Η Purina® γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, η Purina® πραγματοποίησε στα γραφεία της την εκδήλωση «Μαζί, ζούμε καλύτερα»,Mια συζήτηση αφιερωμένη στη δύναμη του δεσμού ανθρώπου και κατοικιδίου και στη θεραπευτική επίδραση αυτής της σχέσης στην ψυχική υγεία των ανθρώπων.

Τη συζήτηση συντόνισε η Ευγενία Καραζιώτη, πιστοποιημένη ζωοθεραπεύτρια και διοικητική υπεύθυνος του Ελληνικού Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας, η οποία συνομίλησε με καταρτισμένους επαγγελματίες από τον χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης και διαχείρισης κατοικιδίων. Η ψυχολόγος και ζωοθεραπεύτρια Μελπομένη Δήμου, ο ειδικός αγωγής και ζωοθεραπευτής Αρίστος Μπρούμας, ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Μπορομπόκας μαζί με τη σύζυγό του Σοφία Κατσάτου, κηδεμόνα της Sugar, του πρώτου πιστοποιημένου σκύλου ανίχνευσης διαβήτη στην Ελλάδα, καθώς και η κλινική ψυχολόγος και ζωοθεραπεύτρια Τατιάνα Γιομπαζολιά, μοιράστηκαν με το κοινό πληροφορίες και βιωματικές ιστορίες για το πώς τα ζώα μπορούν να υποστηρίξουν τον άνθρωπο σε προκλήσεις όπως ο αυτισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης και ο καρκίνος του μαστού.

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και επιστημονικές προσεγγίσεις, οι ομιλητές ανέδειξαν πώς ο δεσμός με ένα ζώο συντροφιάς μπορεί να ενισχύσει την ψυχική ισορροπία, να μειώσει το άγχος και να αποτελέσει έναν ακόμη σύμμαχο στην αντιμετώπιση δύσκολων περιόδων και προκλήσεων.

Η Σοφία Δουράτσου, Business Executive Officer Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα, ανέφερε «Στη Nestlé γιορτάζουμε κάθε μέρα τον ισχυρό δεσμό μεταξύ ανθρώπου και ζώου συντροφιάς, στα pet friendly γραφεία μας, όπου απολαμβάνουμε τη χαρά, τη ζωντάνια και τη συντροφικότητα των τετράποδων φίλων των συναδέλφων μας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ανοίγουμε τις πόρτες μας σε δυνατές ιστορίες ανθρώπων που μοιράζονται πώς τα κατοικίδιά τους έγιναν στήριγμά τους σε δύσκολες στιγμές.»

Η Βάσια Κατσογιάννη, Group Brand Manager της Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα, δήλωσε, «Στην Purina πιστεύουμε στον μαγικό δεσμό ανθρώπου και ζώου συντροφιάς, αλλά και στη δύναμη των συνεργασιών. Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα στα γραφεία μας ανθρώπους που μίλησαν για τη θεραπευτική δύναμη των ζώων.»

Η Ευγενία Καραζιώτη πρόσθεσε, «Εκπροσωπώντας το Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συνδιαλλαγούμε μαζί με σπουδαίους συναδέλφους και καταξιωμένους επαγγελματίες, ο καθένας στο χώρο του, σχετικά με τα θέματα του αυτισμού, του καρκίνου του μαστού και του σακχαρώδη διαβήτη. Σκοπός μας να ανταλλάξουμε εμπειρίες και γνώσεις γύρω από τη συμβολή των ζώων στην ψυχική και σωματική υγεία και να αναδείξουμε πόσο βαθιά θεραπευτικός είναι ο δεσμός ανθρώπου και ζώου.»

Η Purina® παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να ενισχύει την ευζωία των ζώων συντροφιάς και να προάγει υπεύθυνες πρακτικές υιοθεσίας και φροντίδας, με την πεποίθηση πως οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζουν πάντα καλύτερα μαζί.