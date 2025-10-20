Η Samsung Electronics κατατάσσεται 5η στη λίστα κορυφαίων παγκόσμιων brands για έκτη συνεχόμενη χρονιά

Η Samsung Electronics Co. Ltd ανακοίνωσε ότι αναγνωρίστηκε από την Interbrand, τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία branding, ως η 5η κορυφαία παγκόσμια επωνυμία για έκτη συνεχή χρονιά. Η Interbrand δημοσιεύει κάθε χρόνο τη λίστα «Best Global Brands», όπου φέτος η Samsung κατέγραψε αξία επωνυμίας 90,5 δισ. δολαρίων, διατηρώντας τη θέση της ως η μοναδική ασιατική εταιρεία που παραμένει στο παγκόσμιο top 5 από το 2020.

Σύμφωνα με την Interbrand, στην αξιολόγηση της Samsung Electronics συνέβαλαν:

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε όλες τις επιχειρηματικές της μονάδες.

Η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσω ενιαίας και ολιστικής ενσωμάτωσης προϊόντων.

Η στοχευμένη επένδυση σε ημιαγωγούς που σχετίζονται με το AI.

Η εφαρμογή μιας brand στρατηγικής με επίκεντρο τον πελάτη.

«Μέσα από την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και το ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας, η Samsung εργάζεται ώστε όλο και περισσότεροι πελάτες να μπορούν να βιώνουν την AI τεχνολογία στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Won-Jin Lee, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Global Marketing Office της Samsung Electronics. «Στο εξής, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στα οφέλη για τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, ώστε η Samsung να εξελιχθεί σε μια ακόμα πιο αγαπητή επωνυμία».

Υπό το όραμα «Innovation for All», η Samsung συνεχίζει με συνέπεια να καθιστά την τεχνητή νοημοσύνη προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Φέτος, η Samsung ενίσχυσε την ηγετική της θέση σε θέματα ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης σε κινητές συσκευές, με την εξέλιξη του Galaxy AI. Η εταιρεία στοχεύει να διαθέσει το Galaxy AI σε 400 εκατομμύρια συσκευές μέσα στο 2025, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της προσβασιμότητας των AI λειτουργιών από ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Στον κλάδο των Consumer Electronics (CE), η εταιρεία ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της εισάγοντας AI τεχνολογίες όπως το Vision AI και το Bespoke AI.

Μέσα από συνεργασίες με διαφορετικούς εταίρους, η Samsung βελτίωσε τις προσωποποιημένες εμπειρίες AI για τους χρήστες, προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια μέσω του Samsung Knox.

Στον τομέα των ημιαγωγών, η Samsung ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει cloud, on-device και physical AI, προσφέροντας προϊόντα αιχμής όπως τα HBM, DDR5 υψηλής χωρητικότητας, LPDDR5X και GDDR7.

Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η Samsung συνεχίζει να ενισχύει την προσβασιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και να προωθεί την καινοτομία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας μέσω ενεργειακά αποδοτικών συσκευών που συνδέονται στο περιβάλλον της πλατφόρμας SmartThings

Οι αναγνωρισμένες προσπάθειες της Samsung ανά τομέα δραστηριότητας

Mobile

Πρωταγωνιστεί στην εποχή του mobile AI και προωθεί τη διάδοση της τεχνολογίας με το Galaxy AI.

Ενισχύει το ρόλο της στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών, με τα Galaxy Z Fold7 και Z Flip7.

Ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών με τεχνολογίες προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας.

Επεκτείνει τις υπηρεσίες ευεξίας και φυσικής κατάστασης μέσω wearables, βελτιώσεων στην εφαρμογή Samsung Health και ανοιχτών συνεργασιών.

Δίκτυα

Ενισχύει το ρόλο της στα AI-powered vRAN και Open RAN.

Καινοτομεί συνεχώς για τη στήριξη 5G εφαρμογών, όπως streaming και gaming υψηλής ποιότητας.

Πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση τεχνικών προτύπων για το 6G.

Ενισχύει τις συνεργασίες με εταιρικούς πελάτες.

Οθόνες

Εδραιώνει τη θέση της παγκοσμίως στις κατηγορίες των τηλεοράσεων, των soundbars και των gaming monitors.

Διαθέτει πλούσιες AI λειτουργίες βασισμένες στο Vision AI.

Αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της The Frame και του Art Store προσφέροντας προσωποποιημένες εμπειρίες τηλεόρασης και τέχνης.

Επεκτείνει τις συνεργασίες περιεχομένου μέσω TV Plus, entertainment, gaming και της μουσικής.

Οικιακές συσκευές

Διατηρεί τη θέση της σε ψυγεία και πλυντήρια με συνεπή καινοτομία και προηγμένες AI δυνατότητες.

Παρέχει διαφοροποιημένη ευκολία και έξυπνες εμπειρίες AI μέσω του SmartThings.

Επεκτείνει την θέση της στα Bespoke AI προϊόντα, εστιάζοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ευχρηστία, απόδοση και σχεδιασμό.

Ημιαγωγοί

Διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο για cloud, on-device και physical AI εφαρμογές.

Διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στους ημιαγωγούς για κινητές συσκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία (DDR, SSD, LPDDR, UFS, Auto SSD).

Συνεχίζει την ανάπτυξη και την επένδυση σε λύσεις, όπως τα CMM-D και HBM.

Μοιράζεται το όραμά της και ενισχύει τη βιομηχανική ηγεσία, μέσω σημαντικών τεχνολογικών εκδηλώσεων.

Η λίστα Best Global Brands της Interbrand βασίζεται σε αξιολόγηση της αξίας μάρκας, που περιλαμβάνει οικονομική απόδοση και προοπτικές, επιρροή της επωνυμίας στις αγορές και ανταγωνιστικότητα της επωνυμίας (στρατηγική, ενσυναίσθηση, διαφοροποίηση, αφοσίωση πελατών, συνέπεια, εμπιστοσύνη κ.ά.). Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες και πιο αξιόπιστες αξιολογήσεις παγκοσμίως