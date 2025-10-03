Η Samsung Electronics Hellas υποστήριξε το Greece Race for the Cure 2025

Η Samsung Electronics Hellas αποτέλεσε περήφανος υποστηρικτής του Greece Race for the Cure® 2025, της διοργάνωσης του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής». Η Samsung Electronics Hellas, ένωσε τις δυνάμεις της με τη διοργάνωση δημιουργώντας το Health Lab Corner. Μέσω της Samsung τεχνολογίας, οι επισκέπτες του corner, μέτρησαν τα αντιοξειδωτικά στον οργανισμό τους, την ανάλυση της σωματικής τους σύστασης, καθώς και τα επίπεδα του άγχους τους, αξιοποιώντας το Galaxy AI και One UI.

Στο Samsung booth πρωταγωνίστησε το επιβλητικό Galaxy Watch8, το λεπτότερο Samsung Galaxy Watch μέχρι σήμερα σε 40mm Και 44mm που προσφέρει μια ολιστική εμπειρία φυσικής κατάστασης, από την προπόνηση μέχρι και τον ύπνο. Παράλληλα, στο photobooth της εταιρείας, όσοι ήθελαν κράτησαν την ανάμνηση της συμμετοχής τους αξιοποιώντας το νέο Galaxy Flip7, με κάμερα υψηλής ανάλυσης 50 MP.

Η Samsung Electronics Hellas στήριξε την διοργάνωση με στόχο να υποστηρίξει τις γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού, να συμμετέχει στην μεγάλη κοινότητα αλληλεγγύης του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» και να μεταδώσει πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.