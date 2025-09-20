Η Samsung συνεργάζεται με το Netflix και φέρνει τους KPop Demon Hunters στη Galaxy συσκευή σου

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε μια συνεργασία με το Netflix για μια limited edition σειρά θεμάτων και wallpapers εμπνευσμένη από το animation «KPop Demon Hunters». Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι κάτοχοι Galaxy συσκευών μπορούν να κατεβάσουν μια αποκλειστική συλλογή θεμάτων για το smartphone τους από το Galaxy Store δωρεάν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η συλλογή θεμάτων KPop Demon Hunters περιλαμβάνει Lock Screen, Home Screen, AOD, Phone Screen, Message Screen και Icons, με έντεκα designs που αντλούν έμπνευση από το οπτική ταυτότητα της σειράς 1 . Το set αναδεικνύει τα K-pop groups του KPop Demon Hunters universe, συγκεκριμένα τους HUNTRIX, μαζί με δέκα wallpapers βασισμένα σε fan-favorite χαρακτήρες 2 όπως οι Rumi, Zoey, Jinu, Derpy και Sussie.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της Samsung για την επέκταση των εμπειριών βασισμένων σε περιεχόμενο που εμπλουτίζουν την καθημερινή ζωή των χρηστών Galaxy. Η εταιρεία θα συνεχίσει να εξερευνά δημιουργικές συνεργασίες για να προσφέρει ελκυστικό και εξατομικευμένο UX που βρίσκει απήχηση σε παγκόσμιο κοινό.

Διαθεσιμότητα

Τα θέματα θα είναι διαθέσιμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου μέσω μιας αφιερωμένης σελίδας στο Galaxy Store 3 . Όσοι χρήστες διαθέτουν ήδη συνδρομή Netflix μπορούν να ξεκλειδώσουν τα θέματα απλά εκκινώντας την εφαρμογή 4 , μέσω της σελίδας προσφοράς στο Galaxy Store. Όσοι δεν διαθέτουν την εφαρμογή Netflix, μπορούν ναn ψάξουν το θέμα KPop Demon Hunters Theme και Wallpaper στη σελίδα προσφοράς στο Galaxy Store