Η Premium Οικονομική της Emirates απογειώνεται σε περισσότερες πόλεις

Η Premium Οικονομική εγκαινιάζεται σε 10 νέες πόλεις και επεκτείνεται με επιπλέον πτήσεις σε δύο υφιστάμενους προορισμούς. Νέες καθημερινές πτήσεις με τα αεροσκάφη νέας γενιάς A350 προς την Κοπεγχάγη, το Πουκέτ και το Κέιπ Τάουν ενισχύουν τη χωρητικότητα και αναβαθμίζουν την εμπειρία εν πτήσει, ανταποκρινόμενες στην αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση της περιόδου αιχμής.

Η Emirates συνεχίζει την ανάπτυξη του στόλου της με αναβαθμισμένα Boeing 777 και τα νέα αεροσκάφη A350, επεκτείνοντας τη διάθεση της Premium Οικονομικής και των πιο σύγχρονων προϊόντων καμπίνας σε βασικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Αυστραλία. Η αεροπορική εταιρεία θα εντάξει το A350 σε νέες καθημερινές πτήσεις προς την Κοπεγχάγη, το Πουκέτ και το Κέιπ Τάουν, προσθέτοντας επιπλέον συχνότητες και προσφέροντας στους επιβάτες μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, σε συνδυασμό με μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Οι πρόσθετες πτήσεις προς την Κοπεγχάγη, το Πουκέτ και το Κέιπ Τάουν θα συμπληρώσουν το υπάρχον πρόγραμμα και θα ενισχύσουν τη χωρητικότητα, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση που αναμένεται για την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν τη βραβευμένη εμπειρία Premium Οικονομικής της Emirates, με περισσότερο χώρο για τα πόδια, πρόσθετες παροχές, αναβαθμισμένο γεύμα και υψηλότερο επίπεδο άνεσης. Έως την 1η Ιουλίου, η Emirates θα διαθέτει αεροσκάφη A380, Boeing 777 και A350 με πλήρως ανανεωμένες καμπίνες και δυνατότητα Premium Οικονομικής σε περισσότερα από 84 δρομολόγια του παγκόσμιου δικτύου της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των πελατών της.

Επιπλέον πτήσεις και αυξημένη χωρητικότητα προς Κοπεγχάγη, Πουκέτ και Κέιπ Τάουν

Από την 1η Ιουνίου, προστίθεται δεύτερη καθημερινή πτήση μεταξύ Ντουμπάι και Κοπεγχάγης, ενώ από την 1η Ιουλίου τίθενται σε ισχύ τρίτη καθημερινή πτήση μεταξύ Ντουμπάι και Πουκέτ, καθώς και τρίτη καθημερινή πτήση από και προς το Κέιπ Τάουν. Και οι τρεις νέες υπηρεσίες θα εκτελούνται με τα νεότευκτα αεροσκάφη A350 της Emirates, τα οποία διαθέτουν τη βραβευμένη καμπίνα Premium Οικονομικής, καθώς και τις πλέον σύγχρονες καμπίνες Διακεκριμένης και Οικονομικής Θέσης.

Από την 1η Ιουνίου, η πτήση EK153 της Emirates θα αναχωρεί από το Ντουμπάι προς την Κοπεγχάγη στις 14:50, με άφιξη στις 19:45. Η πτήση επιστροφής, EK154, θα αναχωρεί από την Κοπεγχάγη στις 21:35 και θα φτάνει στο Ντουμπάι στις 05:55 της επόμενης ημέρας. Η νέα αυτή πτήση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άριστες ανταποκρίσεις από την Κοπεγχάγη, μέσω Ντουμπάι, προς δημοφιλείς προορισμούς στην Ανατολική Ασία, όπως η Μπανγκόκ, το Μπαλί, η Μανίλα, το Τόκιο (Haneda) και το Πουκέτ, καθώς και άνετες συνδέσεις προς το Κολόμπο και το Μαλέ. Παράλληλα, προσφέρει νέες συνδέσεις προς σημαντικές πόλεις της Αφρικής, όπως το Ναϊρόμπι και η Εντέμπε. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν από μεγάλες διεθνείς πόλεις όπως η Ταϊπέι, η Κουάλα Λουμπούρ, η Μελβούρνη, το Μπρίσμπεϊν, το Σίδνεϊ, το Όκλαντ, το Δελχί και η Μπανγκαλόρ θα επωφεληθούν επίσης από την επιπλέον συχνότητα προς τη δανική πρωτεύουσα, με βολικές ανταποκρίσεις μέσω Ντουμπάι.

Από την 1η Ιουλίου, η πτήση EK390 θα αναχωρεί από το Ντουμπάι προς το Πουκέτ στις 22:40, με άφιξη στις 08:10 της επόμενης ημέρας. Η πτήση επιστροφής, EK391, θα αναχωρεί από το Πουκέτ στις 10:00 και θα φτάνει στο Ντουμπάι στις 13:05. Οι ταξιδιώτες θα έχουν έτσι περισσότερες επιλογές για τον δημοφιλή προορισμό αναψυχής, με άφιξη νωρίς το πρωί, ιδανική για επιβάτες που συνδέονται από την Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένων του Μάντσεστερ, του Άμστερνταμ, του Λονδίνου, του Παρισιού και της Φρανκφούρτης — καθώς και από το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν μέσω Ντουμπάι. Η νέα πτήση προσφέρει επίσης βολικές ανταποκρίσεις από το Πουκέτ προς βασικούς κόμβους στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, όπως η Μαδρίτη, το Μόναχο, το Μπέρμιγχαμ, οι Βρυξέλλες, το Ντίσελντορφ, το Αμβούργο, το Εδιμβούργο, η Ζυρίχη και το Αμμάν.

