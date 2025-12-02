Η Samsung ανακοίνωσε το Galaxy Z TriFold

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Galaxy Z TriFold. Βασισμένο σε μια δεκαετία καινοτομίας στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών, το Galaxy Z TriFold επιδεικνύει μηχανική αριστεία με τις προηγμένες αναδιπλούμενες τεχνολογίες του, βελτιστοποιημένες για τις απαιτήσεις ενός σχεδιασμού πολλαπλής αναδίπλωσης. Το λεπτό του προφίλ εξασφαλίζει τη φορητότητα ενός premium smartphone που παρέχει ultra απόδοση και, όταν ξεδιπλώνεται δύο φορές, αποκαλύπτει μια καθηλωτική οθόνη 10 ιντσών που αναβαθμίζει την παραγωγικότητα και την κινηματογραφική θέαση – προσφέροντας μια κορυφαία στην κατηγορία εμπειρία κινητού που δεν έχει ξαναδεί ποτέ σε κανέναν άλλο μορφότυπο.

«Η αδιάκοπη αναζήτηση της Samsung για νέες δυνατότητες συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον των εμπειριών κινητής», δήλωσε ο TM Roh, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung Electronics. «Μέσα από χρόνια καινοτομίας σε αναδιπλούμενους μορφότυπους, το Galaxy Z TriFold επιλύει μια από τις παλαιότερες προκλήσεις της βιομηχανίας κινητής τεχνολογίας – προσφέροντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ φορητότητας, κορυφαίας απόδοσης και παραγωγικότητας, όλα σε μία συσκευή. Το Galaxy Z TriFold διευρύνει τώρα τα όρια του τι είναι εφικτό για την εργασία, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση εν κινήσει».

Διαμορφώνοντας το Μέλλον με δεκαετίες εξειδίκευσης στην τεχνολογία κινητής

Υποστηριζόμενο από την υπερσύγχρονη έρευνα και ανάπτυξη (R&D), την ολοκληρωμένη κατασκευή (end-to-end manufacturing) και τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας, το Galaxy Z TriFold αναδεικνύει πώς η Samsung συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα για ένα smartphone που μεγιστοποιεί την απόδοση, παραμένοντας ταυτόχρονα αυτόνομο και φορητό.

Η δεκαετής εμπειρία της Samsung στην καινοτομία των αναδιπλούμενων smartphones ενέπνευσε τον μορφότυπο της πολλαπλής δίπλωσης που χαρακτηρίζει το Galaxy Z TriFold, η οποία χρησιμοποιεί έναν εσωτερικό αναδιπλούμενο σχεδιασμό για την προστασία της κύριας οθόνης. Ο μηχανισμός αναδίπλωσης έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο – υπάρχει ακόμη και μια αυτόματη ειδοποίηση για να προειδοποιεί τον χρήστη για λανθασμένη δίπλωση μέσω μιας σειράς δονήσεων και ειδοποιήσεων στην οθόνη.

Με πάχος μόλις 3,9 χιλιοστά στο λεπτότερο σημείο του, το Galaxy Z TriFold προσφέρει επιδόσεις flagship επιπέδου, τροφοδοτούμενο από την προσαρμοσμένη πλατφόρμα Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, κάμερα 200MP και τη μεγαλύτερη μπαταρία που υπήρξε ποτέ σε foldable smartphone της Samsung, μέχρι σήμερα. Το σύστημα μπαταρίας τριών κυψελών 5.600 mAh έχει τοποθετηθεί σε κάθε πάνελ της συσκευής για ισορροπημένη παροχή ενέργειας, διαχείριση θερμότητας και αντοχή. Σε συνδυασμό με την γρήγορη φόρτιση 45W, το Galaxy Z TriFold επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν streaming, να δημιουργούν και να εργάζονται απρόσκοπτα.

