με την καλλιτεχνική έκφραση. Εκτός πίστας, η πρωτοποριακή του νοοτροπία επεκτείνεται στη δημιουργία ταινιών, από όπου αντλεί έμπνευση για νέα κόλπα, αποφεύγοντας παράλληλα την ψυχική κόπωση. Η ικανότητά του να συνδυάζει αθλητισμό, τέχνη και αφήγηση τον καθιστά μία από τις πιο δημιουργικές φωνές στο ελεύθερο σκι σήμερα.

«Είμαι περήφανος που είμαι μέλος της Ομάδας Samsung Galaxy και εκπροσωπώ ένα brand που φέρνει κοντά αθλητές και κοινότητες σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Alex. «Για μένα, δεν υπάρχουν όρια στον αθλητισμό. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί με τον δικό του τρόπο, και η Samsung μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό εντός και εκτός χιονιού με την τεχνολογία της».

Η Minjeong Choi εκφράζει το κεντρικό μήνυμα της ομάδας δίνοντας έμπνευση σε νέους αθλητές του πατινάζ ταχύτητας μικρής πίστας μέσα από τις δική της πορεία στο χώρο του αθλητισμού. Ως δύο φορές Ολυμπιονίκης στα 1.500μ Γυναικών και κάτοχος πολλαπλών παγκόσμιων ρεκόρ στο πατινάζ ταχύτητας, η ιστορία της διαρκούς αριστείας της– και η αδιάκοπη προθυμία της να εξελίσσεται – ανοίγει νέες προοπτικές για τις μελλοντικές γενιές. Είναι αξιοθαύμαστη για την ηγετική της ικανότητα, και το πάθος της να προσαρμόζεται, να μαθαίνει και να πρωτοπορεί συνεχώς, αντικατοπτρίζει πώς το ανοιχτό πνεύμα τροφοδοτεί τη μακροζωία και την απόδοση μιας κορυφαίας αθλήτριας.

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ομάδα Samsung Galaxy μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022», δήλωσε η Minjeong. «Η Ομάδα Samsung Galaxy πάντα ενέπνεε τους ανθρώπους να εξελίσσουν περισσότερες δυνατότητες μέσω του αθλητισμού. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, θα μπορέσω να συνεχίσω το έργο μου μαζί με την Ομάδα Samsung Galaxy».

Συνεχίζοντας το ταξίδι προς το Milano Cortina 2026

Μέσω της Ομάδας Samsung Galaxy, η Samsung επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευσή της στο Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό Κίνημα. Ενόψει του Milano Cortina 2026, η Samsung θα προβάλει αυθεντικές ιστορίες αθλητών που ξεπερνούν τα απλά αγωνιστικά αποτελέσματα. Έτσι, θα ενισχύσει το ανοιχτό πνεύμα ως μια αξία που συνδέει αθλητές, φιλάθλους και κοινότητες παγκοσμίως, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια “Open Always Wins” και την υποστήριξη της Samsung στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα ανακοινωθούν καθώς η πορεία προς το Milano Cortina 2026 συνεχίζεται.

Η Ομάδα Samsung Galaxy για το Milano Cortina 2026: