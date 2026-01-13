Η Samsung αποκαλύπτει την πρώτη Micro RGB TV 130 ιντσών με εξελιγμένα χρώματα και τολμηρό νέο σχεδιασμό

Κάνοντας το ντεμπούτο της με προηγμένη απόδοση εικόνας, η νέα Micro RGB TV 130 ιντσών θέτει ένα νέο πρότυπο για τις ultra-premium οθόνες.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. αποκάλυψε την πρώτη Micro RGB TV 130 ιντσών (μοντέλο R95H) στη CES 2026, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της μεγαλύτερης οθόνης Micro RGB της εταιρείας, καθώς και μια τολμηρή νέα σχεδιαστική κατεύθυνση για τις ultra-premium οθόνες.

«Η τεχνολογία Micro RGB αντιπροσωπεύει την κορυφή της καινοτομίας μας στην ποιότητα εικόνας, και το νέο μοντέλο 130 ιντσών πηγαίνει αυτό το όραμα ακόμα παραπέρα», δήλωσε ο Hun Lee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics. «Αναβιώνουμε το πνεύμα της αρχικής μας σχεδιαστικής φιλοσοφίας που παρουσιάστηκε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, για να προσφέρουμε μια αναμφισβήτητα premium οθόνη, κατασκευασμένη με τεχνολογία νέας γενιάς».

Τολμηρός σχεδιασμός που επαναπροσδιορίζει το τι μπορεί να είναι μια τηλεόραση

Η επιβλητική κλίμακα της Micro RGB TV, η τεχνολογία χρωμάτων επόμενης γενιάς και η εντυπωσιακή σχεδιαστική προσέγγιση αντικατοπτρίζουν τη μακρόχρονη πρωταγωνιστική θέση της Samsung στη μηχανική αριστεία, σε συνδυασμό με την premium αισθητική. Με ένα εκλεπτυσμένο πλαίσιο και βελτιωμένη απόδοση ήχου, η οθόνη 130 ιντσών είναι σκόπιμα σχεδιασμένη ώστε να μοιάζει λιγότερο με τηλεόραση και περισσότερο με ένα τεράστιο, καθηλωτικό παράθυρο που επεκτείνει οπτικά τον χώρο.

Η τηλεόραση προσφέρει μια μοντέρνα αισθητική, εμπνευσμένη από γκαλερί, μέσω του Timeless Frame, μια σύγχρονη εξέλιξη του σχεδιασμού Timeless Gallery της Samsung του 2013, που αποκτά πλέον ένα εκλεπτυσμένο πλαίσιο που ενσωματώνει τη φιλοσοφία «τεχνολογία ως τέχνη». Αντλώντας έμπνευση από το πλαίσιο ενός μεγάλου αρχιτεκτονικού παραθύρου, η εξαιρετικά μεγάλη οθόνη φαίνεται να αιωρείται μέσα στα όριά της, μετατρέποντας την τηλεόραση σε ένα καλλιτεχνικό κεντρικό στοιχείο που διαμορφώνει τον χώρο. Ο ήχος, ενσωματωμένος στο πλαίσιο της οθόνης, είναι προσεκτικά ρυθμισμένος ώστε να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με το μέγεθός της, δημιουργώντας μια φυσική σύνδεση εικόνας και ήχου με τον χώρο.

Απόλυτη εμπειρία θέασης που ανταποκρίνεται στο μέγεθός της

Το μοντέλο Micro RGB 130 ιντσών ενσωματώνει τις πιο προηγμένες καινοτομίες Micro RGB της Samsung μέχρι σήμερα. Με την υποστήριξη των Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro και Micro RGB HDR Pro, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσει τους λιγότερο φωτεινούς τόνους και να βελτιώσει την αντίθεση, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και εξαιρετική λεπτομέρεια τόσο σε φωτεινές όσο και σε σκοτεινές σκηνές για ρεαλισμό και πιστότητα εικόνας.

Η οθόνη αναβαθμίζει περαιτέρω την απόδοση της εικόνας με το Micro RGB Precision Color 100, αποδίδοντας το 100% της ευρείας χρωματικής γκάμας BT.2020. Πιστοποιημένη από την Verband der Elektrotechnik (VDE) για την ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων Micro RGB, η τηλεόραση παράγει αποχρώσεις με εξαιρετική ακρίβεια που εμφανίζονται ρεαλιστικές στην οθόνη. Το μοντέλο των 130 ιντσών περιλαμβάνει, επίσης, την αποκλειστική τεχνολογία Glare Free της Samsung, η οποία ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις, διατηρώντας περαιτέρω το καθαρό χρώμα και την αντίθεση σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού για την καλύτερη εμπειρία θέασης.

Η συσκευή υποστηρίζει HDR10+ ADVANCED και Eclipsa Audio για να παρέχει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου, ενώ ενσωματώνει και τον ενισχυμένο Vision AI Companion της Samsung. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει συνομιλητική αναζήτηση, εξατομικευμένες προτάσεις και πρόσβαση σε λειτουργίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι λειτουργίες AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot και Perplexity.

Αυτή η μοναδική στο είδος της οθόνη παρουσιάστηκε στον εκθεσιακό χώρο της Samsung κατά τη διάρκεια της CES 2026 στο Λας Βέγκας.