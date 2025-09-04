Η Samsung παρουσιάζει τις νέες premium εντοιχιζόμενες συσκευές για στην IFA 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. θα παρουσιάσει στην IFA 2025 μια νέα σειρά premium εντοιχισμένων συσκευών κουζίνας, που ανταποκρίνονται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη για κουζίνες ανοιχτού τύπου για αίσθηση μεγαλύτερου χώρου.

Στο επίκεντρο αυτής της σειράς βρίσκεται η επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα (Extractor Induction Hob) της Samsung, η οποία ενσωματώνει έναν ισχυρό απορροφητήρα με turbo λεπτό ανεμιστήρα πάνω στην επιφάνεια της εστίας, με τον αγωγό εξαερισμού να τοποθετείται κάτω ή πίσω από τον πάγκο. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρή ροή αέρα που απομακρύνει γρήγορα τον καπνό και τις οσμές του μαγειρέματος.

Η επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα είναι εξοπλισμένη με Flex Zone Plus, με κάθε ζώνη του να περιλαμβάνει τέσσερις επαγωγικούς αισθητήρες, επιτρέποντας την ευέλικτη τοποθέτηση κατσαρολών και τηγανιών και εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Με ματ φινίρισμα, γυαλί υψηλής αντοχής και επίστρωση κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η επιφάνεια είναι ανθεκτική στις γρατζουνιές και εύκολη στη συντήρηση — διατηρώντας την καθαρή, premium εμφάνισή της μετά από κάθε χρήση.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικαταστήσει τους «παραδοσιακούς» απορροφητήρες οροφής, απελευθερώνοντας χώρο. Καθώς οι ευρωπαϊκές τάσεις κουζίνας στρέφονται προς την αφαίρεση των επάνω ντουλαπιών και την έμφαση σε μεγάλους πάγκους τύπου νησίδας, η νέα αυτή λύση αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους προτιμούν αυτό το στιλ.

Παράλληλα, το ντεμπούτο του στην Ευρώπη κάνει και το πλυντήριο πιάτων Bespoke AI με λειτουργία Auto Open Door, ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η συσκευή είναι πλήρως εντοιχισμένη, ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να προσθέσουν χερούλι στην εξωτερική πρόσοψη και να διατηρούν μια καθαρή, ενιαία εμφάνιση που ταιριάζει με τα ντουλάπια της κουζίνας. Επιπλέον, το ανασχεδιασμένο επάνω ράφι διαθέτει ειδικό χώρο για ποτήρια, διευκολύνοντας την ευέλικτη τοποθέτησής τους.

Το πλυντήριο πιάτων δεν ξεχωρίζει μόνο για την αισθητική του, αλλά και για την απόδοσή του, χάρη στον κύκλο AI Wash. Ο υψηλής ευαισθησίας αισθητήρας θολότητας και ο αλγόριθμος AI επιλέγουν αυτόματα τον βέλτιστο κύκλο πλύσης ανάλογα με το βαθμό που έχουν λερωθεί τα σκεύη. Το πλυντήριο πιάτων Bespoke AI, που κυκλοφόρησε αρχικά στην Κορέα και τις ΗΠΑ νωρίτερα μες στη χρονιά, κατέγραψε — έως τον Αύγουστο του 2025 — υπερδιπλάσια χρήση του κύκλου AI Wash σε σχέση με τον κανονικό κύκλο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο πιο δημοφιλής και στις δύο χώρες.