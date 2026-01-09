Η Samsung παρουσιάζει το όραμα «Your Companion to AI Living» στην εκδήλωση The First Look στη CES 2026

Η Samsung Electronics Co., Ltd. αποκάλυψε το όραμά της «Your Companion to AI Living» στο The First Look, την εκδήλωσή της για τη CES® 2026. Το επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως φιλοσοφία της Samsung και ως θεμέλιο που συνδέει την ανάπτυξη προϊόντων, τις λειτουργίες και την εμπειρία χρήστη.

Ο TM Roh, CEO και Επικεφαλής του Τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung, άνοιξε με την τοποθέτησή του την εκδήλωση The First Look, περιγράφοντας την δέσμευση της εταιρείας στο ΑΙ και πώς, χάρη στο μεγάλο, συνδεδεμένο οικοσύστημά της που υποστηρίζεται από ΑΙ, η Samsung μπορεί να προσφέρει στους χρήστες μια πραγματική εμπειρία ΑΙ συντρόφου στην καθημερινότητά τους. Αυτή η προσέγγιση δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε κάτι περισσότερο από τα βασικά της τεχνολογίας.

«Η Samsung χτίζει μια πιο ενοποιημένη, πιο προσωπική εμπειρία σε κινητές συσκευές, οθόνες, οικιακές συσκευές και υπηρεσίες», δήλωσε ο TM Roh. «Με το παγκόσμιο συνδεδεμένο οικοσύστημά μας, και ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα όλων των κατηγοριών, η Samsung εστιάζει στην προσφορά πιο ουσιαστικών καθημερινών εμπειριών ΑΙ».

Σύντροφος Ψυχαγωγίας: Επεκτείνοντας την εμπειρία πέρα από την απλή θέαση

Ο SW Yong, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Visual Display (VD) της Samsung Electronics, και η Sukhmani Mohta, Chief Marketing and Partnerships Officer του Τμήματος VD της Samsung Electronics America, περιέγραψαν τους τρόπους με τους οποίους οι οθόνες της Samsung συνδυάζουν την αρτιότητα του hardware και την οπτική νοημοσύνη. Η Samsung έχει δημιουργήσει μια σειρά τηλεοράσεων με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει αλληλεπίδραση των χρηστών με την τηλεόρασή τους.

Η επιτομή της σειράς οθονών Samsung που παρουσιάστηκαν στην CES 2026 είναι η Micro RGB 130 ιντσών. Η Micro RGB 130’’ διαθέτει το ευρύτερο και πιο λεπτομερές φάσμα μέχρι σήμερα σε τηλεοράσεις Samsung, ενώ ο σχεδιασμός του Timeless Frame επιτρέπει στην εικόνα να βρίσκεται στο επίκεντρο με διακριτική κομψότητα. Μια μικροσκοπική πηγή φωτός RGB χαρακτηρίζει την εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας, με κάθε μικροσκοπική δίοδο κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος να λάμπει ανεξάρτητα για να παράγει χρώμα στην καθαρή, φυσική του μορφή. Ο επεξεργαστής Micro RGB AI Engine Pro επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των χρωμάτων RGB και δημιουργεί τρομερά ζωντανή ποιότητα εικόνας σε κάθε σκηνή.

Αναβαθμίζοντας την εμπειρία θέασης, η λειτουργία Vision AI Companion (VAC) – όπου διατίθεται – χρησιμοποιεί τεχνολογία ΑΙ για να μπορούν οι χρήστες να λάβουν προτάσεις για το τι να παρακολουθήσουν, τι να φάνε και τι μουσική να ακούσουν, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία της τηλεόρασης πέρα από την απλή θέαση.

Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, το AI Soccer Mode Pro*** προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία αγώνα μέσω της ρύθμισης εικόνας και ήχου που λειτουργεί με ΑΙ. Το AI Sound Controller Pro*** επιτρέπει στους χρήστες να αυξήσουν ή να μειώσουν την ένταση του πλήθους, του σχολιασμού ή της μουσικής υπόκρουσης, παρέχοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία ακρόασης για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Οι χρήστες μπορούν απλώς να κάνουν λεκτικά αιτήματα στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα Ελληνικά), και οποιαδήποτε τηλεόραση εξοπλισμένη με VAC – που περιλαμβάνει Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED και UHD TV – εκτελεί αυτά τα αιτήματα με βάση το περιεχόμενο.

Στην αγορά των soundbars φέτος η Samsung παρουσιάζει δύο νέα ηχεία WiFi, τα Music Studio 5 και 7***, για να επεκτείνει περαιτέρω το ολοκληρωμένο οικοσύστημά της. Αυτά τα μοντέλα υποστηρίζουν ένα ευρύτερο φάσμα συνδυασμών ηχοσυστημάτων, σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, βελτιώνουν την οπτικοακουστική ποιότητα και αναβαθμίζουν την αισθητική. Κάθε μοντέλο έχει σχεδιαστεί από τον Erwan Bouroullec με θεματική του τις τελείες, εμπνευσμένο από ένα παγκόσμιο σύμβολο στη μουσική και την τέχνη και βασισμένο στο χαρακτηριστικό ύφος σχεδιασμού της Samsung.

Επίσης, η Samsung αποκάλυψε μια σειρά από νέα προϊόντα που συνδυάζονται όμορφα με τα σπίτια και την αισθητική των χρηστών. Η νέα, εξαιρετικά λεπτή OLED S95H διαθέτει ένα εκλεπτυσμένο πλαίσιο που της προσδίδει κομψότητα, όπως σε μια γκαλερί τέχνης. Επιπλέον, ο νέος φορητός προβολέας της Samsung, The Freestyle+, τροφοδοτείται από το VAC και επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν περιεχόμενο σε τοίχους και οροφές, καθώς και σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως γωνίες και κουρτίνες.

Ορισμένα μοντέλα της σειράς τηλεοράσεων του 2026 υποστηρίζουν ποιότητα HDR10+ ADVANCED, παρέχοντας βελτιωμένη φωτεινότητα, βελτιστοποίηση βάσει είδους, έξυπνη εξομάλυνση κίνησης, προηγμένη τοπική χαρτογράφηση τόνων και βελτιωμένη εμπειρία παιχνιδιού, σε σύγκριση με τα μοντέλα του 2025.

Η Samsung διαθέτει ακόμη το Eclipsa Audio, ένα νέο ηχοσύστημα χώρου, που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις τηλεοράσεις του 2026.

Επιπλέον, η εταιρεία αποκάλυψε την πιο προηγμένη έως σήμερα σειρά Samsung οθονών gaming, παρουσιάζοντας πέντε νέα μοντέλα της σειράς Odyssey. Με κορωνίδα την πρώτη 6K 3D Odyssey G9 της Samsung, η σειρά του 2026 κάνει το ντεμπούτο της με τεχνολογίες οθόνης για gamers και δημιουργούς, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης επόμενης γενιάς Odyssey G6 και τριών νέων μοντέλων Odyssey G8.

Στο επίκεντρο όλων αυτών των καινοτομιών οθόνης βρίσκεται το λειτουργικό σύστημα Tizen OS. Οι χρήστες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν επτά χρόνια αναβαθμίσεων του Tizen OS από την ημερομηνία παγκόσμιας κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας ότι οι τηλεοράσεις συνεχίζουν να αναβαθμίζονται για πολλά χρόνια μετά την αγορά τους.

Ο Cheolgi Kim, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Digital Appliances (DA) της Samsung Electronics, και η Elizabeth Anderson, Επικεφαλής του Integrated Marketing, DA στη Samsung Electronics America (SEA), περιέγραψαν το όραμα της Samsung να εξελιχθεί από πάροχος οικιακών συσκευών σε πάροχο πραγματικών συντρόφων σπιτιού. Ο Cheolgi Kim ανακοίνωσε, επίσης, ότι από τον Δεκέμβριο του 2025, η πλατφόρμα SmartThings εξυπηρετεί πλέον παγκοσμίως περισσότερους από 430 εκατομμύρια χρήστες, δίνοντας στη Samsung μια σημαντική κλίμακα και βάθος τεχνογνωσίας.

Αυτή η τεχνογνωσία ζωντανεύει με το Samsung Family Hub. Το ψυγείο με δυνατότητες ΑΙ αναβαθμίζει το AI Vision με το Google Gemini. Με αυτή την αναβάθμιση, το AI Vision μειώνει τους υπάρχοντες περιορισμούς στην αναγνώριση τροφίμων της προηγούμενης σειράς, παρακολουθώντας απρόσκοπτα τι τοποθετείται και τι αφαιρείται από το ψυγείο, κάνοντας τον προγραμματισμό γευμάτων και τη διαχείριση τροφίμων άνετη και εύκολη.

Το φετινό Bespoke AI Laundry Combo** έρχεται με βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, όπως έναν ταχύτερο κύκλο super speed και βελτιωμένη απόδοση στεγνώματος. Επιπλέον, το νέο Bespoke AI AirDresser** διαθέτει Auto Wrinkle Care, το οποίο εκτοξεύει ισχυρούς πίδακες αέρα και ατμού για να λειάνει τα πουκάμισα. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι χρήστες είναι να κρεμάσουν το πουκάμισό τους και να περιμένουν, εξοικονομώντας χρόνο κατά τις πολυάσχολες πρωινές ώρες.

Στη συμβολή για την καθαριότητα του σπιτιού, η ρομποτική σκούπα Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra***, που τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή Qualcomm Dragonwing™, διαθέτει έναν Active Stereo 3D Sensor για την αναγνώριση υγρών, όπως καφές, χυμός ή ακόμα και διαφανή υγρά όπως το νερό. Επίσης, η κάμερά της βοηθά στην πλοήγηση και επιτρέπει στη ρομποτική σκούπα να λειτουργεί ως συσκευή παρακολούθησης, όταν οι χρήστες λείπουν από το σπίτι, ειδοποιώντας τους για τα κατοικίδιά τους και αν υπάρχει κάποια ύποπτη δραστηριότητα. Επιπλέον, με ένα εξυπνότερο Bixby, οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν με τη ρομποτική τους σκούπα για να εκτελέσουν εργασίες με ευκολία στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα Ελληνικά). Ο μεγάλος βαθμός συνδεσιμότητας και ενσωμάτωσης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά μιας ολιστικής εμπειρίας τροφοδοτούμενης από τεχνητή νοημοσύνη. Και για αυτό οι συσκευές Bespoke AI της Samsung έχουν λάβει Βραβείο Καινοτομίας CES.

Το Samsung Knox και το Knox Matrix προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών. Για να διατηρήσουν την ασφάλεια, τα συστήματα ασφαλείας της Samsung εντοπίζουν με συνέπεια τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης προχωρώντας στην προστασία των δεδομένων στις διαδικασίες εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης και εγκρίνοντας μοντέλα μέσω ανάλυσης.

**δεν διατίθεται στην Ελλάδα.

***αναμένονται εντός 2026 σε Ελλάδα και Κύπρο.