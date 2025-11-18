Η realme Ανακοινώνει το GT 8 Pro ως ένα από τα Πρώτα Smartphones με Snapdragon 8 Elite Gen 5 στην Ελληνική Αγορά

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη γενιά της σειράς realme GT που εισάγει τις πιο προηγμένες flagship πλατφόρμες της Qualcomm στην ελληνική αγορά. Μετά την περσινή παρουσίαση του Snapdragon 8 Elite στο realme GT 7 Pro, το GT 8 Pro επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευση της realme στην τεχνολογική καινοτομία και την παροχή κορυφαίας απόδοσης στους χρήστες παγκοσμίως.

Ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 είναι η πιο ισχυρή mobile platform της Qualcomm μέχρι σήμερα, βασισμένη στη διαδικασία παραγωγής 3nm N3P της TSMC. Διαθέτει νέο octa-core αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε διάταξη 2+6 και εντυπωσιακή συχνότητα έως 4.6 GHz, προσφέροντας εξαιρετική ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Σε συνδυασμό με το εκτεταμένο software tuning της realme, θέτει νέα πρότυπα σε ταχύτητα, απόκριση και gaming performance.

Το GT 8 Pro αξιοποιεί πολύ περισσότερα από το chipset του· ενσωματώνει το proprietary Hyper Vision+ AI Chip της realme και το GT BOOST 3.0 performance scheduling engine. Αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν κορυφαία σταθερότητα και ομαλών επιδόσεων ακόμη και σε απαιτητικές gaming συνθήκες. Η συσκευή μπορεί να τρέξει δύο ιδιαίτερα απαιτητικά mobile games – όπως PUBG και Genshin Impact – ταυτόχρονα, σε υψηλά frame rates για έως και μία ώρα, θέτοντας νέα βάση για το mobile gaming experience.

Στον τομέα της αυτονομίας και φόρτισης, το GT 8 Pro ξεχωρίζει χάρη στη μεγάλη μπαταρία Titan 7000mAh, με υποστήριξη 120W Ultra Charge και 50W ασύρματης φόρτισης. Σε πραγματικές δοκιμές αντοχής, η συσκευή προσφέρει έως 21,3 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής YouTube video.

Στο μπροστινό μέρος, το GT 8 Pro διαθέτει οθόνη 6,79 ιντσών 2K με 144Hz refresh rate και εντυπωσιακή φωτεινότητα 7000 nits peak (2% HDR window) και 2000 nits global peak brightness, εξασφαλίζοντας πεντακάθαρη εικόνα ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Η οθόνη προσφέρει flagship-level ακρίβεια χρωμάτων και κορυφαία HDR απόδοση, δημιουργώντας καθηλωτική εμπειρία τόσο στο gaming όσο και στα multimedia.

Συμπληρωματικά, το GT 8 Pro διαθέτει μεγάλα dual stereo speakers για καθαρό και ισχυρό ήχο, καθώς και Ultra Haptic Motor που προσφέρει πλούσια, ακριβή απτική απόκριση για πιο ρεαλιστική εμπειρία χρήσης. Στο εσωτερικό, ένα εκτεταμένο 7000mm² vapor cooling system εξασφαλίζει σταθερές επιδόσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένου gaming ή εγγραφής 4K video.

Το realme GT 8 Pro είναι ανάμεσα στα πρώτα smartphones στην αγορά που ενσωματώνουν τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 και αποτελεί μια ισχυρή επίδειξη καινοτομίας, ταχύτητας και σχεδιαστικής υπεροχής. Με την επίσημη κυκλοφορία του να πλησιάζει, η realme επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει πραγματική flagship εμπειρία, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις και premium εμπειρία χρήσης στους καταναλωτές της αγοράς.