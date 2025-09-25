Η Samsung Electronics Hellas επίσημος χορηγός στο Ioannina Lake Run 2025

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Samsung, η εταιρεία πρόσφερε στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, διασκέδασαν κερδίζοντας δώρα, ενώ παράλληλα ανακάλυψαν από κοντά τη νέα γενιά αναδιπλούμενων Galaxy smartphones: το Galaxy Z Fold7 με την εκπληκτική οθόνη των 8 ιντσών που επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα, καθώς και το Galaxy Z Flip7, το κομψό AI smartphone με τη διευρυμένη οθόνη FlexWindow.Διαθέσιμα επίσης στο Samsung Booth ήταν και τα νεότερα μέλη της σειράς Galaxy S: το Galaxy S25 FE και το Galaxy S25 Edge.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το Health Lab Corner, όπου πρωταγωνίστησε το Galaxy Watch8 & Watch Ultra (2025). Μέσω των προηγμένων αισθητήρων Bioactive των smartwatches της σειράς Galaxy Watch7 και Watch Ultra (2025), οι συμμετέχοντες έλαβαν εξατομικευμένες μετρήσεις για τα επίπεδα άγχους, τα αντιοξειδωτικά του οργανισμού τους, καθώς και λεπτομερή ανάλυση της σωματικής τους σύστασης. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά το Galaxy Ring, το «έξυπνο» δαχτυλίδι της Samsung, που παρακολουθεί με ακρίβεια την ημερήσια δραστηριότητα και τον ύπνο, παρέχοντας προσωποποιημένες συμβουλές για καλή φυσική κατάσταση, μέσω της εφαρμογής Samsung Health.

O Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Hansoo Kim, πραγματοποίησε την απονομή στις νικήτριες της κατηγορίας του Αγώνα των 5 χλμ., επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους.

Η παρουσία της Samsung Electronics Greece στο θεσμό του Ioannina Lake Run ανέδειξε πώς ητεχνολογία γίνεται σύμμαχος της ευεξίας, προσφέροντας μια εκπληκτική εμπειρία που εμπνέει και ενδυναμώνει.