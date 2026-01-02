Η Samsung αποκαλύπτει το The Freestyle+ εν όψει της CES 2026

Το The Freestyle+ συνδυάζει φορητότητα, αυξημένη φωτεινότητα και βελτιστοποίηση οθόνης με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) – για streaming, gaming και ευέλικτη προβολή.

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία του The Freestyle+, του πιο πρόσφατου φορητού προβολέα της με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), σχεδιασμένου για να προσφέρει μια πιο ευέλικτη και εξατομικευμένη εμπειρία ψυχαγωγίας*.

Παρουσιαζόμενο εν όψει της CES 2026 στο Λας Βέγκας, το The Freestyle+ εξελίσσει τον εμβληματικό σχεδιασμό του πρωταρχικού Freestyle, ενσωματώνοντας λειτουργίες AI, βελτιωμένη φωτεινότητα και διευρυμένες δυνατότητες ψυχαγωγίας*. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία προβολής που επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο πιο ελεύθερα, με ελάχιστη ανάγκη ρύθμισης ή προσαρμογής.

«Το The Freestyle+ αντικατοπτρίζει το όραμα της Samsung να δημιουργεί οθόνες που προσαρμόζονται φυσικά στον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και κινούνται μεταξύ διαφορετικών χώρων», δήλωσε ο Hun Lee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τομέα Visual Display της Samsung Electronics. «Συνδυάζοντας τη φορητότητα με την έξυπνη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που βελτιστοποιεί τόσο το περιβάλλον προβολής όσο και το ίδιο το περιεχόμενο, το The Freestyle+ καθιστά ευκολότερη* την απόλαυση μιας σταθερά, υψηλής ποιότητας εμπειρίας».

Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για άμεση προβολή και παιχνίδι

Στον πυρήνα του The Freestyle+ βρίσκεται το AI OptiScreen, η τεχνολογία βελτιστοποίησης οθόνης με τεχνητή νοημοσύνη της Samsung, η οποία προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα σε διαφορετικούς χώρους – ώστε οι χρήστες να μπορούν απλά να σετάρουν, να το τοποθετήσουν και να ξεκινήσουν την παρακολούθηση.

Το AI OptiScreen περιλαμβάνει ένα σύνολο έξυπνων λειτουργιών σχεδιασμένων να βελτιστοποιούν αυτόματα την εικόνα σε διαφορετικές επιφάνειες και περιβάλλοντα:

Το 3D Auto Keystone διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση ακόμη και όταν προβάλλεται σε ανομοιόμορφες ή μη επίπεδες επιφάνειες, όπως γωνίες, κουρτίνες ή επικλινείς τοίχους.

Το Real-time Focus προσαρμόζει συνεχώς την εστίαση καθώς ο προβολέας κινείται ή περιστρέφεται, συμβάλλοντας στη διατήρηση καθαρών, σταθερών εικόνων χωρίς θάμπωμα ή οπτικό θόρυβο.

Το Screen Fit προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα ώστε να ταιριάζει με την επιφάνεια προβολής όταν χρησιμοποιείται με συμβατό αξεσουάρ οθόνης.

Το Wall Calibration αναλύει το χρώμα ή το μοτίβο της επιφάνειας προβολής και ελαχιστοποιεί τις οπτικές παρεμβολές για πιο φυσική και καθαρή εικόνα.



Ελαφρύ για μεταφορά, σχεδιασμένο για καθημερινή προβολή

Με έμφαση στη φορητότητα, το The Freestyle+ διαθέτει συμπαγή κυλινδρικό σχεδιασμό που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο ή τη μεταφορά εν κινήσει. Με φωτεινότητα 430 ISO Lumens, προσφέρει σχεδόν διπλάσια φωτεινότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, διασφαλίζοντας καθαρή και ζωντανή εικόνα σε καθημερινά περιβάλλοντα διαβίωσης.

Σχεδιασμένο για καθημερινή προβολή, το The Freestyle+ χάρη στον σχεδιασμό περιστροφής 180 μοιρών, υποστηρίζει προβολή από τοίχους και δάπεδα έως οροφές χωρίς την ανάγκη πρόσθετων βάσεων ή αξεσουάρ, προσφέροντας ευελιξία.

Ψυχαγωγία εν κινήσει με καθηλωτικό ήχο

Σχεδιασμένο για χρήση πέρα από το σαλόνι, το The Freestyle+ φέρνει την ψυχαγωγία χωρίς την ανάγκη εξωτερικών συσκευών ή σταθερών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τον ήχο, προσφέρει καθηλωτικό, γεμάτο ήχο στο χώρο μέσω του ενσωματωμένου ηχείου 360 μοιρών, ρυθμισμένο να παράγει πιο πλούσιο, γεμάτο ήχο σε συμπαγή σχεδιασμό. Παράλληλα, το Q-Symphony επιτρέπει τον συγχρονισμό με συμβατές soundbar της Samsung, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη και αρμονική ηχητική εμπειρία.

Η Samsung Electronics θα παρουσιάσει το The Freestyle+ στην CES 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Ιανουαρίου στο Λας Βέγκας, ενώ η σταδιακή παγκόσμια κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

*σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο