Η πολυτέλεια να ξυπνάς σωστά: Ένα βιωματικό πρωινό αφιερωμένο στη slow living φιλοσοφία της Hästens

Στο exclusive in-store event “Breakfast in Bed” στο flagship store της Hästens στον Άλιμο, οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε έναν κόσμο όπου η «αργή» αφύπνιση γίνεται τελετουργικό: γνώρισαν την ιστορία και την τεχνογνωσία πίσω από τα χειροποίητα κρεβάτια, απόλαυσαν ένα πρωινό fika, σύμφωνα με τη σουηδική παράδοση (με αρωματικό καφέ, αλμυρά & γλυκά εδέσματα) κι εμπνεύστηκαν από τα styling tips της interior designer Βικτώριας Μαρούλη.

Σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας και σκανδιναβικής κομψότητας, το κατάστημα της Hästens μεταμορφώθηκε σε ένα καταφύγιο άνεσης και αισθητικής ισορροπίας. Οι καλεσμένοι περιπλανήθηκαν μέσα από επιμελημένα experience stations, σχεδιασμένα να αναδείξουν τις βασικές αξίες του brand: ποιότητα, φροντίδα, αρμονία και slow living.

Η εμπειρία ξεκίνησε με το Brand & Bed Presentation, ένα σύντομο αλλά περιεκτικό εισαγωγικό ritual που συνδύαζε την ιστορία της Hästens με τη φιλοσοφία της για τον ποιοτικό ύπνο. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τέχνη και την τεχνογνωσία πίσω από κάθε χειροποίητο κρεβάτι, να εξερευνήσουν τα φυσικά υλικά υψηλής ποιότητας και να κατανοήσουν πώς η κάθε λεπτομέρεια από την χαρακτηριστική blue check αισθητική έως τις επιλεγμένες υφές και τον ακριβή σχεδιασμό υπηρετεί την άνεση, την ευεξία και την αισθητική αρμονία στον χώρο.

Στη συνέχεια, το Coffee & Fika Station υποδέχθηκε τους καλεσμένους με τη ζεστασιά του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ και επιλεγμένες γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, προσκαλώντας σε αργή, συνειδητή απόλαυση και στιγμές χαλάρωσης που μετατρέπουν το πρωινό σε μικρό τελετουργικό ευεξίας.

Ένα από τα highlights του πρωινού: Η interior designer Βικτώρια Μαρούλη μοιράστηκε styling tips για τη διαχρονική blue check αισθητική, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Hästens, τις χρωματικές παλέτες και τη σκανδιναβική προσέγγιση στον σύγχρονο χώρο κατοικίας, εξηγώντας πώς οι χαρακτηριστικές γραμμές και οι υφές μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά σε κάθε υπνοδωμάτιο.

Η κορύφωση της εμπειρίας ήρθε με το Bed Ritual Experience, όπου οι καλεσμένοι ξάπλωσαν σε ένα κρεβάτι Hästens. Με απαλό φωτισμό, αρωματικές νότες λεβάντας, curated book selection και ένα ποτήρι σαμπάνιας, η στιγμή αποτύπωσε με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη φιλοσοφία της Hästens: την τέχνη του ποιοτικού ύπνου και την ομορφιά της συνειδητής αφύπνισης.

Το Breakfast in Bed ήταν μια ολοκληρωμένη βιωματική αφήγηση, μια ωδή στη συγκερασμένη ένωση άνεσης, design και ευεξίας. Ένα πρωινό που θύμισε σε όλους τους παρευρισκόμενους ότι η αληθινή πολυτέλεια δεν φωνάζει· απλώς σε αγκαλιάζει.