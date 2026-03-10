Η realme αποκαλύπτει το Urban Wild Design για τη σειρά realme 16 Pro Series σε συνεργασία με τον Naoto Fukasawa

Έχοντας ήδη παρουσιάσει πέντε σειρές προϊόντων σε συνεργασία, ο Naoto Fukasawa συνεργάζεται με τη realme για πρώτη φορά στη σειρά αριθμημένων smartphones της εταιρείας.

Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα την ανανεωμένη συνεργασία της με τον παγκοσμίου φήμης design master Naoto Fukasawa, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Urban Wild Design για την επερχόμενη realme 16 Pro Series και τα Buds Air8. Τρία χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, η νέα αυτή σύμπραξη συνδυάζει την έμπνευση από τη φύση με ανανεωμένες τεχνικές σχεδιασμού, παρουσιάζοντας ανανεωμένα Master Design colors, ένα πρωτοποριακό για τον κλάδο bio-based organic silicone material και αναβαθμισμένες αισθητικές τεχνικές που δημιουργούν ένα πραγματικό αριστούργημα.

Urban Wild Design: Find Your Field of Freedom

Με κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία εδώ και χρόνια, η realme και ο Naoto Fukasawa έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί σε αρκετά εμβληματικά προϊόντα – μεταξύ των οποίων τα realme X, X2 Pro, GT και GT 2 Pro – εισάγοντας την έννοια του “without thought” στον σχεδιασμό των smartphone: μια μορφή ομορφιάς που μοιάζει αυτονόητη από τη στιγμή που την βλέπει ή την αγγίζει κανείς.

Για τη νέα realme 16 Pro Series και τα Buds Air8, ο πυρήνας του Master Design προκύπτει από την εξερεύνηση της realme και του Naoto Fukasawa γύρω από μια «spiritual utopia» μέσα στη σύγχρονη αστική ζωή, οδηγώντας στη δημιουργία του Urban Wild Design. Τα υλικά είναι εμπνευσμένα από τις φυσικές υφές της φύσης, θυμίζοντας στάχυα που λικνίζονται σε ανοιχτά χωράφια ή πέτρες ποταμού που έχουν λειανθεί από το νερό, ενώ αυτή η φυσική αίσθηση ενσωματώνεται σε αστικές λεπτομέρειες κατασκευής όπως το Metal Mirror Camera. Ο τελικός σχεδιασμός συνδυάζει το ακατέργαστο πνεύμα της φύσης με τη σύγχρονη αστική αισθητική: οργανικός στην υφή αλλά εκλεπτυσμένος στη μορφή, σαν μια πρόσκληση να βρει κανείς το δικό του field of freedom μέσα στον παλμό της πόλης.

Master Design Colors εμπνευσμένα από την παλέτα της φύσης

Τα νέα Master Design Colors παρουσιάζουν δύο αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη φύση: Master Gold και Master Grey, οι οποίες δημιουργήθηκαν με προσεκτική ρύθμιση των χρωμάτων για να αποδώσουν τις πιο αγνές αποχρώσεις της φύσης. Το Master Gold, διαθέσιμο στα realme 16 Pro+ και 16 Pro, αποπνέει τη ζεστασιά και τη λεπτή υφή των χρυσών σταχυών, προσκαλώντας στην αφή και διεγείροντας τις αισθήσεις. Το Master Grey, αποκλειστικό για το realme 16 Pro+, εμπνέεται από βότσαλα λειασμένα από το νερό του ποταμού, προσφέροντας μια λεία επιφάνεια με απαλή λάμψη που συνδυάζει φυσικότητα και εκλέπτυνση. Μαζί, αυτές οι αποχρώσεις εκφράζουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ φυσικής απτικής ομορφιάς και σύγχρονου στυλ.

Nature-Touch Design from the Wild με Bio-based Organic Silicone

Η realme 16 Pro Series πρωτοπορεί με τη χρήση bio-based organic silicone, ενός υλικού που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βιομηχανία και συνδυάζει βιωσιμότητα, άνεση και ανθεκτικότητα. Κατασκευασμένο από ανανεώσιμο φυτικό άχυρο μέσω μιας καθαρής διαδικασίας χωρίς ρύπανση, προσφέρει απαλή υφή φιλική προς το δέρμα και φυσική ελαστικότητα, προσομοιώνοντας την αίσθηση φυσικών επιφανειών. Το υλικό παρουσιάζει υψηλή αντοχή στον χρόνο, στη βρωμιά, στα βακτήρια και στις φθορές, διασφαλίζοντας ότι η συσκευή διατηρεί την εκλεπτυσμένη εμφάνισή της με την πάροδο του χρόνου.

Το smartphone διαθέτει επίσης τον πρώτο στον κλάδο χειροποίητο σχεδιασμό All-Nature Curve, με ομαλές και συνεχείς γραμμές που ρέουν από το πίσω panel προς το mid-frame και την οθόνη, δημιουργώντας μια κομψή αισθητικά και φυσικά άνετη εμπειρία στο κράτημα. Παρά αυτά τα σύνθετα σχεδιαστικά στοιχεία, η 16 Pro Series παραμένει λεπτή, με πάχος μόλις 8.49mm, προσφέροντας ελαφρύ και άνετο κράτημα για καθημερινή χρήση.

Metal Mirror Camera Deco και Luxury Finishes εμπνευσμένα από την αστική ζωή

Συνδυάζοντας την απτική έμπνευση της φύσης με τη σύγχρονη πολυτέλεια, η realme 16 Pro Series ενσωματώνει υψηλού επιπέδου craftsmanship από το camera module έως το μεταλλικό mid-frame. Το camera module διαθέτει Luxury PVD Craftsmanship, εμπνευσμένο από την υψηλή ωρολογοποιία, προσφέροντας ένα πρωτοποριακό high-gloss mirror φινίρισμα που σπάνια συναντάται σε smartphones. Παράλληλα, το Nanoscale Metal Coating Craftsmanship προσθέτει εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή στις γρατζουνιές.

Το Volcanic Camera Deco ενσωματώνεται αρμονικά στο πίσω panel και συνδυάζεται με ένα Luxury Metallic Mid-Frame, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό που ισορροπεί ανάμεσα στη φυσική υφή και τη σύγχρονη κομψότητα.

Ένα δώρο για τους νέους να βρουν το δικό τους Field of Freedom

Η ολοκαίνουργια realme 16 Pro Series ενσαρκώνει την ουσία του Urban Wild Design, μιας φιλοσοφίας που διαμορφώθηκε από τη realme και τον Naoto Fukasawa. Πέρα από τη μορφή και την υφή, δημιουργεί έναν χώρο όπου οι νέοι χρήστες μπορούν να βρουν το δικό τους field of freedom μέσα στον γρήγορο ρυθμό της αστικής ζωής – έναν χώρο για να επανασυνδεθούν με τη φύση, να εκφράσουν την ατομικότητά τους και να αγκαλιάσουν το προσωπικό τους στυλ.