Για να εξισορροπηθεί η ισχύς μιας συσκευής εξαιρετικής ποιότητας σε ένα λεπτό, φορητό πλαίσιο, ήταν απαραίτητη μια εκ νέου βελτιστοποίηση της βασικής τεχνολογίας αναδίπλωσης. Κάθε μέρος της συσκευής κατασκευάστηκε με μεγάλη προσοχή στην δομική καινοτομία και τη διασφάλιση προϊόντος:

Οι πιο προηγμένοι μεντεσέδες της Samsung μέχρι σήμερα: Αντλώντας από την κληρονομιά της στην καινοτομία των αναδιπλούμενων τηλεφώνων, η Samsung βελτίωσε τον Armor FlexHinge για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Galaxy Z TriFold. Δύο διαφορετικού μεγέθους μεντεσέδες με δομή διπλής ράγας λειτουργούν σε αρμονία, δημιουργώντας μια ομαλή, σταθερή αναδίπλωση παρά το διαφορετικό βάρος και τα εξαρτήματα της συσκευής. Η δομή του μεντεσέ επιτρέπει επίσης στα πάνελ της οθόνης να ενώνονται με ασφάλεια με ελάχιστο κενό, επιτρέποντας μια λεπτή και φορητή συσκευή.

Αναδιαρθρωμένη αναδιπλούμενη οθόνη: Το Galaxy Z TriFold συστήνει μια νέα τεχνολογία οθόνης κατασκευασμένη για την οθόνη 10 ιντσών που διπλώνει δύο φορές σε ένα τηλέφωνο που χωράει στην τσέπη. Μια ενισχυμένη επίστρωση (overcoat) έχει προστεθεί σε ένα στρώμα οθόνης για απορρόφηση των κραδασμών για αντοχή της διπλά αναδιπλούμενης συσκευής.

Προηγμένα υλικά στην εξωτερική επιφάνεια: Το περίβλημα του μεντεσέ από τιτάνιο εισάγει ένα λεπτό κομμάτι μετάλλου που προστατεύει τον μηχανισμό αναδίπλωσης και αντιστέκεται στη φθορά με την πάροδο του χρόνου. Το πλαίσιο της συσκευής υποστηρίζεται από το Advanced Armor Aluminum , ένα κράμα υψηλής αντοχής που προσθέτει ακαμψία χωρίς να αυξάνει τον όγκο. Το πλαίσιο συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι οθόνες δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Παράλληλα, ένα πάνελ στην πίσω πλευρά που αποτελείται από πολυμερές ενισχυμένο με κεραμικό-υαλοΐνες διατηρεί τον σχεδιασμό λεπτό αλλά ανθεκτικό στις ρωγμές.

Έλεγχος υψηλής ποιότητας, σε κάθε συσκευή : Κάθε μονάδα περνάει από μια σειρά αυστηρών ελέγχων ποιότητας για την επίτευξη κάθε μικρής απαίτησης. Για παράδειγμα, η αξονική τομογραφία (CT scanning) της εύκαμπτης πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος επαληθεύει ότι έχει κατασκευαστεί σωστά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, διασφαλίζοντας ακρίβεια και αξιοπιστία πριν από τη συγκόλλησή της με τα άλλα εσωτερικά εξαρτήματα της οθόνης. Η σάρωση λέιζερ (laser scanning) επαληθεύει ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα είναι τοποθετημένα με ακρίβεια στο προβλεπόμενο ύψος τους, διασφαλίζοντας την ποιότητα της επιφάνειας.

Μέσω της σχεδιαστικής καινοτομίας, της μηχανικής υπεροχής και των προτύπων υψηλής ποιότητας, κάθε συσκευή έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Το πιο ευέλικτο AI smartphone της Samsung, με τη μεγαλύτερη οθόνη

Η παραγωγικότητα στο Galaxy Z TriFold ενισχύεται κορυφαίες εμπειρίες για την οθόνη 10 ιντσών – τη μεγαλύτερη οθόνη που ηπήρξε ποτέ σε τηλέφωνο Galaxy. Όπως και οι χρήστες που ενέπνευσαν τον δυναμικό του σχεδιασμό, το Galaxy Z Trifold είναι ισχυρό και ευέλικτο .

Όταν το Galaxy Z TriFold ανοίγει, η οθόνη λειτουργεί ως τρία smartphone 6,5 ιντσών σε όλη την οθόνη των 10 ιντσών, δίνοντας στους χρήστες περισσότερο χώρο για multitasking κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την οθόνη με ευελιξία: να δημιουργήσουν σε τρεις διαφορετικές εφαρμογές σε μέγεθος πορτρέτου (portrait-sized apps) δίπλα-δίπλα χωρίς διακοπή, να αλλάξουν το μέγεθος των εφαρμογών σε πολλαπλά παράθυρα (multi-window) για να βλέπουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες στη μεγαλύτερη διάταξη, ή να κρατήσουν τη συσκευή σε κάθετο προσανατολισμό κατά την αναθεώρηση εγγράφων για βελτιωμένη συγκέντρωση.

