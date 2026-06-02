Η Purina ONE®️ παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων για Μεσαίους και Μεγαλόσωμους Σκύλους μέσα από ένα ξεχωριστό Wellness Experience!

Καλεσμένοι ήταν δημιουργοί περιεχομένου και οι τετράποδοι φίλοι τους, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πρωινό αφιερωμένο στη σύγχρονη ευεξία, στη σωστή διατροφή και τη μοναδική σχέση ανθρώπου και σκύλου.

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς Purina ONE®️ για μεσαίους και μεγαλόσωμους σκύλους, που έρχεται να συμπληρώσει την ήδη επιτυχημένη σειρά για mini σκύλους, η Purina ONE®️ διοργάνωσε στις 20 Μαΐου 2026 το Purina ONE®️ Dog Experience στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των κεντρικών γραφείων της στο Μαρούσι.

Καλεσμένοι ήταν δημιουργοί περιεχομένου και οι τετράποδοι φίλοι τους, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πρωινό αφιερωμένο στη σύγχρονη ευεξία, στη σωστή διατροφή και τη μοναδική σχέση ανθρώπου και σκύλου, μέσα από δραστηριότητες ευεξίας και θεματικές εμπειρίες.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα σειρά Purina ONE®️ και να ανακαλύψουν πώς η σωστή διατροφή μπορεί να συμβάλλει καθημερινά στην υγεία και την ευζωία των σκύλων, με ορατά αποτελέσματα σήμερα και στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο εξειδικευμένος εκπαιδευτής σκύλων Πέτρος-Εμμανουήλ Μητσάκος μοιράστηκε χρήσιμες συμβουλές γύρω από τη σημασία της ποιοτικής διατροφής, παρουσιάζοντας παράλληλα τα οφέλη της νέας σειράς Purina ONE®️ για μεσαίους και μεγαλόσωμους σκύλους.

Παράλληλα οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον σημαντικό ρόλο του μικροβιώματος στην καθημερινή υγεία των σκύλων, ένα πολύπλοκο οικοσύστημα που περιέχει τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και ζει στο έντερο. Με επιλεγμένα συστατικά υψηλής ποιότητας, όπως ο πολτός τεύτλου, οι συνταγές Purina ONE®️ υποστηρίζουν την ισορροπία του μικροβιώματος και προσφέρουν υψηλή γευστικότητα για τους σκύλους.

Επιπλέον παρουσιάστηκε πώς η σωστή διατροφική φροντίδα μπορεί να συμβάλει σε αυξημένη όρεξη, βελτιωμένο μικροβίωμα εντέρου, λαμπερό τρίχωμα και φωτεινά μάτια μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες.

Η κ. Βάσια Κατσογιάννη, Marketing Manager Purina, ανέφερε: «Για περισσότερα από 130 χρόνια, οι διατροφολόγοι και οι κτηνίατροι της Purina® αναπτύσσουν εξειδικευμένες συνταγές σχεδιασμένες να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κατοικίδιων. H Purina ONE®️, πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλεγμένα συστατικά υψηλής ποιότητας, υποστηρίζει τη συνολική υγεία και ζωτικότητα των σκύλων, προσφέροντας καθημερινά ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα. Μέσα από το Purina ONE®️ Dog Experience, στηρίζουμε έμπρακτα τον δεσμό ανθρώπου και κατοικίδιου και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προάγουμε έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου η σωστή διατροφή, η ευεξία και η ουσιαστική σχέση ανθρώπου και σκύλου βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των δράσεών μας.»

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η ειδικά σχεδιασμένη συνεδρία dog yoga, στην οποία δημιουργοί περιεχομένου και σκυλάκια συμμετείχαν μαζί σε μια εμπειρία χαλάρωσης και σύνδεσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ευεξίας τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα κατοικίδια.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με brunch με υγιεινές επιλογές, φωτογραφίες και μικρές εκπλήξεις για τους τετράποδους καλεσμένους, σε μια ζεστή και θετική ατμόσφαιρα που αποτύπωσε ιδανικά τη φιλοσοφία της Purina ONE®️ γύρω από τη σύγχρονη φροντίδα κατοικίδιων.