Η Purina Pro Plan® συνεργάζεται με την ATP Tour δημιουργώντας μια καμπάνια που εμπνέει τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων να φροντίζουν τους τετράποδους φίλους τους “LIKE A PRO”

Η Nestlé Purina PetCare ανακοινώνει την πολυετή συνεργασία της Purina Pro Plan® με την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών – ATP Tour, καθιστώντας την Επίσημη Συνεργάτιδα Διατροφής Κατοικίδιων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Purina Pro Plan®, παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τη θέση της στη διατροφή κατοικίδιων, εμπνέει τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών να φροντίζουν τα κατοικίδιά τους σαν PRO, με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος που επιδεικνύουν οι κορυφαίοι αθλητές.

Η νέα καμπάνια, με πρωταγωνιστές κορυφαίους αθλητές του τένις και τα αγαπημένα τους κατοικίδια, αναδεικνύει τη σημασία της υψηλής ποιότητας διατροφής για την υγεία και την ευζωία των κατοικίδιων. Στην καμπάνια συμμετέχουν τρεις από τους πιο αναγνωρισμένους τενίστες παγκοσμίως: ο Andy Murray με την Bonnie, η Çağla Büyükakçay με τον Izo και το ζευγάρι Gaël Monfils και Elina Svitolina με τον Wizz. Μέσα από αυθεντικές στιγμές εκτός γηπέδου η καμπάνια παρουσιάζει την καθημερινότητα των πρωταθλητών, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά τους, καθώς παίζουν και φροντίζουν τα κατοικίδιά τους, με την Purina Pro Plan® στο επίκεντρο της διατροφής τους.

Σύμφωνα με έρευνες, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων συχνά αισθάνονται κατακλυσμένοι από αντικρουόμενες συμβουλές σχετικά με τη διατροφή και την ευζωία των κατοικιδίων τους, βιώνοντας πίεση να «κάνουν το σωστό». Η νέα καμπάνια απαντά σε αυτή την ανάγκη με ένα ξεκάθαρο και καθησυχαστικό μήνυμα: «Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να ταΐσεις το κατοικίδιό σου LIKE A PRO».

Ο Fabio Degli Esposti, Head of Marketing, PURINA Europe, δήλωσε: «Το τένις είναι ένα από τα πιο δυναμικά αθλήματα στον κόσμο, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία με την ATP ιδανική για την Purina Pro Plan®, ένα brand αφιερωμένο στην υψηλής ποιότητας διατροφή που βοηθά τα κατοικίδια να ζουν υγιή. Ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε τους παίκτες και τα κατοικίδιά τους, ενώ παράλληλα θα συνδεθούμε με τους φιλάθλους του τένις παγκοσμίως.»

Ο Daniele Sanò, ATP Chief Business Officer, ανέφερε, «Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε έναν συνεργάτη που πρωτοπορεί στον κλάδο του. Τα κατοικίδια αποτελούν μέλη της οικογένειας, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους παίκτες μας. Η συνεργασία με την Purina Pro Plan® μας επιτρέπει να συνδεθούμε με το κοινό με έναν φρέσκο και ουσιαστικό τρόπο, ενώ παράλληλα βοηθάμε τους παίκτες να φροντίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διατροφή των κατοικίδιών τους.»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Purina Pro Plan® θα έχει παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν στα κοινωνικά, εκδοτικά και ψηφιακά κανάλια της ATP Tour, καθώς και σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ευρώπη, όπως τα Barcelona Open Banc Sabadell, Swiss Indoors Basel και Nitto ATP Finals στο Τορίνο.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την παρουσία του brand σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας την αθλητική αριστεία με την υψηλής ποιότητας διατροφή για κατοικίδια. Μέσα από την κοινή επιδίωξη κορυφαίας απόδοσης που μοιράζονται αθλητές και κατοικίδια, η Purina Pro Plan® εδραιώνει τη θέση της ως σημείο αναφοράς στην premium διατροφή, εμπνέοντας τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων σε όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστήμη πίσω από την PRO PLAN® και τη γκάμα προϊόντων, επισκεφθείτε: https://www.purina.gr/