Για παράδειγμα ένας αρχιτέκτονας μπορεί να σχεδιάζει τα σχέδια ενός νέου σπιτιού – στη μεγάλη οθόνη, μπορεί να χρησιμοποιεί τρεις εφαρμογές ταυτόχρονα, για να αναθεωρεί τα σχέδια, να γράφει μια πρόταση και να υπολογίζει μετρήσεις σε έναν ενιαίο, χώρο εργασίας πολλαπλών παραθύρων. Εάν έρθει μια απροσδόκητη κλήση, μπορεί να απαντήσει χωρίς να διαταράξει τη διάταξή του ή να χάσει τον ρυθμό του. Όταν έρθει η ώρα να επιστρέψει στη δουλειά, η Γραμμή Εργασιών (Taskbar) κάτω δεξιά στην οθόνη επανεμφανίζει άμεσα τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, φέρνοντας την πλήρη διάταξη ξανά σε προβολή με ένα μόνο άγγιγμα. Γνωστές εφαρμογές και λειτουργίες, όπως τα Αρχεία μου (My Files) και το Samsung Health, έχουν επίσης βελτιστοποιηθεί για τη μεγάλη οθόνη, επιτρέποντας στους χρήστες να οργανώνουν και να κατανοούν τις πληροφορίες με μια ματιά.

Για να ταιριάζει με τις ισχυρές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια οθόνη αυτού του μεγέθους, το Galaxy Z TriFold είναι το πρώτο smartphone που διαθέτει την αυτόνομη λειτουργία Samsung DeX στη συσκευή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας σχεδόν από οπουδήποτε. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στον πίνακα Γρήγορων Ρυθμίσεων (Quick Settings panel) και να επιλέξουν τη λειτουργία DeX για την πιο προηγμένη ρύθμιση εργασίας του Galaxy, η οποία περιλαμβάνει έως και τέσσερις χώρους εργασίας που ο καθένας μπορεί να εκτελεί πέντε εφαρμογές ταυτόχρονα. Οι χρήστες μπορούν να αναθεωρήσουν και να επεξεργαστούν μια παρουσίαση συνάντησης σε έναν χώρο εργασίας και στη συνέχεια να πλοηγηθούν γρήγορα σε έναν άλλο για να συνομιλήσουν με φίλους ή να κάνουν αγορές στο διαδίκτυο. Ακόμη, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν μια δευτερεύουσα οθόνη στη Λειτουργία Επέκτασης (Extended Mode), η οποία επιτρέπει μια απρόσκοπτη εμπειρία διπλής οθόνης με εξωτερική οθόνη. Επίσης, μπορούν να σύρουν και αποθέσουν εύκολα εφαρμογές μεταξύ των οθονών και να εργαστούν και στις δύο οθόνες με αποτελεσματικότητα. Οι χρήστες έχουν επίσης την επιλογή να προσθέσουν ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο Bluetooth, δημιουργώντας ένα φορητό σταθμό εργασίας για σύνθετα έργα ή δημιουργικούς σχεδιασμούς.

Κάθε λεπτομέρεια του Galaxy Z TriFold έχει σχεδιαστεί για άριστο αποτέλεσμα – και με το Galaxy AI, αυτές οι δυνατότητες το αναβαθμίζουν, καθιστώντας κάθε λειτουργία διαισθητική σε μια μεγάλη οθόνη. Λειτουργίες όπως το Photo Assist (συμπεριλαμβανομένου του Generative Edit και του Sketch to Image) προσαρμόζονται στο Galaxy AI με εντυπωσιακή κλίμακα, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν και να δημιουργούν με την πιο ευέλικτη δημιουργική πλατφόρμα της Samsung. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τις επεξεργασίες πριν και μετά, δίπλα-δίπλα. Το Browsing Assist μπορεί να απλοποιήσει τον τρόπο χρήσης του Samsung Internet, καθώς μπορεί να παρέχει άμεσες περιλήψεις ή μεταφράσεις ανάλογα με τις ανάγκες.

