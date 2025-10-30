The Issue
Now Reading
Η Samsung Electronics Hellas φέρνει την Klarna στο eStore της
The Issue
The Issue

Η Samsung Electronics Hellas φέρνει την Klarna στο eStore της

Avatar photo
by
30 Οκτωβρίου, 2025
Η Samsung Electronics Hellas φέρνει την Klarna στο eStore της
Avatar photo

Ευελιξία πληρωμών με ασφάλεια και ταχύτητα

Η Samsung Electronics Hellas εμπλουτίζει την αγοραστική εμπειρία διευρύνοντας τις επιλογές πληρωμής στο Samsung eStore. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, επιλέγοντας την εξόφληση σε 3 άτοκες δόσεις με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μέσω Klarna. Με την συνεργασία με την Klarna, η Samsung Electronics Hellas συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που στόχο έχουν την ασφαλή, γρήγορη και άνετη εμπειρία αγορών.

Η Samsung Electronics Hellas φέρνει την Klarna στο eStore της

Η υπηρεσία της Klarna για πληρωμή σε 3 δόσεις είναι διαθέσιμη για αξία καλαθιού έως 1.300€ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφορικών και άλλων υπηρεσιών και εκπτώσεων) και προσφέρει ευελιξία χωρίς επιπλέον κόστος εφόσον τηρηθούν οι όροι πληρωμής. Με την υπηρεσία της Klarna, αναβαθμίζεται η εμπειρία των πελατών του Samsung eStore παρέχοντας ευκολία, με τους τρόπους πληρωμής να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, και ασφάλεια, αφού όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο προστατευμένο περιβάλλον της Klarna. 

Περισσότερες πληροφορίες https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/klarna/ 

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo