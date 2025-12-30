Η Samsung φέρνει το 2026 τις λειτουργίες του Google Photos σε επιλεγμένες τηλεοράσεις της

30/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.01.2026 - 14:36)
Η Samsung φέρνει το 2026 τις λειτουργίες του Google Photos σε επιλεγμένες τηλεοράσεις της
Οι χρήστες θα μπορούν να ξαναζήσουν τις αγαπημένες τους στιγμές στη μεγάλη οθόνη.

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε ότι θα φέρει το 2026 την εφαρμογή Google Photos σε τηλεοράσεις της με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που θα παρουσιαστούν τη νέα χρονιά. Η νέα εμπειρία έχει στόχο να προσφέρει στις οικογένειες έναν όμορφο τρόπο να ανακαλύψουν ξανά μαζί τις αγαπημένες τους αναμνήσεις.

«Οι Samsung τηλεοράσεις ανέκαθεν έφερναν τους ανθρώπους πιο κοντά και η ενσωμάτωση του Google Photos στη μεγάλη οθόνη κάνει αυτή την εμπειρία ακόμη πιο προσωπική», δήλωσε ο Kevin Lee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εμπειρίας Πελατών του τμήματος Visual Display (VD) Business της Samsung Electronics. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να ξαναζήσουν πολύτιμες στιγμές, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ιστορίες πίσω από τις φωτογραφίες τους — απευθείας από την άνεση του σαλονιού τους».

Μέσω της νέας ενσωμάτωσης, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν επιλεγμένες αναμνήσεις στις τηλεοράσεις τους, οργανωμένες ανά άτομα, μέρη και σημαντικές στιγμές. Η εφαρμογή Google Photos θα επεκτείνει, επίσης, τη σουίτα εμπειριών που βασίζονται σε φωτογραφίες και ενσωματώνονται με το Vision AI Companion (VAC) της Samsung, εμπλουτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αναμνήσεις αναδεικνύονται και απολαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η διαδικασία εγκατάστασης θα είναι απλή — οι χρήστες συνδέονται με τον Google λογαριασμό τους και οι φωτογραφικές τους αναμνήσεις εμφανίζονται αμέσως στη τηλεόραση τους.

Αναβίωση και ανακάλυψη αναμνήσεων μέσα από τρεις νέες λειτουργίες: Αναμνήσεις, Δημιουργία και Εξατομικευμένα Αποτελέσματα

  • Αναμνήσεις (Memories) (προγραμματισμένη αποκλειστική κυκλοφορία στις αρχές του 2026): Προβάλλει για πρώτη φορά στην τηλεόραση επιμελημένες ιστορίες βασισμένες σε άτομα, τοποθεσίες και σημαντικές στιγμές. Η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στις τηλεοράσεις Samsung για έξι μήνες.
  • Δημιουργία με AI (Create with AI) (προγραμματισμένη κυκλοφορία αργότερα το 2026): 

Προσφέρει θεματικά πρότυπα βασισμένα στο Nano Banana, το μοντέλο δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων της Google DeepMind, επιτρέποντας πιο δημιουργικούς μετασχηματισμούς. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν το Remix για να αλλάξουν το καλλιτεχνικό ύφος μιας εικόνας ή το Photo to Video για να ζωντανέψουν στατικές στιγμές σε σύντομα βίντεο.

  • Εξατομικευμένα Αποτελέσματα (Personalized Results) (προγραμματισμένη κυκλοφορία αργότερα το 2026): Δίνουν τη δυνατότητα προβολής σχετικών φωτογραφιών σε μορφή slideshow, βάσει θεμάτων ή περιεχομένου αναμνήσεων — όπως ωκεανός, πεζοπορία, Παρίσι και άλλα.

«Το Google Photos αποτελεί το σπίτι για τις φωτογραφίες και τα βίντεο των ανθρώπων, βοηθώντας τους να οργανώνουν και να ζωντανεύουν τις αναμνήσεις τους», δήλωσε η Shimrit Ben-Yair, Αντιπρόεδρος του Google Photos και του Google One. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το Google Photos στις τηλεοράσεις Samsung, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους φωτογραφίες σε μεγαλύτερη οθόνη και να επανασυνδέονται με τις αναμνήσεις τους με νέους τρόπους».

 