Το Gemini Live στο Galaxy Z TriFold είναι ενισχυμένο με πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη (multimodal AI) που κατανοεί τι βλέπουν, λένε και κάνουν οι χρήστες. Μπορούν να πληκτρολογούν ή να ρωτούν απρόσκοπτα ερωτήσεις που αφορούν το περιβάλλον τους και να λάβουν απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται να κάνουν εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών . Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την οθόνη για να λάβουν άμεσες συμβουλές: να δείξουν ένα δωμάτιο, έναν ιστότοπο αγορών και δείγματα χρωμάτων για μια προσαρμοσμένη σύσταση. Και με την κοινή χρήση οθόνης ή κάμερας στο Gemini Live, οι χρήστες μπορούν απλά να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με αυτό που βλέπουν για να λάβουν βοήθεια και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο – όλα σε μία συσκευή.

Μια κινηματογραφική εμπειρία θέασης που χωράει στην τσέπη

Ο μοναδικός μορφότυπος του Galaxy Z TriFold ξεκλειδώνει όχι μόνο περισσότερες δυνατότητες για δημιουργία και εργασία, αλλά και έναν καταπληκτικό καμβά για προβολή φωτογραφικού και βίντεο περιεχομένου υψηλής ποιότητας.

Σχεδιασμένη για μέγιστη θέαση με μεγαλύτερη φορητότητα, η εκτεταμένη κύρια οθόνη 10 ιντσών του Galaxy Z TriFold είναι ιδανική για να “χαθείτε” σε ταινίες ή εκπομπές. Για μια διευρυμένη εμπειρία YouTube, οι χρήστες μπορούν τώρα να παρακολουθούν ένα βίντεο και να διαβάζουν τα σχόλια δίπλα-δίπλα. Οι ελαχιστοποιημένες πτυχώσεις στη συσκευή διατηρούν το περιεχόμενο απρόσκοπτο και αδιάκοπο, και μόλις κλείσει, το λεπτό του προφίλ επιτρέπει να γλιστράει εύκολα σε οποιαδήποτε τσέπη.

Αντλώντας από την τεχνογνωσία της Samsung στις οπτικές οθόνες, η συσκευή παρέχει ομαλά γραφικά σε μια οθόνη κάλυψης (cover screen) Dynamic 2X AMOLED με ρυθμούς ανανέωσης έως και 120Hz. Το Galaxy Z TriFold διαθέτει φωτεινή οθόνη τόσο όταν είναι ανοιχτό όσο και κλειστό, με έως και 1.600 nits στην οθόνη κάλυψης και 1.600 nits στην κύρια οθόνη. Με το Vision Booster να βελτιστοποιεί το χρώμα και την αντίθεση, κάθε εικόνα και καρέ ζωντανεύει με ζωντανή λεπτομέρεια, δημιουργώντας μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία.

Διαθεσιμότητα & προσφορές

Το Galaxy Z TriFold αναμένεται να είναι διαθέσιμο για αγορά στην Κορέα στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ακολουθούμενη από άλλες παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ταϊβάν, της Σιγκαπούρης, των ΗΑΕ και των ΗΠΑ. Κατά την κυκλοφορία, το Galaxy Z TriFold θα προσφέρεται σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής στις αντίστοιχες χώρες κυκλοφορίας για πρακτική ανακάλυψη αυτής της συναρπαστικής νέας συσκευής και βοήθεια εντός καταστήματος.

Οι πελάτες που αγοράζουν το Galaxy Z TriFold μπορούν να λάβουν δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών στο Google AI Pro, με πρόσβαση σε ισχυρές λειτουργίες στην εφαρμογή Gemini, όπως η δημιουργία βίντεο που τροφοδοτείται από το Veo3, καθώς και 2TB ασφαλούς αποθήκευσης στο cloud.

Για να προσφέρει εξαιρετική αξία στους αξιότιμους πελάτες του Galaxy Z TriFold, η Samsung εισάγει ένα αποκλειστικό όφελος επισκευής οθόνης για τους πελάτες του Galaxy Z TriFold. Ως μέρος αυτού του προγράμματος, κάθε αγοραστής Galaxy Z TriFold θα δικαιούται μια εφάπαξ έκπτωση 50% στο κόστος επισκευής οθόνης.