Την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει επίσης η πτήση EK778, η οποία θα αναχωρεί από το Ντουμπάι στις 10:25 και θα φτάνει στο Κέιπ Τάουν στις 18:05. Η πτήση επιστροφής, EK779, θα αναχωρεί από το Κέιπ Τάουν στις 20:00 και θα φτάνει στο Ντουμπάι στις 07:25 της επόμενης ημέρας. Η τρίτη αυτή καθημερινή συχνότητα προσφέρει βελτιστοποιημένες ανταποκρίσεις από και προς το Λονδίνο, το Δουβλίνο, τη Μουμπάι, τις Βρυξέλλες, την Αυστραλασία και βασικές αγορές της Ασίας, εξυπηρετώντας τόσο ταξίδια αναψυχής όσο και επαγγελματικά.

Η διπλή καθημερινή εξυπηρέτηση της Emirates προς το Κέιπ Τάουν παρουσιάζει σταθερά υψηλούς συντελεστές πληρότητας τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής. Η εισερχόμενη ζήτηση από τις χώρες του Κόλπου (GCC) συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η εξερχόμενη κίνηση προς την Ευρώπη και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ παραμένει ισχυρή.

Η Emirates θα επιχειρεί επίσης με το A350 προς τη Ρώμη από τις 29 Μαρτίου και προς την Ταϊπέι από την 1η Μαΐου.

Προγραμματισμένες επεκτάσεις δρομολογίων Premium Οικονομικής

Ευρώπη & Βόρεια Αμερική

Βαρκελώνη και Μεξικό : Η Emirates θα εκτελεί την πτήση EK187/188 με αναβαθμισμένο αεροσκάφος Boeing 777-300ER από 1 Φεβρουαρίου. Η EK255/256 , η συνδεδεμένη πτήση μεταξύ Βαρκελώνης και Μεξικού, θα λειτουργεί με αναβαθμισμένο τριών κατηγοριών Boeing 777-200LR Premium Οικονομικής καθημερινά από 15 Φεβρουαρίου*.

• Ρώμη : Η καθημερινή πτήση EK099/100 θα εκτελείται με αεροσκάφος A350 από 29 Μαρτίου.

• Κοπεγχάγη : Προσθήκη δεύτερης καθημερινής πτήσης από 1 Ιουνίου με Emirates A350 , ως EK153/154 .

Ασία

Κοτσίν : Από 29 Ιανουαρίου, δύο από τις επτά εβδομαδιαίες πτήσεις (Πέμπτη και Κυριακή) της EK530/531 μεταξύ Ντουμπάι και Κοτσίν θα εκτελούνται με αναβαθμισμένο Boeing 777-200LR .

• Καράτσι : Από 1 Μαρτίου*, το αναβαθμισμένο τριών κατηγοριών Boeing 777-200LR της Emirates θα ξεκινήσει να εκτελεί καθημερινά την EK606/607 .

• Ταϊπέι : Η Emirates θα εκτελεί την καθημερινή υπηρεσία EK386/387 με αναβαθμισμένο Boeing 777-200LR από 15 Μαρτίου* έως 30 Απριλίου και, από 1 Μαΐου και μετά, οι υπηρεσίες αυτές θα εκτελούνται με αεροσκάφος A350 της αεροπορικής εταιρείας.

• Πουκέτ : Μια τρίτη καθημερινή πτήση μεταξύ Ντουμπάι και Πουκέτ θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιουλίου ως EK390/391 .

Αυστραλία

Μπρίσμπεϊν : Από 29 Μαρτίου, οι καθημερινές πτήσεις EK430/431 θα εκτελούνται με αναβαθμισμένο Boeing 777-300ER , προσθέτοντας στην αναβαθμισμένη υπηρεσία A380 που εισήχθη πέρυσι.

Αφρική

Αντίς Αμπέμπα : Από 1 Μαρτίου*, το αναβαθμισμένο τριών κατηγοριών Boeing 777-200LR θα εκτελεί καθημερινά την EK723/724 .

• Κέιπ Τάουν : Μια τρίτη καθημερινή πτήση στη γραμμή Ντουμπάι-Κέιπ Τάουν, που ανακοινώθηκε στο Dubai Airshow 2025 , θα εκτελείται με next-gen Emirates A350 από 1 Ιουλίου 2026.

Μέση Ανατολή

Μπάσρα : Η Πέμπτη πτήση EK947/948 θα μεταβεί σε αναβαθμισμένο Boeing 777-300ER από 29 Ιανουαρίου.

• Κουβέιτ : Η καθημερινή πτήση EK859/860 μεταξύ Ντουμπάι και Κουβέιτ θα εκτελείται με αναβαθμισμένο Boeing 777 από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου και, από 1 Μαΐου και μετά, το δρομολόγιο θα εκτελείται με Emirates A350 .

• Τεχεράνη : Από 29 Μαρτίου, το αναβαθμισμένο B777 υπό διαμόρφωση θα εκτελεί καθημερινά τις πτήσεις EK979/980 .

H πρόσβαση σε εισιτήρια πραγματοποιείται μέσω emirates.com, από την Emirates App, από ταξιδιωτικά πρακτορεία online και offline, καθώς και από τα καταστήματα λιανικής της Emirates.

* Τα αεροσκάφη μπορούν να τεθούν σε υπηρεσία νωρίτερα αν απελευθερωθούν συντομότερα από την ανακαίνιση

** Όλες οι ώρες είναι τοπικές.