Η realme Θέτει Νέα Πρότυπα στη Διάρκεια Ζωής της Μπαταρίας, Δεσμεύεται για 1.400 Κύκλους Φόρτισης έως το 2027

Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολόκληρη η προϊοντική της σειρά για το 2025—από το entry-level Note 70T, τη mid-range σειρά 14 Pro, έως και τη ναυαρχίδα GT7 Series— προσφέρουν μπαταρίες που αντέχουν τουλάχιστον 1.000 κύκλους φόρτισης. Έτσι ξεπερνούν το καθιερωμένο βιομηχανικό πρότυπο των 800 κύκλων.

Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας με Επίκεντρο τον Χρήστη: Πέρα από τα Βιομηχανικά Πρότυπα

Η επίδοση των 1.000 κύκλων σημαίνει ότι οι συσκευές της realme διατηρούν τουλάχιστον το 80% της χωρητικότητάς τους ακόμη και μετά από 1.000 πλήρεις φορτίσεις–εκφορτίσεις. Με απλά λόγια, αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν τρία χρόνια καθημερινής φόρτισης χωρίς σημαντική φθορά. Έτσι, μειώνονται τα προβλήματα πρόωρης βλάβης και η ανάγκη για συχνές αντικαταστάσεις μπαταρίας.

Είτε πρόκειται για μια καινούρια αγορά είτε μετά από χρόνια χρήσης, η realme διασφαλίζει ότι οι μπαταρίες των συσκευών της προσφέρουν σταθερή απόδοση, πάντα σε συμμόρφωση με τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα και προωθείται η πιο βιώσιμη κατανάλωση.Η φιλοσοφία της realme είναι ξεκάθαρη: το άγχος για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν θα πρέπει να περιορίζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Για αυτό και με τους 1.000 κύκλους φόρτισης σε όλες τις κατηγορίες τιμών, κάθε χρήστης realme απολαμβάνει την ίδια υψηλή αξιοπιστία, είτε αγοράζει ένα entry-level είτε ένα flagship μοντέλο.

Πορεία προς το 2027

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η realme στοχεύει ακόμα ψηλότερα, θέτοντας ως στόχο τους 1.400 κύκλους φόρτισης ως ελάχιστο για όλα τα προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν το 2027. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος θα επιτευχθεί μέσω της συνεχούς επένδυσης σε υλικά νέας γενιάς και συστήματα διαχείρισης μπαταρίας με τεχνητή νοημοσύνη (AI), κάνοντας τις premium εμπειρίες προσβάσιμες σε όλους.

Η ηγετική θέση της realme στην τεχνολογία μπαταριών δεν είναι τυχαία. Πέρυσι, η μάρκα εντυπωσίασε τον κλάδο με τον 320W SuperSonic Charge, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ στην ταχύτητα φόρτισης και αποδεικνύοντας την ικανότητά της να ξεπερνά τεχνολογικά όρια. Φέτος, με αφορμή την 7η επέτειό της, η realme συνέχισε να καινοτομεί παρουσιάζοντας το πρώτο πρωτότυπο μπαταρίας 15.000mAh, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επαναπροσδιορίσει τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για τις σύγχρονες συσκευές.

Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με την ευρεία υιοθέτηση μπαταριών υψηλής πυκνότητας Titan και έξυπνων πρωτοκόλλων φόρτισης σε ολόκληρη την προϊοντική της γκάμα, υπογραμμίζουν τον ρόλο της realme ως πρωτοπόρου στην τεχνολογία μπαταριών. Εστιάζοντας τόσο στην ακραία απόδοση όσο και στην αξιοπιστία της καθημερινής χρήσης, η realme δεν ανταποκρίνεται απλώς στις άμεσες ανάγκες των χρηστών, αλλά προβλέπει και τις μελλοντικές τάσεις σε θέματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.